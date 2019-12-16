[ شرح ] التسجيل في موقع عربي صادق وسحب 50 $ من الوسترن يونيون

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samid22

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 ديسمبر 2019
المشاركات
2
النقاط
0
العمر
31
محل الإقامة
maroc
الجنس
ذكر
اولا قم بزيارة الموقع عن طريق الرابط التالي موقع يوجوف

بعد دلك ستقوم بكتابة البريد الخاص بك وكلمة مرور خاصة بك او يمكنك التسجيل عن طريق فايسبوك


سوف يتم ارسال رسالة الى البريد الالكتروني الخاص بك يجب ان تقوم بالضغط على الرابط المتواجد بها لتقعيل الحساب ومن تم تكمل البيانات الخاصة بك ويجب ان تكون صحيحة حتى لاتواجه مشكلة فيما بعد عند استلام الارباح من الموقع




بمجرد ملئ البيانات سوف تحصل على 50 نقطة من الموقع
بعد ذلك ستاتيك هده الواجهة والتي تخبرك ان حسابك تم تفعيله وكل ماعليك هو الظغط على TAKE A SURVEY

ومن تم تكمل البيانات الخاصة بك بدا من اللغة التي تفضل استخدامها اختار اللغة واضغط السهم الابيض

اضغط السهم الابيض

في بعدها سيظهر الاستطلاع فقط قم باكمال المطلوب واضفط على السهم الابيض الى ان تنتهي من الاستبيان في مدة دقيقتين

على سبيل المتال هنا اختر
انا مهتم بالقضايا و المواضيع التي تجري يوجوف اباحاتا عنها ومن تم اضغط السهم الابيض

استمر في استكمال الاستبيانات حتى تجمع النقاط
يجب عليك فتح الايميل بشكل مستمر حتى ترى الاستطلاعات الجديدة


عندما تصل لاجمالي النقط المطلوب كحد ادنى وهو 5000 نقطة يتم بشكل مباشر تلوين خاصيتي السحب باللون الاحمر
حيت يكون الخيار الاول طلب حوالة بنكية او التبرع لجمعية اطباء بلا حدود والمبلغ هو 50 دولار



عندما تطلب استرداد مبلغ 50 دولار تقوم شركة يوجوف باستصدار حوالة بنكية باسمك وبلدك
وهنا اهمية ادخال معلومات صحيحة حتى يتم سحب اموالك بسلاسة وفي وقت معقول




واخيرا تقوم بالذهاب لاحد فروع وكالة وسترن يونيون القريبة منك وتقدم رقم الحوالة وبطاقة تعريفك حسب اعراف بلدك
وسيقوم العميل بصرف مبلغ 50 دولار لك بالعملة المحلية
ومبروك عليك




زيارة الموقع عن طريق الرابط التالي موقع يوجوف
 
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