مراجعة ساعة يد فاخرة و بثمن رخيص

achraffs1
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 نوفمبر 2019
- المشاركات
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- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- tanger
- الجنس
- ذكر
مرحبا أصدقائي بعد بحت طويل وسنوات من الخبرة أتيت لكم بساعة عالمية و بمميزات قوية و تمن مناسب و رائع ساعة إدا إشتريتها لن تندم على شرائها فكرت ان أضع لكم فيديو على اليوتيب و أراجع الساعة و أدكر جميع المميزات بالصوت أفضل و بالفعل قمت بتسجيل الفيديو ووضعته على اليوتيوب ملاحضة اي إستفسار ضعه أسفل الفيديوو
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