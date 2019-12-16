[ شرح ] التسجيل في موقع عربي صادق وسحب 50 $ من الوسترن يونيون

samid22
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 ديسمبر 2019
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 0
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- maroc
- الجنس
- ذكر
اولا قم بزيارة الموقع عن طريق الرابط التالي موقع يوجوف
بعد دلك ستقوم بكتابة البريد الخاص بك وكلمة مرور خاصة بك او يمكنك التسجيل عن طريق فايسبوك
سوف يتم ارسال رسالة الى البريد الالكتروني الخاص بك يجب ان تقوم بالضغط على الرابط المتواجد بها لتقعيل الحساب ومن تم تكمل البيانات الخاصة بك ويجب ان تكون صحيحة حتى لاتواجه مشكلة فيما بعد عند استلام الارباح من الموقع
بمجرد ملئ البيانات سوف تحصل على 50 نقطة من الموقع
بعد ذلك ستاتيك هده الواجهة والتي تخبرك ان حسابك تم تفعيله وكل ماعليك هو الظغط على TAKE A SURVEY
ومن تم تكمل البيانات الخاصة بك بدا من اللغة التي تفضل استخدامها اختار اللغة واضغط السهم الابيض
اضغط السهم الابيض
في بعدها سيظهر الاستطلاع فقط قم باكمال المطلوب واضفط على السهم الابيض الى ان تنتهي من الاستبيان في مدة دقيقتين
على سبيل المتال هنا اختر
انا مهتم بالقضايا و المواضيع التي تجري يوجوف اباحاتا عنها ومن تم اضغط السهم الابيض
استمر في استكمال الاستبيانات حتى تجمع النقاط
يجب عليك فتح الايميل بشكل مستمر حتى ترى الاستطلاعات الجديدة
عندما تصل لاجمالي النقط المطلوب كحد ادنى وهو 5000 نقطة يتم بشكل مباشر تلوين خاصيتي السحب باللون الاحمر
حيت يكون الخيار الاول طلب حوالة بنكية او التبرع لجمعية اطباء بلا حدود والمبلغ هو 50 دولار
عندما تطلب استرداد مبلغ 50 دولار تقوم شركة يوجوف باستصدار حوالة بنكية باسمك وبلدك
وهنا اهمية ادخال معلومات صحيحة حتى يتم سحب اموالك بسلاسة وفي وقت معقول
واخيرا تقوم بالذهاب لاحد فروع وكالة وسترن يونيون القريبة منك وتقدم رقم الحوالة وبطاقة تعريفك حسب اعراف بلدك
وسيقوم العميل بصرف مبلغ 50 دولار لك بالعملة المحلية
ومبروك عليك
زيارة الموقع عن طريق الرابط التالي موقع يوجوف
بعد دلك ستقوم بكتابة البريد الخاص بك وكلمة مرور خاصة بك او يمكنك التسجيل عن طريق فايسبوك
سوف يتم ارسال رسالة الى البريد الالكتروني الخاص بك يجب ان تقوم بالضغط على الرابط المتواجد بها لتقعيل الحساب ومن تم تكمل البيانات الخاصة بك ويجب ان تكون صحيحة حتى لاتواجه مشكلة فيما بعد عند استلام الارباح من الموقع
بمجرد ملئ البيانات سوف تحصل على 50 نقطة من الموقع
بعد ذلك ستاتيك هده الواجهة والتي تخبرك ان حسابك تم تفعيله وكل ماعليك هو الظغط على TAKE A SURVEY
ومن تم تكمل البيانات الخاصة بك بدا من اللغة التي تفضل استخدامها اختار اللغة واضغط السهم الابيض
اضغط السهم الابيض
في بعدها سيظهر الاستطلاع فقط قم باكمال المطلوب واضفط على السهم الابيض الى ان تنتهي من الاستبيان في مدة دقيقتين
على سبيل المتال هنا اختر
انا مهتم بالقضايا و المواضيع التي تجري يوجوف اباحاتا عنها ومن تم اضغط السهم الابيض
استمر في استكمال الاستبيانات حتى تجمع النقاط
يجب عليك فتح الايميل بشكل مستمر حتى ترى الاستطلاعات الجديدة
عندما تصل لاجمالي النقط المطلوب كحد ادنى وهو 5000 نقطة يتم بشكل مباشر تلوين خاصيتي السحب باللون الاحمر
حيت يكون الخيار الاول طلب حوالة بنكية او التبرع لجمعية اطباء بلا حدود والمبلغ هو 50 دولار
عندما تطلب استرداد مبلغ 50 دولار تقوم شركة يوجوف باستصدار حوالة بنكية باسمك وبلدك
وهنا اهمية ادخال معلومات صحيحة حتى يتم سحب اموالك بسلاسة وفي وقت معقول
واخيرا تقوم بالذهاب لاحد فروع وكالة وسترن يونيون القريبة منك وتقدم رقم الحوالة وبطاقة تعريفك حسب اعراف بلدك
وسيقوم العميل بصرف مبلغ 50 دولار لك بالعملة المحلية
ومبروك عليك
زيارة الموقع عن طريق الرابط التالي موقع يوجوف