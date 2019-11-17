خدمة صيانة وايت وستنجهاوس الاسماعيلية (جوجل ) 01093055835 - 01010916814

العملاق للصيانة بمصر اكبر مركز صيانة اجهزة وايت وستنجهاوس بمصر

0235682820 // 0235699066 || 01096922100 || 0235710008

0235700994 // 01220261030 ||01095999314 ||01154008110 \\ 01207619993 \\ 01223179993 \\ 01092279973 \\ 01023140280 || 01210999852

توكيل وايت وستنجهاوس الاسكندرية ، توكيل وايت وستنجهاوس المنصورة ، توكيل وايت وستنجهاوس المحلة الكبرى ، توكيل وايت وستنجهاوس الدقهلية

توكيل وايت وستنجهاوس الاسماعيلية ، توكيل وايت وستنجهاوس السويس ، توكيل وايت وستنجهاوس القليوبية ، توكيل وايت وستنجهاوس الشرقية

توكيل وايت وستنجهاوس البحيرة، توكيل وايت وستنجهاوس المنوفية ، توكيل وايت وستنجهاوس طنطا ، توكيل وايت وستنجهاوس بنها

صيانة وايت وستنجهاوس شبرا مصر ، صيانة وايت وستنجهاوس شبرا الخيمة ، صيانة وايت وستنجهاوس الرحاب ، صيانة وايت وستنجهاوس الدقهلية ،

نبذه عن تاريخ الشركة :

رائدون فى صيانة الاجهزة المنزلية جميع الماركات ( غسالة ملابس _ ديب فريزر _ ثلاجات _ غسالة اطباق ) الوكلاء وايت وستنجهاوس 01220261030

، White westinghouse agent white westinghouse white westinghouse white westinghouse repair white westinghouse white westinghouse white westinghouse white westinghouse white westinghouse white westinghouse white westinghouse white westinghouse white westinghouse white westinghouse white westinghouse white westinghouse white westinghouse white westinghouse white westinghouse توكيل وايت وستنجهاوس

قطع غيار مستورده من اكبر الماركات العالمية لانتاج الاجهزة المنزلية

خدمة اصلاح وايت وستنجهاوس المنصورة , خدمة اصلاح وايت وستنجهاوسالدقهلية , , خدمة اصلاح وايت وستنجهاوس الاسكندرية , خدمة اصلاح وايت وستنجهاوس الغربية ,