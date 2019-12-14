اعرف إزاى تتخلص من دهون البطن

دهون البطن أو الكرش من أكثر الأشياء المزعجة لدى الكثير من الناس، ولكن الخبر الجيد أنه يمكن التخلص منها بسهولة، فى هذا التقرير نقدم لكم نصائح بسيطة للتخلص من دهون البطن سريعاً وبسهولة، بحسب موقع "Net doctor".قلل كمية الطعام التى تتناولها تدريجياً، باتباع نظام غذائى منخفض السعرات الحرارية، حيث كشفت دراسة حديثة أن تقليل كميات الطعام تخفض كميات دهون البطن بنسبة 12% علاوة على 5% انخفاض فى الدهون الكلية للجسم.أدخل الحبوب الكاملة إلى نظامك الغذائى، ومنها: الشوفان والقمح والأرز البنى والبرغل، حيث تخفض نسبة كبيرة من الدهون فى البطن، لأن هذه الحبوب تجعلك تشعر بالشبع والامتلاء.ركز على تمارين الكارديو ، من التمارين الرياضية التى ترفع معدل نبضات القلب لمدة طويلة وتساعد على التخلص من دهون البطن .لا تنسى الألياف فى نظامك الغذائى، حيث وجدت إحدى الدراسات أن تناول 10 جرام من الألياف القابلة للذوبان فى اليوم يخفض دهون البطن بنسبة 3.7%، وتوجد هذه الألياف فى الحبوب مثل: الشوفان، الفواكه مثل: التفاح والموز، الفول والبقوليات.تناول الدهون الصحية، الموجودة فى زيت الزيتون والأسماك الدهنية وبذور الكتان والمكسرات، حيث أنها تخفض توزيع الدهون وتخلص من دهون البطن، ويجب الابتعاد عن تناول الدهون المشبعة الضارة الموجودة فى الأطعمة المصنعة .