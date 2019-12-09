برنامج تعليم الجمع والطرح والمتمم للأطفال

A

abdssalem

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 جوان 2019
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
36
محل الإقامة
berriane
الجنس
ذكر
تعليم الجمع والطرح والمتمم للأطفال
رابط التحميل
تحميل LOKMANE exe

البرنامج عبارة عن عمليات تكرارية مبسطه يحبها الأطفال ينقسم البرنامج إلى أربعة أقسام -الجمع – الطرح- الجمع/الطرح-المتمم
كل قسم من أقسام البرنامج يحتوي على عمليات مختلفة ومتدرجة الصعوبة مع نظام التشجيع التي يحبها الأطفال كثيراً,
كل العمليات تعلم الطفل آساسيات الرياضيات السهله المبسطه من الجمع والطرح من حسب الطلب مثلا الأعداد من 0- 10 ، 0- 30...
رابط التحميل
تحميل LOKMANE exe



رابط التحميل
تحميل LOKMANE exe
 

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