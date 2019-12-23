لمن تمت سرقة طرده او تم تخرييه

Ali Mohamed ali

Ali Mohamed ali

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 نوفمبر 2019
المشاركات
32
النقاط
3
العمر
29
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لمن تمت سرقته أو تخريب طروده البريدية القادمة من الخارج في الجمارك او في مركز البريد يمكنه تقديم شكوى رسمية الى المنظمة الوطنية لحماية المستهلك على الموقع الرسمي من هذا الرابط :
الصفحة الرئيسية : المنظمة الجزائرية لحماية و ارشاد المستهلك و محيطه
المكاتب الجهوية : المكاتب الجهوية – المنظمة الجزائرية لحماية و ارشاد المستهلك و محيطه
تقديم شكوى :

الشكاوى – المنظمة الجزائرية لحماية و ارشاد المستهلك و محيطه

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