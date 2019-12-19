مكتب الإتصال بين الأعضاء و مشرفي منتدى الحوار و النقاش الهادف

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,341
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله
السلام عليكم أحبتي أعضاء اللمة
تم بعون الله فتح هذا الموضوع المثبت كهمزة وصل بين اعضاء
اللمة و مشرفي القسم لمناقشة اي امر او اجلاء اي لبس
في منتدى الحوار و النقاش الهادف

المشرفون و هم
@عبدالرؤوف
@أم منيــــــر
@الامين محمد

ادارة اللمة الجزائرية
 
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