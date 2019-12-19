ضوابط و قوانين قسم الميديااا

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,336
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
ـ ضوابط و قوانين قسم الميديا
  • يمنع وضع فيديوهات مسيئة أو فيها تطاول على ذات الله تعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو على المقدسات الإسلامية.
  • يمنع وضع فيديوهات التي تدعو الى التخريب او الإعتداء واستعمال العنف والقتل والترويع والتحريض لما يهدد الأمن والإستقرار للوطن والأمة الإسلامية.
  • يمنع التعرض بالإساءة لعلماء الدين والفقهاء والدعاة بسوء وغيبة أو نميمة أو قذف.
  • في حال وضع فيديو تعليمي او شرح برنامج او شئ من هذا قبيل يتوجب ان يضع شرحا مكتوبا أولا ثم يضع الفيديو في الاخير
  • يمنع وضع فيديوهات تحتوي إساءة أو غزل أو ألفاظ مهينة أو خروج عن الاعراف و الحياء العام
  • يجب أن تكون الفيديوهات ذات قيمه في الطرح
  • يجب أن يراعى عند نشر الفيديوهات تصنيفات واختصاصات كل قسم فالموضوع ذا التوجه الديني يوضع في قسم الاسلاميات و ذو المحتوى الرياضي يوضع في قسم ميديا الرياضة و هكذا في باقي الاقسام
  • تجنب الإساءة اللفظية والإهانة والتجريح.
  • يمنع نشر المواضيع والمشاركات التي تحتوي على فيديوهات مفزعة ومرعبة. كفيديوهات القتل أو التعذيب.
  • يمنع نشر محتوى روابط ضارة القصد منها إلحاق الضرر بأجهزة الأعضاء. او باللمة
  • يمنع وضع فيديوهات تحتوي تعليم الإختراق، والتجسس والقرصنة، وفك التشفير، والتحايل ونزع الحقوق وما تبعها من برامج وأدوات.
  • يمنع وضع فيديوهات التي تحتوي على نشر مواضيع الغناء
  • يمنع وضع فيديوهات النساء المتبرجات
  • يمنع الاشهار المباشر للقنوات الخاصة او العامة
  • يمنع نشر الفيديوهات ذات التوجه السياسي للاحزاب او الجمعيات
  • يمنع نشر فيديوهات مشاهير الاباحية او الذين تورطوا في العداء للاسلام
إدارة اللمة الجزائرية
 
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