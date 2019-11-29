تخفيضات جد ضخمة لهواتف شياومي بمناسبة الجمعة السوداء black friday

kernani
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السلام عليكم متابعينا الأوفياء محبي الشراء من الأنترنت كما عودناكم نحن فريق جيربيست بالعربية gearbest arabia ان نشارككم كل اسبوع بعض القسائم لتخفيض أسعار المنتجات على موقعنا موقع gearbest.com وهذا لتسهيل عمليات الشراء ولتوفير مالك والإبتعاد عن الإحتكار في يوم الجمعة 29 نوفمبر مايسمى بالجمعة السوداء والتي تكون فيها تخفيضات جد جد ضخمة ونبدأ على بركة الله /
السعر يظهر عند إضافتها إلى العربة
السعر: 117.99$ (107.25euro) !! قبل : 122.99$
تخفيض للساعة الذكية Xiaomi AMAZFIT GTR 47mm !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/37Ni0pr
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تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 Lite !
نسخة 6/64GB
السعر بعد الكوبون: 206.99$ (188.28euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/33t9oB7
الكوبون: GBBFYYY02
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سعر جديد
نسخة 6/128GB, اللون الأبيض
السعر بعد الكوبون: 215.99$ (196.46euro) !! قبل : 223.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 Lite !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Oyp41N
الكوبون: GBBFYYY01
أثمنة جديدة
تخفيض لـ Xiaomi Mi9 Lite 6/128GB White
الثمن بعد $215.99 (€196.83)
رابط الشراء http://bit.ly/2XYL48Z
الكوبون GBBFYYY01
تخفيض لـ Xiaomi Mi9 Lite 6/128GB Blue
الثمن بعد $215.99 (€196.83)
رابط الشراء http://bit.ly/2XY0F8M
الكوبون GBBFYYY01
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تخفيض لـ Xiaomi Mi9 Lite 6/64GB Black
الثمن بعد $206.99 (€188.62)
رابط الشراء http://bit.ly/2R2HF7D
الكوبون GBBFYYY02
تخفيض لـ Xiaomi Mi9 Lite 6/64GB Blue
الثمن بعد $206.99 (€188.62)
رابط الشراء http://bit.ly/2rzzwNs
الكوبون GBBFYYY02
الموقع #Gearbest
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نسخة 3/32GB, نسخة Global Version
السعر بعد الكوبون: 129.99$ (118.24euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/35MGcqg
الكوبون: GBBFYYY04
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سعر جديد
نسخة 4/64GB, نسخة Global Version
السعر بعد الكوبون: 134.99$ (122.83euro) !! قبل : 143.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2L5vuDi
الكوبون: GBBFYYY03
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سعر جدييد
نسخة 4/64GB, نسخة Global Version
السعر بعد الكوبون: 109.99$ (100.06euro) !! قبل : 119.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 8 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/35L3VqH
الكوبون: GBBFYYY05
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الجديد وصل
نسخة 4/64GB
السعر بعد الكوبون: 189.99$ (172.66euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8T !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/34IfcIt
الكوبون: GBNOTE8T3
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نسخة 6/128GB
السعر بعد الكوبون: 339.99$ (309.82euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2OZSZ1N
الكوبون: GBM9TPRO7
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السعر بعد الكوبون: 437.85$ (397.80euro) !! قبل : 439.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi Note 10 ! نسخة Global Version
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2OAAcLD
الكوبون: GBXMNT10BF
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نسخة 8/256GB
السعر بعد الكوبون: 578.99$ (527.61euro) !! قبل : 589.99$
تخفيض لهاتف OnePlus 7 Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2R30NCA
الكوبون: GBOP7PGSBW
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السعر يظهر عند إضافتها إلى العربة
السعر: 129.99$ (118.15euro) !! قبل : 134.99$
تخفيض للساعة الذكية الجديدة Xiaomi AMAZFIT GTS !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/35HxcCw
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نسخة عالمية
السعر بعد الكوبون: 22.59$ (20.60euro) !! قبل : 25.99$
تخفيض لسوار Xiaomi Mi Band 4 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2qNY1GH
الكوبون: GBXMSHBF
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أثمنة جديدة في جيربيست نسخة 3/32
تخفيض لـ Redmi Note 8 3/32GB Black
الثمن بعد $129.99 (€118.46)
رابط الشراء http://bit.ly/2Dqbpn0
الكوبون GBBFYYY04
تخفيض لـ Redmi Note 8 3/32GB Blue
الثمن بعد $129.99 (€118.46)
رابط الشراء http://bit.ly/2qZrPzX
الكوبون GBBFYYY04
الموقع #Gearbest
تم كتابة هذا المقال من طرف قرناني عبدالحليم
السعر يظهر عند إضافتها إلى العربة
السعر: 117.99$ (107.25euro) !! قبل : 122.99$
تخفيض للساعة الذكية Xiaomi AMAZFIT GTR 47mm !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/37Ni0pr
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تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 Lite !
