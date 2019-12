موقع اسلام بورت ( هل ترغب في أن تكون داعية أو تتعلم العلم الشرعي ) ؟

توجد نسخة باللغة العربية أسفل النص الفرنسيAssalamu Alycum warahmtuAllah wabarakatuhuun Cours en ligne gratuit:Voulez-vous participer au répandage de l'islam?Voulez-vous être un Prédicateur islamique ?Voulez-vous que votre balance des bonnes actions au jour de la résurrection sera plein des actes de dizaines de personnes qui se sont converties entre vos mains?Voulez-vous sauver un nouveau musulman des griffes de l'apostasie, du chiisme ou des hérésies?Si vous avez un désir sincère de servir la religion de l'Islam !si Vous parlez couramment le français !Et si vous avez eu une masse de connaissances de la charia islamique !Nous vous invitons à partager avec nous en:1-Programme (l'enseignement aux nouveaux musulmans) pour les frères et les soeurs francophones :le cours est de 3 jours suivi d'une formation pratique avec de nouveaux musulmans.le cours commence le Samedi prochain.28 Décembre 20192-Programme (la préparation des prédicatrices à la présentation de l'islam aux non-musulmanes francophones ) pour les Soeurs et Fréres.le cours dure une heure trois fois par semaine pendant six semaines.le cours commence le Samedi 28 NDécembre insha'Allah .* La formation dans les deux sessions est théoriques et pratiques avec les prédicateurs et les prédicatrices de site pour transférer les expériences des participants de cette session qui aiment de l'appel* la Formation est sur les applications suivantes Whatsapp et Telegram ) .assurez-vous que vous avez ces applications sur vos appareils.* Le programme de formation estGRATUITà condition d'engagement.les stagiaires reçoivent un certificat d'achèvement de la session et Les distingueurs reçoivent un certificat d'excellence.********celui qui aimerait participers'il vous plaît, Inscrivez-vous sur le lien suivant:Et écrivez le nom du programme auquel vous souhaitez participer ( l'invitation des non-musulmans - enseigner nouveaux musulmans).Avec le test d'admission (le test est ouvert jusqu'au début du cours uniquement)3- Commentez (Oui) .. S'il y a une requête ou des obstacles lors de l'inscription pour communiquer avec vous.Alors gardez les bonnes actesالسلام عليكم ورحمة الله و بركاتهدورة مجانية عبر الإنترنت:هل تريد ان تشارك في نشر الإسلام ؟هل تريد أن تكون داعيا إلي الله علي بصيرة ؟هل تريد أن تأتي يوم القيامة و في ميزان حسناتك أعمال عشرات ممن أسلموا علي يديك ؟هل تريد أن تنقذ مسلم جديد من براثن الرده او التشيع أو البدع ؟إذا كان لديك رغبة صادقة في خدمة دين الإسلاموكنت تجيد اللغة الفرنسيةوكان لديك قدر من العلم الشرعيفندعوك للمشاركة معنا فيبرنامج (تعليم المسلمين الجدد) الناطقين باللغه الفرنسيه للإخوة والأخوات :مدة البرنامج ثلاثة أيام يليها تدريب عملي بمصاحبة مسلمين جدد اسلموا حديثا مع الموقعتبدأ الدورة يوم السبت القادم إن شاء الله .(٢٨ من ديسمبر ٢٠١٩)برنامج (اعداد داعيات للتعريف بالاسلام لغير المسلمين ) الناطقين باللغه الفرنسيه:تبدا الدورة السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ و تستمر شهر ونصف بواقع ساعة ثلاث مرات أسبوعيا* التدريب في الدورتين نظري وعملي مع دعاه وداعيات الموقع لنقل الخبرات للمشاركين بالدورة من محبي الدعوه.التدريب يتم علي برنامج الواتس اب و التليجرام (تأكدوا من وجود البرامج على أجهزتكم).برنامج التدريب مجاني بشرط الالتزاميحصل المتدربين على شهادة إتمام الدورة والمتميزين على شهادة تميز.***********من يرغب المشاركة برجاء :التسجيل علي الرابط التالي :وكتابه اسم البرنامج الذي تريد الاشتراك به (دعوةغير مسلمين - تعليم مسلمين جدد).مع إجراء اختبار القبول2- التعليق ب (نعم) .. أذا هناك استفسار أو عقبات أثناء التسجيل - وسيتم التواصل معكم.فاستبقوا الخيرات.