اصدق موقع لربح مئات الدولارت يوميا من دعوة الأصدقاء + اثبات دفع جديد 2019

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخواني اقدم لكم اليوم افضل موقع للربح من دعوة الاصدقاء
الموقع يعطيك ارباح تصل الى 0.65 دولار عن كل شخص يسجل من رابط احالتك
اي 650 دولار عن كل 1000 شخص و هذا افضل بكثير من مواقع اختصار
الروابط التي تعطيك 1 دولار عن كل 1000 شخص كما ان الموقع يدعم عدة بنوك اهمها
Perfect Money - Payeer - Bitcoin - Advcash
الحد الأدنى للسحب 1 دولار فقط و قد
سحبت منه عدة مرات آخرها اليوم و اليكم الاثبات من حسابي بـ Payeer
اثبات السحب بتاريخ 6 ماي 2019
رابط التسجيل هنا
بعد الضغط على رابط التسجيل
نذهب الى Affiliate program
ثم تضغط على Follow this link
تنزل قليلا الى الأسفل ، ثم تملأ الخانات بمعلوماتك الخاصة (الاسم المستخدم ، الاميل ، كلمة المرور) وتضغط علىRegistration
ثم تتوجه مباشره الى بريدك الالكتروني ، ستجد هذا الرابط داخل الرسالة اضغط عليه
و الآن كل ما عليك فعله هو الدخول لحسابك و نسخ رابط احالتك
كما هو موضح بالصورة
و ارسل الرابط لأصدقائك ليسجلوا هم ايضا في الموقع و سيدفع لك
الموقع على كل شخص يسجل من رابط احالتك و يفعل حسابه
طريقة اضافة بنك Perfect Money و طريقة السحب
قم بالتوجه الى Profile ثم ستضهر لك هذه الخانات , ثم قم بإضافة رقم حسابك في Perfect Money واضغط على Save
طريقة السحب من الموقع ، عند بلوغك ل1$ وهو أقل مبلغ للسحب من الموقع
تتجوه الى Affiliate money withdrawal ثم تختار البنك المراد السحب عليه وتضغط على Ask to withdraw..
الدفع قد يستغرق من 24 ساعة الى 7 ايام على الأكثر
اخواني اقدم لكم اليوم افضل موقع للربح من دعوة الاصدقاء
الموقع يعطيك ارباح تصل الى 0.65 دولار عن كل شخص يسجل من رابط احالتك
اي 650 دولار عن كل 1000 شخص و هذا افضل بكثير من مواقع اختصار
الروابط التي تعطيك 1 دولار عن كل 1000 شخص كما ان الموقع يدعم عدة بنوك اهمها
Perfect Money - Payeer - Bitcoin - Advcash
الحد الأدنى للسحب 1 دولار فقط و قد
سحبت منه عدة مرات آخرها اليوم و اليكم الاثبات من حسابي بـ Payeer
اثبات السحب بتاريخ 6 ماي 2019
رابط التسجيل هنا
بعد الضغط على رابط التسجيل
نذهب الى Affiliate program
ثم تضغط على Follow this link
تنزل قليلا الى الأسفل ، ثم تملأ الخانات بمعلوماتك الخاصة (الاسم المستخدم ، الاميل ، كلمة المرور) وتضغط علىRegistration
ثم تتوجه مباشره الى بريدك الالكتروني ، ستجد هذا الرابط داخل الرسالة اضغط عليه
و الآن كل ما عليك فعله هو الدخول لحسابك و نسخ رابط احالتك
كما هو موضح بالصورة
و ارسل الرابط لأصدقائك ليسجلوا هم ايضا في الموقع و سيدفع لك
الموقع على كل شخص يسجل من رابط احالتك و يفعل حسابه
طريقة اضافة بنك Perfect Money و طريقة السحب
قم بالتوجه الى Profile ثم ستضهر لك هذه الخانات , ثم قم بإضافة رقم حسابك في Perfect Money واضغط على Save
طريقة السحب من الموقع ، عند بلوغك ل1$ وهو أقل مبلغ للسحب من الموقع
تتجوه الى Affiliate money withdrawal ثم تختار البنك المراد السحب عليه وتضغط على Ask to withdraw..
الدفع قد يستغرق من 24 ساعة الى 7 ايام على الأكثر
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