نسخة 6/64GB
السعر بعد الكوبون: 206.99$ (188.28euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/33t9oB7
الكوبون: GBBFYYY02
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سعر جديد
نسخة 6/128GB, اللون الأبيض
السعر بعد الكوبون: 215.99$ (196.46euro) !! قبل : 223.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 Lite !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Oyp41N
الكوبون: GBBFYYY01
أثمنة جديدة
تخفيض لـ Xiaomi Mi9 Lite 6/128GB White
الثمن بعد $215.99 (€196.83)
رابط الشراء http://bit.ly/2XYL48Z
الكوبون GBBFYYY01
تخفيض لـ Xiaomi Mi9 Lite 6/128GB Blue
الثمن بعد $215.99 (€196.83)
رابط الشراء http://bit.ly/2XY0F8M
الكوبون GBBFYYY01
.
تخفيض لـ Xiaomi Mi9 Lite 6/64GB Black
الثمن بعد $206.99 (€188.62)
رابط الشراء http://bit.ly/2R2HF7D
الكوبون GBBFYYY02
تخفيض لـ Xiaomi Mi9 Lite 6/64GB Blue
الثمن بعد $206.99 (€188.62)
رابط الشراء http://bit.ly/2rzzwNs
الكوبون GBBFYYY02
الموقع #Gearbest
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نسخة 3/32GB, نسخة Global Version
السعر بعد الكوبون: 129.99$ (118.24euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/35MGcqg
الكوبون: GBBFYYY04
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سعر جديد
نسخة 4/64GB, نسخة Global Version
السعر بعد الكوبون: 134.99$ (122.83euro) !! قبل : 143.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2L5vuDi
الكوبون: GBBFYYY03
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سعر جدييد
نسخة 4/64GB, نسخة Global Version
السعر بعد الكوبون: 109.99$ (100.06euro) !! قبل : 119.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 8 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/35L3VqH
الكوبون: GBBFYYY05
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الجديد وصل
نسخة 4/64GB
السعر بعد الكوبون: 189.99$ (172.66euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8T !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/34IfcIt
الكوبون: GBNOTE8T3
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نسخة 6/128GB
السعر بعد الكوبون: 339.99$ (309.82euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2OZSZ1N
الكوبون: GBM9TPRO7
----------------------------------------------------------------------------------------
السعر بعد الكوبون: 437.85$ (397.80euro) !! قبل : 439.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi Note 10 ! نسخة Global Version
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2OAAcLD
الكوبون: GBXMNT10BF
----------------------------------------------------------------------------------------
نسخة 8/256GB
السعر بعد الكوبون: 578.99$ (527.61euro) !! قبل : 589.99$
تخفيض لهاتف OnePlus 7 Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2R30NCA
الكوبون: GBOP7PGSBW
----------------------------------------------------------------------------------------
السعر يظهر عند إضافتها إلى العربة
السعر: 129.99$ (118.15euro) !! قبل : 134.99$
تخفيض للساعة الذكية الجديدة Xiaomi AMAZFIT GTS !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/35HxcCw
----------------------------------------------------------------------------------------
نسخة عالمية
السعر بعد الكوبون: 22.59$ (20.60euro) !! قبل : 25.99$
تخفيض لسوار Xiaomi Mi Band 4 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2qNY1GH
الكوبون: GBXMSHBF
----------------------------------------------------------------------------------------
أثمنة جديدة في جيربيست نسخة 3/32
تخفيض لـ Redmi Note 8 3/32GB Black
الثمن بعد $129.99 (€118.46)
رابط الشراء http://bit.ly/2Dqbpn0
الكوبون GBBFYYY04
تخفيض لـ Redmi Note 8 3/32GB Blue
الثمن بعد $129.99 (€118.46)
رابط الشراء http://bit.ly/2qZrPzX
الكوبون GBBFYYY04
الموقع #Gearbest
تم كتابة هذا المقال من طرف قرناني عبدالحليم