مكتبة جاهزةعلى drive

مكتبة جاهزه على Drive ؛فيها :HRPr ,FRSocial mediaMarketing0محاسبه ماليهمحاسبه اداريهمحاسبه ضريبيهمحاسبه مقاولاتمحاسبه للمجال الزراعيمحاسبه تكاليفمحاسبه بنوكمحاسبه قوميهمحاسبه حكوميهمحناسبه مستشفياتمحاسبه فنادقكل حاجه خاصه بالضرائب و قوانينها ،و فيها امتحانات البنوك و اسئلة الIQكل المعايير الدوليه للمحاسبه ،.دوال الاكسيلماتريال ICDLو ماتريال IC3 ،و قواميسو كل المتريال الخاصه بشهادة الCMA والCPA والCFE و بامتحاناتها و اسئلتها و الHandouts بكل انواعها ,ماترريال MBAو MINIMBAماتريال برمجه و فوتوشوب و كل لغات البرمجه ،ماتريال لمكاتب محاسبه و عناوينها و ارقامها و ايملاتهاماتريال الIELTS و امتحاناتهاماترال الsoft skillsاسئلة الانترفيوهاتمهارات كتابه السي فيمهارات الcommunicationمهارات الnegotiationsمهارات الfreelancingمهارات الديزاينماتريال تعلم الانجليزيماتريال عن الpublic speakingماتريال عن الثقه بالنفسرواياتكتب تنميه بشريهكتب للناجحينماتريال تمارين كارديو للرياضه السويديملف كامل عن الbody buildingBuilding efficient careerFeasibilty studies fileTranslation materialProblem solving and decision makingCritical thinkingSelf study materialالادب و كل ما يخص الادبمختارات قصصيهملف للمواقع هامهمنهج GMATمكتبة الشحنملف كامل لمكتبه اسلاميهملف عن اسواق المالملف عن مهارات القيادهملف عن مهارات عرض الذاتملف عن كيف تحدد هدفكملف عن قوة التحكم بالذاتملف عن المجال الهندسيملف عن ستيف جوبزBusiness writingPersonal brandingThe rule of workماتريال عن المنحماتريال عن التاهيل لسوق العملكل ما يخص التسويقكل ما يخص الموارد البشريهماتريال عن التنميه البشريه و تنمية الذاتمراجع كلية العلومانجليزيالبحث العلميالبرنامج التدريبي الكيميائيالخرائط الذهنيه للقران الكريمالخلاصه في التحاليل الطبيهبترولتحاليل طبيهتخاليل معامل الاغذيهخطة مايكلدراسات جدوي لمشاريع صينينهسلسلة كتب القمه في التحاليل الطبيهشركات مصريهصناعة السيراميكصناعة الادويهصناعة الاسمدهصناعة الالبانصناعة الاليافصناعة البلاستيكصتاعة البويات و الاصباغصناعة الزيوت و مستخضرات التجميلصناعة الغزل و النسيجصناعة المبيدات و الكيماوياتماتريال السفر و الهجرهQuality controlPmpخطط لحفظ القران الكريمدليل الدراسه بالخارج