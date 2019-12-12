كتاب الوجيز في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي pdf

bachir33

bachir33

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 نوفمبر 2019
المشاركات
10
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين

اقدم لكم اليوم

كتاب الوجيز في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي

كتاب من انجاز الاستاذة

رقاد مريم

تجدون فيه

اسئلة واجوبة في الصرف والنحو والاملأ

تمارين واجوبة في القواعد
التحميل من

http://bit.ly/36qG3sT
 
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