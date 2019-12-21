مراجعة ساعة يد فاخرة و بثمن رخيص

achraffs1

achraffs1

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 نوفمبر 2019
المشاركات
4
النقاط
2
العمر
25
محل الإقامة
tanger
الجنس
ذكر
مرحبا أصدقائي بعد بحت طويل وسنوات من الخبرة أتيت لكم بساعة عالمية و بمميزات قوية و تمن مناسب و رائع ساعة إدا إشتريتها لن تندم على شرائها فكرت ان أضع لكم فيديو على اليوتيب و أراجع الساعة و أدكر جميع المميزات بالصوت أفضل و بالفعل قمت بتسجيل الفيديو ووضعته على اليوتيوب ملاحضة اي إستفسار ضعه أسفل الفيديوو

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