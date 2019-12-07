koya2020
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نصائح لتعليم طفلك النظام والنظافة
هل تجدين الألعاب ملقاة حولك في كل مكان، وقطع الملابس الصغيرة متناثرة على المقاعد؟ هل أرضية الحمام مبللة دومًا؟ هل تعثرت مرة أو اثنتين على الأقل في سيارة لا يتجاوز حجمها حجم إصبعين مختبئة في طريقك؟ هذه في الغالب ملامح بيت به أطفال، بدلًا من الجري طوال النهار من غرفة لأخرى في محاولة إصلاح ما أفسدوه
روتين الأطفال اليومي
التزمي بروتين يومي مع طفلك، ما يساعده على الشعور بالاستقرار والاطمئنان، ويمكنك أيضًا مساعدته في إدراكه بكتابة ورقة بها روتين الصباح مثلًا، ووضعها على باب الدولاب أو المكتب الخاص به في غرفته أو مكان اللعب الخاص به، تشمل هذه اللوحة كل الأشياء الثابتة التي يقوم بها يوميًا مثل: الاستيقاظ من النوم، الذهاب إلي الحمام، غسيل الأسنان، الإفطار، إلخ.
مشاركة الأطفال في أعمال المنزل
اطلبي من طفلك أن يجلب لكِ غرضًا ما أو يساعدك في ترتيب المنزل وتجهيز الطعام، وعوديه على غسل طبقه بعد الانتهاء من تناول الطعام وإن كان ذلك سيصنع فوضى بسيطة. اقرئي أيضًا: 8 طرق مختلفة تدفع طفلك لمساعدتك تعليم الأطفال مساعدة الآخرين ساعدي طفلك ليتعلم قيمة التبرع ومساعدة الآخرين، فإذا اشتريتِ له لعبة جديدة أو قطعة ملابس جديدة، عليه أن يتخلى عن واحدة قديمة لطفل آخر يحتاجها، وهذا لن يكون سببًا في كونه إنسانًا رائعًا بل يساعدك في التخلُّص من الكراكيب والألعاب والملابس القديمة أولًا بأول. شركة تنظيف منازل بالخبر
روتين قبل النوم
انتهي من الأمور المعلقة في المساء، علمي الطفل أن عليه أن يرتب غرفته في المساء قبل أن ينام، واحرصي أن تطلبي منه هذا مبكرًا قبل موعد نومه بفترة كافية، كي لا يكون مرهقًا. أنشطة للأطفال عن النظافة امنحي طفلك الفرصة لمساعدتك في المطبخ وقت تحضير الطعام وغسل الأطباق، تحت إشرافك طبعًا ودون مخاطرة باستخدام أدوات خطيرة، نشاط إعداد الطعام على وجه التحديد يتطلب مهارات متنوعة يتعلمها طفلك بطريقة مسلية منها: قياس المكونات وإعدادها وتنسيقها والانتباه للوقت والقيام بأكثر من عمل في نفس الوقت وغيرها من المهارات الأخرى.
تعويد الأبناء على النظام تنظيم الألعاب ساعدي طفلك في تقسيم ألعابه إلى أربعة أقسام، حسب أولويتها: الألعاب التي يلعب بها بشكل يومي. الألعاب التي يلعب بها كثيرًا، لكن ليس بشكل يومي. الألعاب التي لا يلعب بها كثيرًا. الألعاب التي لم يعد يحتاجها، واحرصي على تشجيعه ليتبرع بها يلعب بها أطفال آخرون. خزّني النوعين الأول والثاني من الألعاب في أماكن يسهل على الطفل الوصول إليها، بشرط أن يعيدها إلى مكانها بعد الانتهاء من اللعب بها. أما النوع الثالث من الألعاب فخزنيها بعيدًا، ويمكنك أن تخفي بعض الألعاب عن طفلك سريع الملل، وتتركي له مجموعة صغيرة من الألعاب، وبعد أسبوعين مثلًا بدّلي بينهم، وهكذا تقللين من مساحة الفوضى، ويستطيع طفلك التركيز مع مجموعات الألعاب المختلفة والاستمتاع بها.
