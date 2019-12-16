[ شرح ] التسجيل في موقع عربي صادق وسحب 50 $ من الوسترن يونيون

سوف يتم ارسال رسالة الى البريد الالكتروني الخاص بك يجب ان تقوم بالضغط على الرابط المتواجد بها لتقعيل الحساب ومن تم تكمل البيانات الخاصة بك ويجب ان تكون صحيحة حتى لاتواجه مشكلة فيما بعد عند استلام الارباح من الموقع



بمجرد ملئ البيانات سوف تحصل على 50 نقطة من الموقع

بعد ذلك ستاتيك هده الواجهة والتي تخبرك ان حسابك تم تفعيله وكل ماعليك هو الظغط على TAKE A SURVEY

ومن تم تكمل البيانات الخاصة بك بدا من اللغة التي تفضل استخدامها اختار اللغة واضغط السهم الابيض

اضغط السهم الابيض

في بعدها سيظهر الاستطلاع فقط قم باكمال المطلوب واضفط على السهم الابيض الى ان تنتهي من الاستبيان في مدة دقيقتين

على سبيل المتال هنا اختر

انا مهتم بالقضايا و المواضيع التي تجري يوجوف اباحاتا عنها ومن تم اضغط السهم الابيض

استمر في استكمال الاستبيانات حتى تجمع النقاط

يجب عليك فتح الايميل بشكل مستمر حتى ترى الاستطلاعات الجديدة





عندما تصل لاجمالي النقط المطلوب كحد ادنى وهو 5000 نقطة يتم بشكل مباشر تلوين خاصيتي السحب باللون الاحمر

حيت يكون الخيار الاول طلب حوالة بنكية او التبرع لجمعية اطباء بلا حدود والمبلغ هو 50 دولار





عندما تطلب استرداد مبلغ 50 دولار تقوم شركة يوجوف باستصدار حوالة بنكية باسمك وبلدك

وهنا اهمية ادخال معلومات صحيحة حتى يتم سحب اموالك بسلاسة وفي وقت معقول







واخيرا تقوم بالذهاب لاحد فروع وكالة وسترن يونيون القريبة منك وتقدم رقم الحوالة وبطاقة تعريفك حسب اعراف بلدك

وسيقوم العميل بصرف مبلغ 50 دولار لك بالعملة المحلية

ومبروك عليك

