اطمن علي بيتك وممتلكاتك وركب نظام كاميرات المراقبة

ذياد محمد خالد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 2
- العمر
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- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
لو انت في شغلك وقلقانه علي ولادك ومحتاجه تتابعي اولادك اومحتاجه تطمني على حسن معامله المربيات والشغالات لاولادك الصغار،
لو انت مسافر وقلقان علي بيتك ومقتنياتك ومراتك واولادك.
شركة دي سي اس مصر وفرترتك الحل مع كاميرات مراقبة منزلية ،تتيح لكم معرفه كل ما يحدث داخل المنزل وامكانيه رؤيته ببساطه ويسر عبر الانترنت او الجوال.
تركيب كاميرات مراقبة منزلية
تنصح شركة دى سي اس مصر بضرورة تركيب كاميرات مراقبة منزلية لان الامر اصبح ضروريا للغاية لحمايه وضمان الحفاظ علي المنزل ومقتنياته وحتي يطمئن الاهل على اولادهم اثناء غيابهم فيمكنك متابعه ما يحدث بالداخل والخارج مباشرة عبر الانترنت من اي مكان علي الهاتف او الكمبيوتر او الاب توب .
كاميرات مراقبة منزلية
تتوافر العديد من كاميرات المراقبة لكن ما يهمك اثناء اختيارك وتشغيلك للنظام هوان تحدد ملامح الوجه بدقه و ايضا ان يكون متوفر بها خاصيه الرؤيه الليله فى الظلام لان اغلب السرقات تحدث اثناء الليل ويمكنها ايضا تسجيل الاحداث حتي تتمكن من رؤيه الاحداث التي فاتتك .
كاميرات مراقبة منزلية خارجيه
مش بس تقدر تتابع اللى جوة المنزل بس لا دا احنا وفرنالك اكتر من كده.....
توفر شركة دي سي اس مصر كاميرات مراقبة منزلية خارجية التي يتوافر بها معامل الحماية IP66 ضد الاتربه والعواصف الجوية والطقس السئ والحرارة المرتفعه فيمكن تركيبها خارج المنزل وعلى الابواب الخارجيه او على سور الفيلا للاطمئنان ومشاهده كل من يدخل ويخرج لمنزلك ومنع الغرباء من التطفل والدخول الي منزلك وكشف اللصوص حال قيامهم بالسرقة والتعرف والقبض عليهم فى الحال ويمكنك الاطمئنان علي سيارتك ومعرفه كل من يحاول الحاق اذي بها ويمكنك مراقبة حراس الامن.
افضل كاميرات مراقبة منزلية
اتصل بنا فشركة دى سى اس مصر تقدم لك كاميرات المراقبة المنزلية بافضل الماركات العالمية وبافضل الاسعار وتوفر معاينة للمكان لتساعدك فى اختيارافضل الاماكن لوضع الكاميرات التي تستطيع بها تغطيه المكان المراد مراقبته. .
وبذلك يمكنك متابعه ما يحدث لحظه بلحظة بدقه عاليه وكمان يمكنك تسجيل الاحداث وبذلك يمكنك الحد من ارتكاب الجرائم او المساعده في القبض علي مرتكبيها واسترجاع ما تم سرقته.
*تقدر تفعل خاصيه الانذار ضد السرقات وسيتم ابلاغك عند حدوث اي حركه.
*تقدر تعمل زووم وكمان تقدر تتحكم فى حركه الكاميرات المتحركة بسهولة ويسر.
اسعار كاميرات المراقبة المنزلية
تبدا اسعار كاميرات المراقبة الداخلية من النوع AHD 250 جنيه مصرى لجودة صورة 2 ميجا بكسل وتتزايد تصاعديا حتى تصل الي بضع الآف الجنيهات كما تبدا كاميرات المراقبة الداخلية من النوع IPمن 960 جنية مصرى وتتصاعد طبقا لجودتها وامكانيتها، كاميرات المراقبة الخارجية فى الاصل ترتفع اسعارها عن كاميرات المراقبة الداخلية نظرا لمعامل الحماية من الاتربة ومياة الامطار والرطوبة كونها مثبتة في الشمس المباشرة ومعرضه لكافه العوامل الجوية وتبدا اسعارها من 590 جنيه مصري لنظم كاميرات المراقبة AHD وحوالى 1200 جنيه مصري لنظم كاميرات المراقبة IP.
للأستفسار ومعرفة التفاصيل برجاء الأتصال على : 01008306785-01116888274-01116888273-01274449991-01274449992
أو تابعوا صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعى:
VACRON EGYPT ® | ADVANCES IN SECURITY SOLUTIONS
لو انت مسافر وقلقان علي بيتك ومقتنياتك ومراتك واولادك.
