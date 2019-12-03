إيردروب ثاني و مكمل تابع من منصة معروفة على coinmarketcap تهدي 200 $

SUISSE
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 24 أوت 2016
- المشاركات
- 14
- النقاط
- 3
السلام عليكم.
إيردروب ثاني و مكمل تابع الى موضوع قد تم شرحوه قبل 10 اكتوبر و قد اهدت منصة 5000 CNB من عملتها عن كل من تسجل و الان قررت مواصلة ايردروب الثاني و تهدي 2000 CNB من عملتها مقدرة بي 200 $ عن كل احالة ... منصة معروفة على coinmarketcap نسبة تداول فيها $ 214.606.283 إلى سبعة مئة مليون دولار حسب الحجم التداول...يبدأ تداول بيها في 1 جانفي 2020 من إيردروب مجانا ..عليك توثيق بوثائق جواز سفر او رخصة سياقة + سلفي اجباري...سعر عملة 0.1 $
لتسجيل من رابط فضلا و ليس امرا من هنا
بعد مراسلة موقع عن تأكيد عن مكفاءة هل هي رسوم تداول او يمكن سحبها ..كان جوابهم هو انتظار الى 1 جانفي 2020 كي يبدأ التداول و الله اعلم.
شكرا
إيردروب ثاني و مكمل تابع الى موضوع قد تم شرحوه قبل 10 اكتوبر و قد اهدت منصة 5000 CNB من عملتها عن كل من تسجل و الان قررت مواصلة ايردروب الثاني و تهدي 2000 CNB من عملتها مقدرة بي 200 $ عن كل احالة ... منصة معروفة على coinmarketcap نسبة تداول فيها $ 214.606.283 إلى سبعة مئة مليون دولار حسب الحجم التداول...يبدأ تداول بيها في 1 جانفي 2020 من إيردروب مجانا ..عليك توثيق بوثائق جواز سفر او رخصة سياقة + سلفي اجباري...سعر عملة 0.1 $
لتسجيل من رابط فضلا و ليس امرا من هنا
بعد مراسلة موقع عن تأكيد عن مكفاءة هل هي رسوم تداول او يمكن سحبها ..كان جوابهم هو انتظار الى 1 جانفي 2020 كي يبدأ التداول و الله اعلم.
شكرا