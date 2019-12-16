موقع fanslave الشهير وربح 15$ مع اثبات الدفع

samid22
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 ديسمبر 2019
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 0
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- maroc
- الجنس
- ذكر
قم بالتسجيل أولا
فضلا لا أمرا
Más Facebook Le gusta tu sitio
أنت تقرأ الآن الشرح الكافي لهذا الموقع العالمى الشهير
و كيف تربح 15 يورو على الاقل شهريا من مواقع التواصل الاجتماعى دون دفع اى شئ
فقط ان تضغط على اعجاب ببعض الصفحات من وقت لاخر كما
يمكنك استخدام رصيدك فى اشهار صفحتك والحصول على معجبين اذا اردت ذلك
( ربما ليس مبلغ كبير لكنة يكفى لسداد مصاريف الانترنت وجزء من مصاريفك الشخصية الاخرى ولك ان تتخيل ان هناك من يعمل
فى شركات مشابهه طوال الشهر من اجل اقل من نصف يورو
وهو ما قد تتمكن من تحقيقة مع تلك الشركة فى يوم واحد
وهكذا هى طبيعة العمل من النت ان تجمع من هنا 15 ومن هنا 10 ومن هناك 20 وهكذا )
fanslave
هو عبارة عن موقع تستطيع من خلاله الربح من الفيسبوك و تويتر, كل ما ستفعله هو الضغط على
’’اعجبني‘’او’’ like ’’ او ‘’ j aime’’
لبعض الصفحات التي يعطيها لك الموقع,
كل ماعليك فعله هو المتابعه اليوميه للموقع من أجل الوصول للحد الادنى لطلب الدفع (15 يورو)
الموقع ايضا يوفر امكانية ايجاد معجبين لصفحة الفيس بوك الخاصة بك , او متابعين لك على تويتر , او جلب زوار ليشاهدوا فيديو على اليوتيوب الخاص بك او جلب زوار لموقعك ,
انه الافضل فى هذا المجال حيث ان كل زواره وعملائة حقيقيون فعلا ,
كل ذلك عن طريق الشراء من الموقع سواء من مالك الخاص او بما ربحته من نشاطك بالموقع
Fanslave
شركة المانية نشأت منذ سنوات , وهى تدفع لجميع العملاء فى انحاء العالم باليورو
تقبل باى بال والعديد من الابناك كوسائل دفع
- fanslave
-يدفع لجميع الاعضاء بانتظام منذ سنوات
شروط التسجيل :
1-حساب لك على الفيس بوك يوجد به على الاقل 5 اصدقاء ويكون فيه صورة شخصية للبروفايل بتاعك
اذا اردت ان تستخدم تويتر لزيادة ارباحك
2- حساب لك على تويتر ايضا يوجد به على الاقل 5 اصدقاء ويكون فيه صورة شخصية للبروفايل بتاعك
ملحوظة : بامكانك بعد التسجيل العمل على صفحات الفيسبوك فقط و اضافة تويتر في اي وقت تشاء
رابط التسجيل
Más Facebook Le gusta tu sitio
اثبات الدفع انا لا اريد طلب الدفع الان وهو متاح لي حتى اصل لمبلغ مهم وهاهو حسابي الان
فضلا لا أمرا
Más Facebook Le gusta tu sitio
أنت تقرأ الآن الشرح الكافي لهذا الموقع العالمى الشهير
و كيف تربح 15 يورو على الاقل شهريا من مواقع التواصل الاجتماعى دون دفع اى شئ
فقط ان تضغط على اعجاب ببعض الصفحات من وقت لاخر كما
يمكنك استخدام رصيدك فى اشهار صفحتك والحصول على معجبين اذا اردت ذلك
( ربما ليس مبلغ كبير لكنة يكفى لسداد مصاريف الانترنت وجزء من مصاريفك الشخصية الاخرى ولك ان تتخيل ان هناك من يعمل
فى شركات مشابهه طوال الشهر من اجل اقل من نصف يورو
وهو ما قد تتمكن من تحقيقة مع تلك الشركة فى يوم واحد
وهكذا هى طبيعة العمل من النت ان تجمع من هنا 15 ومن هنا 10 ومن هناك 20 وهكذا )
fanslave
هو عبارة عن موقع تستطيع من خلاله الربح من الفيسبوك و تويتر, كل ما ستفعله هو الضغط على
’’اعجبني‘’او’’ like ’’ او ‘’ j aime’’
لبعض الصفحات التي يعطيها لك الموقع,
كل ماعليك فعله هو المتابعه اليوميه للموقع من أجل الوصول للحد الادنى لطلب الدفع (15 يورو)
الموقع ايضا يوفر امكانية ايجاد معجبين لصفحة الفيس بوك الخاصة بك , او متابعين لك على تويتر , او جلب زوار ليشاهدوا فيديو على اليوتيوب الخاص بك او جلب زوار لموقعك ,
انه الافضل فى هذا المجال حيث ان كل زواره وعملائة حقيقيون فعلا ,
كل ذلك عن طريق الشراء من الموقع سواء من مالك الخاص او بما ربحته من نشاطك بالموقع
Fanslave
شركة المانية نشأت منذ سنوات , وهى تدفع لجميع العملاء فى انحاء العالم باليورو
تقبل باى بال والعديد من الابناك كوسائل دفع
- fanslave
-يدفع لجميع الاعضاء بانتظام منذ سنوات
شروط التسجيل :
1-حساب لك على الفيس بوك يوجد به على الاقل 5 اصدقاء ويكون فيه صورة شخصية للبروفايل بتاعك
اذا اردت ان تستخدم تويتر لزيادة ارباحك
2- حساب لك على تويتر ايضا يوجد به على الاقل 5 اصدقاء ويكون فيه صورة شخصية للبروفايل بتاعك
ملحوظة : بامكانك بعد التسجيل العمل على صفحات الفيسبوك فقط و اضافة تويتر في اي وقت تشاء
رابط التسجيل
Más Facebook Le gusta tu sitio
اثبات الدفع انا لا اريد طلب الدفع الان وهو متاح لي حتى اصل لمبلغ مهم وهاهو حسابي الان