برنامج تعليم الجمع والطرح والمتمم للأطفال

تعليم الجمع والطرح والمتمم للأطفالرابط التحميلالبرنامج عبارة عن عمليات تكرارية مبسطه يحبها الأطفال ينقسم البرنامج إلى أربعة أقسام -الجمع – الطرح- الجمع/الطرح-المتممكل قسم من أقسام البرنامج يحتوي على عمليات مختلفة ومتدرجة الصعوبة مع نظام التشجيع التي يحبها الأطفال كثيراً,كل العمليات تعلم الطفل آساسيات الرياضيات السهله المبسطه من الجمع والطرح من حسب الطلب مثلا الأعداد من 0- 10 ، 0- 30...رابط التحميلرابط التحميل