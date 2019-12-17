كتاب طبخ اطباق مغربية pdf

bachir33

bachir33

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 نوفمبر 2019
المشاركات
14
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم


والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين

اقدم لكم اليوم

كتاب طبخ على الطريقة المغربية
كتاب رائع يوضح طريقة تحضير مجموعة كبيرة من الاطباق المغربية
كتاب به مقادير و طرق التحضير بالاضافة الى صور توضيحية

التحميل من
http://bit.ly/2tokgnf
 
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