إيردروب ثاني و مكمل تابع من منصة معروفة على coinmarketcap تهدي 200 $

SUISSE

SUISSE

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 أوت 2016
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النقاط
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السلام عليكم.

إيردروب ثاني و مكمل تابع الى موضوع قد تم شرحوه قبل 10 اكتوبر و قد اهدت منصة 5000 CNB من عملتها عن كل من تسجل و الان قررت مواصلة ايردروب الثاني و تهدي 2000 CNB من عملتها مقدرة بي 200 $ عن كل احالة ... منصة معروفة على coinmarketcap نسبة تداول فيها $ 214.606.283 إلى سبعة مئة مليون دولار حسب الحجم التداول...يبدأ تداول بيها في 1 جانفي 2020 من إيردروب مجانا ..عليك توثيق بوثائق جواز سفر او رخصة سياقة + سلفي اجباري...سعر عملة 0.1 $

لتسجيل من رابط فضلا و ليس امرا من هنا

بعد مراسلة موقع عن تأكيد عن مكفاءة هل هي رسوم تداول او يمكن سحبها ..كان جوابهم هو انتظار الى 1 جانفي 2020 كي يبدأ التداول و الله اعلم.





شكرا
 
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