شركة دي سي اس مصر وفرترتك الحل مع كاميرات مراقبة منزلية ،تتيح لكم معرفه كل ما يحدث داخل المنزل وامكانيه رؤيته ببساطه ويسر عبر الانترنت او الجوال.
تركيب كاميرات مراقبة منزلية
تنصح شركة دى سي اس مصر بضرورة تركيب كاميرات مراقبة منزلية لان الامر اصبح ضروريا للغاية لحمايه وضمان الحفاظ علي المنزل ومقتنياته وحتي يطمئن الاهل على اولادهم اثناء غيابهم فيمكنك متابعه ما يحدث بالداخل والخارج مباشرة عبر الانترنت من اي مكان علي الهاتف او الكمبيوتر او الاب توب .
كاميرات مراقبة منزلية
تتوافر العديد من كاميرات المراقبة لكن ما يهمك اثناء اختيارك وتشغيلك للنظام هوان تحدد ملامح الوجه بدقه و ايضا ان يكون متوفر بها خاصيه الرؤيه الليله فى الظلام لان اغلب السرقات تحدث اثناء الليل ويمكنها ايضا تسجيل الاحداث حتي تتمكن من رؤيه الاحداث التي فاتتك .
كاميرات مراقبة منزلية خارجيه
مش بس تقدر تتابع اللى جوة المنزل بس لا دا احنا وفرنالك اكتر من كده.....
توفر شركة دي سي اس مصر كاميرات مراقبة منزلية خارجية التي يتوافر بها معامل الحماية IP66 ضد الاتربه والعواصف الجوية والطقس السئ والحرارة المرتفعه فيمكن تركيبها خارج المنزل وعلى الابواب الخارجيه او على سور الفيلا للاطمئنان ومشاهده كل من يدخل ويخرج لمنزلك ومنع الغرباء من التطفل والدخول الي منزلك وكشف اللصوص حال قيامهم بالسرقة والتعرف والقبض عليهم فى الحال ويمكنك الاطمئنان علي سيارتك ومعرفه كل من يحاول الحاق اذي بها ويمكنك مراقبة حراس الامن.
افضل كاميرات مراقبة منزلية
اتصل بنا فشركة دى سى اس مصر تقدم لك كاميرات المراقبة المنزلية بافضل الماركات العالمية وبافضل الاسعار وتوفر معاينة للمكان لتساعدك فى اختيارافضل الاماكن لوضع الكاميرات التي تستطيع بها تغطيه المكان المراد مراقبته. .
وبذلك يمكنك متابعه ما يحدث لحظه بلحظة بدقه عاليه وكمان يمكنك تسجيل الاحداث وبذلك يمكنك الحد من ارتكاب الجرائم او المساعده في القبض علي مرتكبيها واسترجاع ما تم سرقته.
*تقدر تفعل خاصيه الانذار ضد السرقات وسيتم ابلاغك عند حدوث اي حركه.
*تقدر تعمل زووم وكمان تقدر تتحكم فى حركه الكاميرات المتحركة بسهولة ويسر.
اسعار كاميرات المراقبة المنزلية
تبدا اسعار كاميرات المراقبة الداخلية من النوع AHD 250 جنيه مصرى لجودة صورة 2 ميجا بكسل وتتزايد تصاعديا حتى تصل الي بضع الآف الجنيهات كما تبدا كاميرات المراقبة الداخلية من النوع IPمن 960 جنية مصرى وتتصاعد طبقا لجودتها وامكانيتها، كاميرات المراقبة الخارجية فى الاصل ترتفع اسعارها عن كاميرات المراقبة الداخلية نظرا لمعامل الحماية من الاتربة ومياة الامطار والرطوبة كونها مثبتة في الشمس المباشرة ومعرضه لكافه العوامل الجوية وتبدا اسعارها من 590 جنيه مصري لنظم كاميرات المراقبة AHD وحوالى 1200 جنيه مصري لنظم كاميرات المراقبة IP.
للأستفسار ومعرفة التفاصيل برجاء الأتصال على : 01008306785-01116888274-01116888273-01274449991-01274449992
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Dead Case Solutions - شركة ديد كيس سولوشنز - دي سي إس مصر للإتصالات الحديثة
Dead Case Solutions - شركة ديد كيس سولوشنز - دي سي إس مصر للإتصالات الحديثة, Giza. 2K likes. كاميرات مراقبة وسنترالات وإنتركم وساوند سيستم وإنذار السرقة والحريق وحضور وإنصراف بالبصمة
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