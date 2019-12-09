برنامج تعليم الجمع والطرح والمتمم للأطفال

abdssalem
:: عضو منتسِب ::
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تعليم الجمع والطرح والمتمم للأطفال
رابط التحميل
تحميل LOKMANE exe
البرنامج عبارة عن عمليات تكرارية مبسطه يحبها الأطفال ينقسم البرنامج إلى أربعة أقسام -الجمع – الطرح- الجمع/الطرح-المتمم
كل قسم من أقسام البرنامج يحتوي على عمليات مختلفة ومتدرجة الصعوبة مع نظام التشجيع التي يحبها الأطفال كثيراً,
كل العمليات تعلم الطفل آساسيات الرياضيات السهله المبسطه من الجمع والطرح من حسب الطلب مثلا الأعداد من 0- 10 ، 0- 30...
رابط التحميل
تحميل LOKMANE exe
رابط التحميل
تحميل LOKMANE exe
رابط التحميل
تحميل LOKMANE exe
البرنامج عبارة عن عمليات تكرارية مبسطه يحبها الأطفال ينقسم البرنامج إلى أربعة أقسام -الجمع – الطرح- الجمع/الطرح-المتمم
كل قسم من أقسام البرنامج يحتوي على عمليات مختلفة ومتدرجة الصعوبة مع نظام التشجيع التي يحبها الأطفال كثيراً,
كل العمليات تعلم الطفل آساسيات الرياضيات السهله المبسطه من الجمع والطرح من حسب الطلب مثلا الأعداد من 0- 10 ، 0- 30...
رابط التحميل
تحميل LOKMANE exe
رابط التحميل
تحميل LOKMANE exe
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