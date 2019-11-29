هام: لابد من بطاقة التعريف الرقمية

أو جواز سفر وإلا لا يمكنك التسجيل

Dukascopy

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لمن وجد أن بطاقة بايسرا غالية الثمن او لايستطيع شحنها إلى بلدهdukascopy أفضل بكثير و يدعم اغلب الدول العربيةهذا بنك سويسري جديد يوفر كارت فيزا إفتراضية و بلاستيكية ، التسحيل مجاني و يهديك رصيد 5 يورو تطلب بيه بطاقة فيزا تصلك إلى اغلب الدول العربيةشرح التسجيل في بنك DUKASCOPY خطوة بخطوة:1- قم بتحميل تطبيقمن بلاي سطور التطبيق يتيح لك التسجيل وتسيير الحساب الخاص بك والتداول وكل الأمور2- بعد تحميل التطبيق وتثبيته على الهاتف، سيطلب منك ادخال رقم هاتفك.3- بعد ادخال رقم الهاتف والضغط على طلب الكود، يرسل لك التطبيق كودا مكون من 6 أرقام . قم بادخال الكود.ثم اضغط تأكيد.4- بعد التأكد من الكود، سيطلب منك التطبيق ادخال اسمك الكامل.5- ثم يطلب منك ادخالكود الرفرل التاليمهم جدا اذا كنت تريد الحصول على 5 يورو يجب إدخال كود الرفرل6- سيطلب منك التطبيق تجهيز بطاقة تعريف بيومترية او جواز السفر من أجل نسخ الكود بار (الكود بار هو الرقم العريض أسفل البطاقة البيومترية او جواز السفر المكون من الاسم و ارقام و هذه العلامات ««««««« )7- اضغط متابعة ثم قم باعطاء الترخيص للتطبيق بأخذ الصور والفيديو بالضغط على Autoriser8- ستفتح الكاميرا الخاصة بالهاتف تلقائيا، قم بتوجيهها نحو شريط الكودبار وسيقوم التطبيق بعملية سكانر لبطاقة الهوية.9- بعدها سيوجهك التطبيق إلى صفحة المتصفح يطلب منك تسجيل الايمايل الخاص بك10- يرسل التطبيق لك كودا عن طريق الايمايل الذي سجلت به. قم بفتح الايمايل ونسخ الكود . وضعه في المكان المناسب للتحقق منه.11- ثم يطلب منك ملئ بيانات العمل أو الدراسة( ملاحظه : هذه البيانات غير مهم لكن يجب تعبأتها بأي شيء شخصيا ملأتها بمعلومات الدراسة )12- بعد ملئ البيانات ، قم بتعليم الخانة المتعلقة بالموافقة على الشروط وتأكيد البيانات,13- بعد الضغط على زر الارسال تظهر لك صفحة تحتوي على رمز UIN قم بنسخه وحفظه.14- تظهر لك نافذة تدعوك لاتمام تأكيد الهوية عن طريق الفيديو. اضغط على Continue سوف تعود لتطبيق مرة أخرى للإكمال التسجيلبمكالمة الفيديو تستدعي منك نطق اسمك الكامل وتاريخ ميلادك باللغة الانجليزيةثم اظهار وثيقة التعريف التي سجلت بها لكي يتم تصويرها مباشرة بالفيديو من الجهتين الامامية والخلفية.15- بهذا أتممت عملية التسجيل. انتظر حتى يقوم البنك بتفعيل حسابك . ويرسل لك عبر الايمايل الخاص بك وثيقتين بنكيتين للاطلاع عليها وامضائها بكتابة إسمك فقط هذا هو الامضاء ثم ارسالها للبنك ردا على الإيميل ( شخصيا ردو علي بعد ثلاثة ساعات من إنهاء مكالمة الفيديو يعني راح يأكدو في نفس اليوم )16- ستجد عند الدخول الى حسابك رصيد 5DUKs وهي عملة رقمية مثل البيتكوين. تقوم باستبدالها إلى 5 يورو عن طريق التطبيق شخصايا حصلت على 5,22 يورو------------------------------------------------------------------------ايجابيات البنك :-البنك هذا يوفر 23 عملة منها : الاورو دولار والباوند ....- بطاقة فيزا لكل عملة رئيسية اورو دولار وباوند وفرنك سويسري-تفعل البايبال تفعيل كامل و لناس اللتي تحتاج بايبال تستطيع سحب اموالك بالدولار دون الحاجة لتحويلها اورو يعني بدون أن تدفع رسوم التحويل بين الاورو والدولار .- البطاقة مقبولة في جميع الاماكن في : netflix, booking, bangood , aliexpress وبعض المواقع . بدون اي مشكل- تستطيع التحويل بين حساب البطاقة وحساب البنكي مثل بايسيرا- تستطيع شحن حسابك عن طريق تحويل بنكي بدون رسوم او عن طريق بنك سكريل أو بنك نتلر أو فيزا كارد او ماستر كارد بعمولة 1 % يعني في 100 يقطع لك 1 يورو لكن اموالك تصلك في نفس اللحظة تجربة شخصية . وتستطيع سحب اموالك بنفس طرق الشحن- عمولة البطاقة تقريبا 0.9 اورو كل شهر-طلب البطاقة الحقيقة راح يكون ب 13 يورو بداية من 1 ديسمبر وال الوهمية ثمنها 7 يورو-تستطيع عمل بها اعلانات فيسوبك خاصة الوهمية- جماعة البتكوين والفوركس البنك يتعامل بالعمولات المشفرة تسحب له من الفوركس او من بتكوين لا يوجد معه مشكل- ملاحظة طلب البطاقة يكون بالبريد المسجل السويسري وتصل إلى معظم الدول العربية في حوالي 30 يومتعتبر احسن من بايسيرا يعني من ناحية الفوركس و البتكوين و ارسال البطاقات لدول العربية متل الجزائر و تونس و المغرب و مصرسأترك لكم في المرفقات بعض الصور من حسابيلا تنسى لدعمي سجل بالرفرل CP9-9AE و الف شكر لكملأي إستفسار اترك تعليق و سأكون سعيد بالرد عليكم/​