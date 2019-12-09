koya2020
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أفضل طرق تنظيف السجاد والموكيت في المنزل
هناك العديد من الطرق لتنظيف السجاد والموكيت بشكل مثالي وازالة البقع الصعبة وعليكي أن تختاري بين نوعية التنظيف المطلوية:
حسب نوع البقع وتوقيتها ونوعيتها ومساحيق التنظيف المناسبة لها واليكي أفضل طرق تنظيف البقع.
أفضل طرق تنظيف السجاد والموكيت في المنزل وهي:
المداومة على تنظيف السجاد علي الاقل 3 مرات إسبوعيا بالمكنسة الكهربائية لسحب كل الاتربة والأوساخ من السجادة.
وأيضا لو كان في المنزل حيوانات أليفة كالقطط والكلاب، فان التنظيف الدوري يسحب كل الشعيرات التي تتساقط من تلك الحيوانات.
ولا تترك لها أثر وتجعل السجاد بمظهره الجيد و المنتعش.
طريقة تنظيف البقع الطرية من السجاد والموكيت
في حالة وجود انسكاب شراب معين او مواد ملونه يجب تنظيفها علي الفور بقطعة قماش جافة او مناديل ورقية.
لسرعة سحب الأوساخ قبل أن تصل الي النسيج الداخلي للسجادة، وتتمسك بها ويصعب تنظيفها فيما بعد.
ثم بعد ذلك ضعي مسحوق تنظيف على البقعة بقليل من الماء وامسحي به علي البقعه وإتركيه لدقائق ثم جففيه تماما.
وستجدي ان البقعه قد اختفت تماما. شركة تنظيف فلل بالدمام
طريقة تنظيف البقع الجافة من السجاد والموكيت
تنظيف البقع القديمة مثل بقع القهوة او اي بقع صعبه عليك ان تحضري خليط من الخل والماء ورشيه على السجادة.
في حال السجاد الكثيف وامسحي سريعا على البقعة فستجدي انها تزول.
ويجب ان تجففي مكان البقعة تماما حتى لا يكون هناك أي رائحة بعد ذلك لأنه تسبب رائحة العفن.
وإذا كانت السجادة من النوع الخفيف يمكن استخدام خليط الليمون والملح ويرش على البقع ويمسح.
وستجدي ان البقع قد زالت تماما وهي من أفضل طرق تنظيف السجاد والموكيت في المنزل.
طريقة ازالة الروائح الكريهة من السجاد والموكيت في حالة وجود رائحة غير جيدة من السجادة وتريد ازالتها:
فتقوم بتنظيف السجادة اولا بالمكنسة العادية ثم بعد ذلك تقوم بعمل خليط من الخل والماء ورش السجادة جيدا.
واتركها تجف فسوف تزول الرائحة تماما وتعد من أفضل طرق تنظيف السجاد والموكيت في المنزل.
تنظيف السجاد بالبخار
تنظيف السجاد بالبخار وهي التنظيف عن طريق الشركات او استئجار ماكينة تنظيف عميق.
او تنظيف بالبخار للسجاد ولكن قبل البدء بتنظيف السجادة يجب عليك اولا تنظيفها التنظيف العادي بالمكنسة الكهربائية.
التي تقوم بسحب كل الوبر والأنسجة التالفة. شركة تنظيف سجاد وموكيت بالدمام
ثم بعد ذلك تستخدم ماكينة تنظيف السجاد التي تستعمل الماء الساخن و محلول التنظيف.
و أضيفي إليه قليل من الخل لضمان نظافة جيدة ورائحة نظافة لا مثيل لها.
تنظيف البقع الصعبة من السجاد
تنظيف البقع الصعبة من السجاد والموكيت بعمق في حالات وجود اوساخ عميقة جدا.
ونحتاج إلى تنظيفها ماكينات التنظيف بالبخار يجب ألا نعتمد تمام فقط علي التنظيف بالبخار.
وعلى الماكينة حيث ان السجاد والموكيت يحتاج إلى التجفيف جيدا لمده لا تقل عن ساعتين.
بتعريضها للهواء الطلق حتى تتأكد من عدم وجود اي رائحة تتعلق بالسجاد بالتنظيف.
نتيجة عدم تعرضه للهواء وأيضا لكي يعود النسيج الي حالته الاولي منتعشا ونظيفا وله رائحة النظافة الجميله.
نصائح هامة لتنظيف السجاد
سرعة تنظيف اي بقعه بالمواد اللازمة وأيضا التعامل مع البقع الصعبة بسرعة بالمواد ذات الفاعلية التي تم ذكرها.
ضرورة الانتباه من المواد القوية في التنظيف كالكلور او مواد التنظيف المشابهة.
حيث انها يمكن ان تؤدي الى تغيير الوان السجاده.
ويجب ايضا تنظيف البقع العميقة في مكان لا يوجد تحته اي مفروشات او اي شئ يمكن ان يتأثر بالصبغة.
