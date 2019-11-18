السلام عليكمأقدم لكم شرح حصري حول كيفية التسجيل في بنك Dukascopy bank و إستفادة من هدية حوالي 5 يورو.البنك Dukascopy Bank هو بنك حقيقي موجود بسوسرا. و يدعم أغلب الدول العربية.يقوم هذا البنك بمنح 5 DUK+ (حوالي 5 يورو)* لعملائه الجدد الذين يقومون بفتح حسابات تقوم بسحبها على سكريل أو نتلر أو حساب بنكي مباشرة بعد إكمال التحقق(اتبات السحب موجود في الصورة المرفقة)*و لكي تستفيد من هدية 5 يورو عليك التسجيل عن طريق تطبيق اندرويد أو أيفون (IOS/Android)مع استعمال رمز إحالة هذا#هام_جدالكي تستفيد من الهدية يجبوضع رمز الإحلةقم بتنزيل تطبيقوهو تطبيق يمكن إجراء منه المحادثات والمكالمات مثل (sky pe)، والاتصال مع دعم البنك...مراحل التسجيل باستعمال التطبيق:هام: لابد من بطاقة التعريف الرقمية أو جواز سفر وإلا لا يمكنك التسجيل.شخصيا استعملت بطاقة التعريف والعملية تتطلب حوالي 10 دقائق وتم تفعيل حسابي خلال 3 ساعات.1- قم بتحميل تطبيقلنظام Android / IOS من المتجر.2- أدخل رقم هاتفك ثم أرسل رمز التحقق.3- أدخل رمز الإحالة التالي :4- انقر على أيقونة "Bank".5- تصوير الوثيقة وملء استمارة التسجيل. ( Know Your Customer (KYC)).انت تسجل في بنك حقيقي عليك بملء معلوماتك الصحيحة.6- أكمل التحقق بالفيديو مع فريق الدعم الخاص بهم.في هذه المرحلة يتصل بك فريق الدعم عن طريق التطبيق ويطلب منك أخذ سلفي مع بطاقتك وبعض الأسئلة البسيطة مثل اسمك، يوم الميلاد، سنة الميلاد... وبعدها بساعات يأتيك الرد بتفعيل حسابك. 48 ساعة كأقصى حد، وإن لم تصلك أي إجابة إتصل مجانا بالبنك من المحادثات في التطبيق.7- يمكنك الآن رؤية رصيد قدره 5 DUK+ في تطبيق هاتفك المحمول.8- يمكنك تحويلها إلى عملة يورو. شخصيا حصلت على 4.95 €9- يمكنك سحب مكافآتك (على بطاقة الائتمان او على نتلر أو على سكريل المثال).10- أيضا كسب 5 DUK + لكل الإحالة.11- يمكنك رؤية رمز الإحالة الخاص بك في إعدادات التطبيق بعد تنشيط حسابك.مميزات هذا البنك (Dukascopy Bank ):1- فتح حسابات بعدة عملات يورو دولار جنيه....2- يمنحك حسابات IBAN3- إرسال واستقبال المال من حسابات Dukascopy مجانا.4- يمنحك بطاقة فيزا كارتDukascopy Visa Card (بلاستكية أو افتراضية) لكل عملة التي تريد يمكن ان تستعملها في شراء من أنترنيت أو تفعيل بايبال...5- يمكنك ربط مع حسابك كارت آخر وسحب المال إليه أو شحن حسابك Ducascopy6- يمكنك سحب أو شحن من و إلى الحسابات التالية: Skrill, Nettler, أو حساب بنكي IBAN7- يوميا يوزع هدايا مجانية يمكنك المشاركة فيها ( 5 EURو 10 EUR)8- أسبوعيا يوزع هدية مجانية يمكن المشاركة فيها (100 EUR)9- البيع والشراء (Trade) في عملة البنك DUK+10- يمكنك الدخول إلى حسابك Dukascopy عن طريق متصفح الكمبيوترهام: لا تسجل عن طريق متصفح الكمبيوتر إن كنت تريد هدية 5 يورو. بل سجل من التطبيق حتى تتحصل على الهدية.11- وميزات أخرى كثيرة ستكتشفها...12- الكثير منكم يتساءل عن مبلغ طلب فيزا كارت، فهو حوالي 16 يورو للبلاستكية وحوالي 5 يورو للافتراضية وعمولة حوالي 1 يورو شهريا للاثنتين. لماذا أقول حوالي لأن العمولات محسوبة باستعمال العملة السويسرية (CHF)13- أرجو منكم دعمي بالتسجيل من التطبيق عن الطريق رمز إحالتي: CP9-9AEوسأوافيكم إن شاء الله بكل جديد حول هذا البنك. وشكرا.لأي إستفسار اترك تعليق و سأكون سعيد لرد عليكمع السلامة