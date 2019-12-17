كتاب طبخ اطباق مغربية pdf

بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على اشرف المرسلينوعلى من تبعه من احسان الى يوم الديناقدم لكم اليومكتاب طبخ على الطريقة المغربيةكتاب رائع يوضح طريقة تحضير مجموعة كبيرة من الاطباق المغربيةكتاب به مقادير و طرق التحضير بالاضافة الى صور توضيحيةالتحميل من