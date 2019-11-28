مكتبة جاهزةعلى drive

Ali Mohamed ali
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 20
- النقاط
- 3
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
مكتبة جاهزه على Drive ؛
فيها :
HR
Pr ,FR
Social media
Marketing0
محاسبه ماليه
محاسبه اداريه
محاسبه ضريبيه
محاسبه مقاولات
محاسبه للمجال الزراعي
محاسبه تكاليف
محاسبه بنوك
محاسبه قوميه
محاسبه حكوميه
محناسبه مستشفيات
محاسبه فنادق
كل حاجه خاصه بالضرائب و قوانينها ،
و فيها امتحانات البنوك و اسئلة الIQ
كل المعايير الدوليه للمحاسبه ،.
دوال الاكسيل
ماتريال ICDL
و ماتريال IC3 ،
و قواميس
و كل المتريال الخاصه بشهادة الCMA والCPA والCFE و بامتحاناتها و اسئلتها و الHandouts بكل انواعها ,
ماترريال MBA
و MINIMBA
ماتريال برمجه و فوتوشوب و كل لغات البرمجه ،
ماتريال لمكاتب محاسبه و عناوينها و ارقامها و ايملاتها
ماتريال الIELTS و امتحاناتها
ماترال الsoft skills
اسئلة الانترفيوهات
مهارات كتابه السي في
مهارات الcommunication
مهارات الnegotiations
مهارات الfreelancing
مهارات الديزاين
ماتريال تعلم الانجليزي
ماتريال عن الpublic speaking
ماتريال عن الثقه بالنفس
روايات
كتب تنميه بشريه
كتب للناجحين
ماتريال تمارين كارديو للرياضه السويدي
ملف كامل عن الbody building
Building efficient career
Feasibilty studies file
Translation material
Problem solving and decision making
Critical thinking
Self study material
الادب و كل ما يخص الادب
مختارات قصصيه
ملف للمواقع هامه
منهج GMAT
مكتبة الشحن
ملف كامل لمكتبه اسلاميه
ملف عن اسواق المال
ملف عن مهارات القياده
ملف عن مهارات عرض الذات
ملف عن كيف تحدد هدفك
ملف عن قوة التحكم بالذات
ملف عن المجال الهندسي
ملف عن ستيف جوبز
Business writing
Personal branding
The rule of work
ماتريال عن المنح
ماتريال عن التاهيل لسوق العمل
كل ما يخص التسويق
كل ما يخص الموارد البشريه
ماتريال عن التنميه البشريه و تنمية الذات
مراجع كلية العلوم
انجليزي
البحث العلمي
البرنامج التدريبي الكيميائي
الخرائط الذهنيه للقران الكريم
الخلاصه في التحاليل الطبيه
بترول
تحاليل طبيه
تخاليل معامل الاغذيه
خطة مايكل
دراسات جدوي لمشاريع صينينه
سلسلة كتب القمه في التحاليل الطبيه
شركات مصريه
صناعة السيراميك
صناعة الادويه
صناعة الاسمده
صناعة الالبان
صناعة الالياف
صناعة البلاستيك
صتاعة البويات و الاصباغ
صناعة الزيوت و مستخضرات التجميل
صناعة الغزل و النسيج
صناعة المبيدات و الكيماويات
ماتريال السفر و الهجره
Quality control
Pmp
خطط لحفظ القران الكريم
دليل الدراسه بالخارج