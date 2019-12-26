اثبات السحب الثاني من موقع الاستثمار في الاسهم

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السلام عليكمهذا سحبي القاني من موقع الاستثمار في الاسهمهذا سحبي الثانييا اخوتي احذرو من طلب قرض من الموقع اياشترو بإموال حقيقية ولا تقدمو على اي قرض فلموقع سيقوم بحضر حسابكم ان لم تسددو القرض في اسبوع لذالك اشترو بأموالكم مباشرةالموقع صادق يعمل من 2013 ويقبل بايبال واي موقع يعمل مع باي بال منذ 6 سنوات هو صادق بكل تأكيد وهذا اثبات السحب الثاني امامكمرابط التسجيل