متى يصبح طفلي قادرًا على تنظيم ألعابه وترتيب ما يفسده؟
تعليم الأطفال تنظيم الوقت ساعدي طفلك ليتعلم قيمة تنظيم الوقت عن طريق وضع جدول يومي أو أسبوعي، واحرصي على أن يكون متوازنًا بين المذاكرة والمرح والالتزامات الأخرى مثل: التمارين الرياضية والكورسات التعليمية. تخصيص مكان للمذاكرة ساعدي طفلك في تخصيص وقت ومكان مناسب وثابت للمذاكرة، واجمعي معه كل أدوات المذاكرة في هذا المكان ورتبيها معه أول مرة، وهذا يشجعه على إعادة ترتيبها بعد الانتهاء. شركة تنظيف منازل بالدمام
ترتيب الفراش كل صباح علمي طفلك منذ الصغر أن يرتب فراشه في كل صباح، ويمكنك أن تساعديه في البداية حتى يستطيع إتمام المهمة بنفسه، هذه العادة الصغيرة تجعله منظمًا ومرتبًا في أمور حياته الأكبر.
التربية بالقدوة الحسنة لن يفعل طفلك أي شيء أو يلتزم بأي عمل إن لم يراكِ أنتِ ووالده تفعلان ما تطلبانه، القدوة هي أهم الأمور في فترة الطفولة المبكرة وهي ما تزرع في الطفل كل القيم والمباديء التي يسير عليها فيما بعد، والأم والأب القدوة الأولى لأطفالهم.
تعليم النظافة للأطفال في مرحلة مبكرة أمر مهم للغاية، يجب أن تحرصي على فعله أنتِ ووالده، واطلبي من والده التركيز على تصرفاته أمام الأطفال كي لا يتشتت انتباههم بين الصواب والخطأ.
هل تجدين الألعاب ملقاة حولك في كل مكان، وقطع الملابس الصغيرة متناثرة على المقاعد؟ هل أرضية الحمام مبللة دومًا؟ هل تعثرت مرة أو اثنتين على الأقل في سيارة لا يتجاوز حجمها حجم إصبعين مختبئة في طريقك؟ هذه في الغالب ملامح بيت به أطفال، بدلًا من الجري طوال النهار من غرفة لأخرى في محاولة إصلاح ما أفسدوه
روتين الأطفال اليومي
التزمي بروتين يومي مع طفلك، ما يساعده على الشعور بالاستقرار والاطمئنان، ويمكنك أيضًا مساعدته في إدراكه بكتابة ورقة بها روتين الصباح مثلًا، ووضعها على باب الدولاب أو المكتب الخاص به في غرفته أو مكان اللعب الخاص به، تشمل هذه اللوحة كل الأشياء الثابتة التي يقوم بها يوميًا مثل: الاستيقاظ من النوم، الذهاب إلي الحمام، غسيل الأسنان، الإفطار، إلخ.
