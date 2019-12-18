تحليل وقراءات أعضاء اللمة للعضوة يلوو شيش

يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,317
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
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تحليل وقراءات أعضاء لعضو من اللمة

الموضوع عبارة عن:
تحليل وقراءات أعضاء لتوقيع عضو من اللمة ..شاركنا قرءاتك ..!!
يتميز الكثير من أعضاء منتدى اللمة
بتوقيعات وصور شخصية واسماء عضوية لها بصمة خاصة على نفوسنا ،
، تختزل روح وفكر صاحبها في صورته الشخصية وفي اسمه او في كلمات قليلة معبرة في توقيعه
وهي تختلف من عضو لآخر

أسبوعيا نقوم بتحليل عضو مميز
العضو الذي سنختاره في اول عدد من السلسلة
سيتم تعيينه وفق اختياركم
بمعنى كل عضو يدخل للموضوع يقترح عضو ليتم تحليل اسمه، صورته وتوقيعه
والعضو الاكثر اقتراحا من قبلكم سنقوم بتحليل وقراءة له
وذلك من قبل كل اعضاء اللمة الكرام وبعد موافقة العضو المختار
وان لم يوافق نختار العضو الدي تحصل على ثاني اكبر عدد من الاقتراحات

وفي العدد التالي يقوم العضو الذي تم اختياره اولا باختيار العضو الذي يخلفه
وهكذا تستمر والسلسلة باذن الله

وبعد تعليقاتكم ووتحليلاتكم نستضيف العضو المختار ليعطي تعليقه وتحليله وسبب اختياره لاسمه وصورته وتوقيعه

الاخت الكريمة @ONjINE اختارت الاخت @يلوو شيش اي انا لاكون الضيفة التالية

في انتظار تفاعلكم .
دمتم سالمين غانمين ..

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آخر تعديل:
يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,317
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
الدعوة مفتوحة للجميع
واعتذر لمن نسيتهم

@Malika Tlm
@sami44
@فريد أبوفيصل
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
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@سعد606
 
يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,317
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
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