التي من المحتمل ان تنزل من السجاد.
هناك العديد من الطرق لتنظيف السجاد والموكيت بشكل مثالي وازالة البقع الصعبة وعليكي أن تختاري بين نوعية التنظيف المطلوية:
حسب نوع البقع وتوقيتها ونوعيتها ومساحيق التنظيف المناسبة لها واليكي أفضل طرق تنظيف البقع.
أفضل طرق تنظيف السجاد والموكيت في المنزل وهي:
المداومة على تنظيف السجاد علي الاقل 3 مرات إسبوعيا بالمكنسة الكهربائية لسحب كل الاتربة والأوساخ من السجادة.
وأيضا لو كان في المنزل حيوانات أليفة كالقطط والكلاب، فان التنظيف الدوري يسحب كل الشعيرات التي تتساقط من تلك الحيوانات.
ولا تترك لها أثر وتجعل السجاد بمظهره الجيد و المنتعش.
طريقة تنظيف البقع الطرية من السجاد والموكيت
في حالة وجود انسكاب شراب معين او مواد ملونه يجب تنظيفها علي الفور بقطعة قماش جافة او مناديل ورقية.
لسرعة سحب الأوساخ قبل أن تصل الي النسيج الداخلي للسجادة، وتتمسك بها ويصعب تنظيفها فيما بعد.
ثم بعد ذلك ضعي مسحوق تنظيف على البقعة بقليل من الماء وامسحي به علي البقعه وإتركيه لدقائق ثم جففيه تماما.
وستجدي ان البقعه قد اختفت تماما. شركة تنظيف فلل بالدمام
طريقة تنظيف البقع الجافة من السجاد والموكيت
تنظيف البقع القديمة مثل بقع القهوة او اي بقع صعبه عليك ان تحضري خليط من الخل والماء ورشيه على السجادة.
في حال السجاد الكثيف وامسحي سريعا على البقعة فستجدي انها تزول.
ويجب ان تجففي مكان البقعة تماما حتى لا يكون هناك أي رائحة بعد ذلك لأنه تسبب رائحة العفن.
وإذا كانت السجادة من النوع الخفيف يمكن استخدام خليط الليمون والملح ويرش على البقع ويمسح.
وستجدي ان البقع قد زالت تماما وهي من أفضل طرق تنظيف السجاد والموكيت في المنزل.
طريقة ازالة الروائح الكريهة من السجاد والموكيت في حالة وجود رائحة غير جيدة من السجادة وتريد ازالتها:
فتقوم بتنظيف السجادة اولا بالمكنسة العادية ثم بعد ذلك تقوم بعمل خليط من الخل والماء ورش السجادة جيدا.
واتركها تجف فسوف تزول الرائحة تماما وتعد من أفضل طرق تنظيف السجاد والموكيت في المنزل.
تنظيف السجاد بالبخار
تنظيف السجاد بالبخار وهي التنظيف عن طريق الشركات او استئجار ماكينة تنظيف عميق.
او تنظيف بالبخار للسجاد ولكن قبل البدء بتنظيف السجادة يجب عليك اولا تنظيفها التنظيف العادي بالمكنسة الكهربائية.
التي تقوم بسحب كل الوبر والأنسجة التالفة. شركة تنظيف سجاد وموكيت بالدمام
ثم بعد ذلك تستخدم ماكينة تنظيف السجاد التي تستعمل الماء الساخن و محلول التنظيف.
و أضيفي إليه قليل من الخل لضمان نظافة جيدة ورائحة نظافة لا مثيل لها.
تنظيف البقع الصعبة من السجاد
تنظيف البقع الصعبة من السجاد والموكيت بعمق في حالات وجود اوساخ عميقة جدا.
ونحتاج إلى تنظيفها ماكينات التنظيف بالبخار يجب ألا نعتمد تمام فقط علي التنظيف بالبخار.
وعلى الماكينة حيث ان السجاد والموكيت يحتاج إلى التجفيف جيدا لمده لا تقل عن ساعتين.
بتعريضها للهواء الطلق حتى تتأكد من عدم وجود اي رائحة تتعلق بالسجاد بالتنظيف.
نتيجة عدم تعرضه للهواء وأيضا لكي يعود النسيج الي حالته الاولي منتعشا ونظيفا وله رائحة النظافة الجميله.
نصائح هامة لتنظيف السجاد
سرعة تنظيف اي بقعه بالمواد اللازمة وأيضا التعامل مع البقع الصعبة بسرعة بالمواد ذات الفاعلية التي تم ذكرها.
ضرورة الانتباه من المواد القوية في التنظيف كالكلور او مواد التنظيف المشابهة.
حيث انها يمكن ان تؤدي الى تغيير الوان السجاده.
ويجب ايضا تنظيف البقع العميقة في مكان لا يوجد تحته اي مفروشات او اي شئ يمكن ان يتأثر بالصبغة.
التي من المحتمل ان تنزل من السجاد.