مشاركة الأطفال في أعمال المنزل
اطلبي من طفلك أن يجلب لكِ غرضًا ما أو يساعدك في ترتيب المنزل وتجهيز الطعام، وعوديه على غسل طبقه بعد الانتهاء من تناول الطعام وإن كان ذلك سيصنع فوضى بسيطة. اقرئي أيضًا: 8 طرق مختلفة تدفع طفلك لمساعدتك تعليم الأطفال مساعدة الآخرين ساعدي طفلك ليتعلم قيمة التبرع ومساعدة الآخرين، فإذا اشتريتِ له لعبة جديدة أو قطعة ملابس جديدة، عليه أن يتخلى عن واحدة قديمة لطفل آخر يحتاجها، وهذا لن يكون سببًا في كونه إنسانًا رائعًا بل يساعدك في التخلُّص من الكراكيب والألعاب والملابس القديمة أولًا بأول. شركة تنظيف منازل بالخبر
روتين قبل النوم
انتهي من الأمور المعلقة في المساء، علمي الطفل أن عليه أن يرتب غرفته في المساء قبل أن ينام، واحرصي أن تطلبي منه هذا مبكرًا قبل موعد نومه بفترة كافية، كي لا يكون مرهقًا. أنشطة للأطفال عن النظافة امنحي طفلك الفرصة لمساعدتك في المطبخ وقت تحضير الطعام وغسل الأطباق، تحت إشرافك طبعًا ودون مخاطرة باستخدام أدوات خطيرة، نشاط إعداد الطعام على وجه التحديد يتطلب مهارات متنوعة يتعلمها طفلك بطريقة مسلية منها: قياس المكونات وإعدادها وتنسيقها والانتباه للوقت والقيام بأكثر من عمل في نفس الوقت وغيرها من المهارات الأخرى.
تعويد الأبناء على النظام تنظيم الألعاب ساعدي طفلك في تقسيم ألعابه إلى أربعة أقسام، حسب أولويتها: الألعاب التي يلعب بها بشكل يومي. الألعاب التي يلعب بها كثيرًا، لكن ليس بشكل يومي. الألعاب التي لا يلعب بها كثيرًا. الألعاب التي لم يعد يحتاجها، واحرصي على تشجيعه ليتبرع بها يلعب بها أطفال آخرون. خزّني النوعين الأول والثاني من الألعاب في أماكن يسهل على الطفل الوصول إليها، بشرط أن يعيدها إلى مكانها بعد الانتهاء من اللعب بها. أما النوع الثالث من الألعاب فخزنيها بعيدًا، ويمكنك أن تخفي بعض الألعاب عن طفلك سريع الملل، وتتركي له مجموعة صغيرة من الألعاب، وبعد أسبوعين مثلًا بدّلي بينهم، وهكذا تقللين من مساحة الفوضى، ويستطيع طفلك التركيز مع مجموعات الألعاب المختلفة والاستمتاع بها.
متى يصبح طفلي قادرًا على تنظيم ألعابه وترتيب ما يفسده؟
تعليم الأطفال تنظيم الوقت ساعدي طفلك ليتعلم قيمة تنظيم الوقت عن طريق وضع جدول يومي أو أسبوعي، واحرصي على أن يكون متوازنًا بين المذاكرة والمرح والالتزامات الأخرى مثل: التمارين الرياضية والكورسات التعليمية. تخصيص مكان للمذاكرة ساعدي طفلك في تخصيص وقت ومكان مناسب وثابت للمذاكرة، واجمعي معه كل أدوات المذاكرة في هذا المكان ورتبيها معه أول مرة، وهذا يشجعه على إعادة ترتيبها بعد الانتهاء. شركة تنظيف منازل بالدمام
ترتيب الفراش كل صباح علمي طفلك منذ الصغر أن يرتب فراشه في كل صباح، ويمكنك أن تساعديه في البداية حتى يستطيع إتمام المهمة بنفسه، هذه العادة الصغيرة تجعله منظمًا ومرتبًا في أمور حياته الأكبر.
التربية بالقدوة الحسنة لن يفعل طفلك أي شيء أو يلتزم بأي عمل إن لم يراكِ أنتِ ووالده تفعلان ما تطلبانه، القدوة هي أهم الأمور في فترة الطفولة المبكرة وهي ما تزرع في الطفل كل القيم والمباديء التي يسير عليها فيما بعد، والأم والأب القدوة الأولى لأطفالهم.
تعليم النظافة للأطفال في مرحلة مبكرة أمر مهم للغاية، يجب أن تحرصي على فعله أنتِ ووالده، واطلبي من والده التركيز على تصرفاته أمام الأطفال كي لا يتشتت انتباههم بين الصواب والخطأ.