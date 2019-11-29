تخفيضات جد ضخمة لهواتف شياومي بمناسبة الجمعة السوداء black friday

kernani

kernani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
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setif
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ذكر
السلام عليكم متابعينا الأوفياء محبي الشراء من الأنترنت كما عودناكم نحن فريق جيربيست بالعربية gearbest arabia ان نشارككم كل اسبوع بعض القسائم لتخفيض أسعار المنتجات على موقعنا موقع gearbest.com وهذا لتسهيل عمليات الشراء ولتوفير مالك والإبتعاد عن الإحتكار في يوم الجمعة 29 نوفمبر مايسمى بالجمعة السوداء والتي تكون فيها تخفيضات جد جد ضخمة ونبدأ على بركة الله /

❗ السعر يظهر عند إضافتها إلى العربة❗
💰 السعر: 117.99$ (107.25euro) 🤑 !! قبل 🔥: 122.99$
🎉 تخفيض للساعة الذكية Xiaomi AMAZFIT GTR 47mm 😍😎 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/37Ni0pr


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🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 Lite 💪✌ !
📌 نسخة 6/64GB 😎
💰 السعر بعد الكوبون: 206.99$ (188.28euro) 🤑 !!
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/33t9oB7
✂ الكوبون: GBBFYYY02
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سعر جديد 🔥🔥
📌 نسخة 6/128GB, اللون الأبيض 😁
💰 السعر بعد الكوبون: 215.99$ (196.46euro) 🤑 !! قبل 🔥: 223.99$
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 Lite 🙃😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2Oyp41N
✂ الكوبون: GBBFYYY01

أثمنة جديدة 👌🔥🔥
تخفيض لـ Xiaomi Mi9 Lite 6/128GB White
الثمن بعد $215.99 (€196.83) 🔥
رابط الشراء http://bit.ly/2XYL48Z
الكوبون GBBFYYY01

تخفيض لـ Xiaomi Mi9 Lite 6/128GB Blue
الثمن بعد $215.99 (€196.83) 🔥
رابط الشراء http://bit.ly/2XY0F8M
الكوبون GBBFYYY01
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تخفيض لـ Xiaomi Mi9 Lite 6/64GB Black
الثمن بعد $206.99 (€188.62) 🔥
رابط الشراء http://bit.ly/2R2HF7D
الكوبون GBBFYYY02
تخفيض لـ Xiaomi Mi9 Lite 6/64GB Blue
الثمن بعد $206.99 (€188.62) 🔥
رابط الشراء http://bit.ly/2rzzwNs
الكوبون GBBFYYY02
الموقع #Gearbest

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📌 نسخة 3/32GB, نسخة Global Version ❤
💰 السعر بعد الكوبون: 129.99$ (118.24euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 😋🥰 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/35MGcqg
✂ الكوبون: GBBFYYY04
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سعر جديد 🔥🔥🔥
📌 نسخة 4/64GB, نسخة Global Version 💪
💰 السعر بعد الكوبون: 134.99$ (122.83euro) 🤑 !! قبل 🔥: 143.99$
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 😍😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2L5vuDi
✂ الكوبون: GBBFYYY03

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سعر جدييد 😍😍
📌 نسخة 4/64GB, نسخة Global Version 😎
💰 السعر بعد الكوبون: 109.99$ (100.06euro) 🤑 !! قبل 🔥: 119.99$
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 8 😁✌ !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/35L3VqH
✂ الكوبون: GBBFYYY05

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الجديد وصل 😍
📌 نسخة 4/64GB 😁
💰 السعر بعد الكوبون: 189.99$ (172.66euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8T 😎😉 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/34IfcIt
✂ الكوبون: GBNOTE8T3

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📌 نسخة 6/128GB ❤
💰 السعر بعد الكوبون: 339.99$ (309.82euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro 🙃🥰 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2OZSZ1N
✂ الكوبون: GBM9TPRO7

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💰 السعر بعد الكوبون: 437.85$ (397.80euro) 🤑 !! قبل 🔥: 439.99$
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi Note 10 💝😋 ! نسخة Global Version
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2OAAcLD
✂ الكوبون: GBXMNT10BF

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📌 نسخة 8/256GB 😍
💰 السعر بعد الكوبون: 578.99$ (527.61euro) 🤑 !! قبل 🔥: 589.99$
🎉 تخفيض لهاتف OnePlus 7 Pro 😊😉 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2R30NCA
✂ الكوبون: GBOP7PGSBW

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❗ السعر يظهر عند إضافتها إلى العربة❗
💰 السعر: 129.99$ (118.15euro) 🤑 !! قبل 🔥: 134.99$
🎉 تخفيض للساعة الذكية الجديدة Xiaomi AMAZFIT GTS 😉😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/35HxcCw
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📌 نسخة عالمية ✌
💰 السعر بعد الكوبون: 22.59$ (20.60euro) 🤑 !! قبل 🔥: 25.99$
🎉 تخفيض لسوار Xiaomi Mi Band 4 🙃😉 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2qNY1GH
✂ الكوبون: GBXMSHBF
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أثمنة جديدة في جيربيست نسخة 3/32 👌
تخفيض لـ Redmi Note 8 3/32GB Black
الثمن بعد $129.99 (€118.46) 🔥
رابط الشراء http://bit.ly/2Dqbpn0
الكوبون GBBFYYY04

تخفيض لـ Redmi Note 8 3/32GB Blue
الثمن بعد $129.99 (€118.46) 🔥
رابط الشراء http://bit.ly/2qZrPzX
الكوبون GBBFYYY04
الموقع #Gearbest



تم كتابة هذا المقال من طرف قرناني عبدالحليم
 
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