اشطر دكتور حقن مجهرى دكتور هيثم التحيوى

#دكتور هيثم التحيوى

حلول الأسبوع الرابع من الحمل، تكون كرة الخلايا في رحمك قد تطورت لتصبح جنيناً. ومع أن حجم الجنين لا يتجاوز حجم بذرة الخشخاش، تحدث الكثير من الأمور. تهاجر الخلايا إلى منطقة تعرف باسم الشريط البدائي أو الأولي وتنقسم إلى ثلاث طبقات تشكّل في مرحلة لاحقة أعضاء وأنسجة الجنين.

في الطبقة العليا يتكوّن هيكل أجوف يسمى الأنبوب العصبي حيث سينمو الدماغ والعمود الفقري والحبل النخاعي والأعصاب لاحقاً. كما سينمو الجلد والشعر والأظافر أيضاً في هذه الطبقة.

الطبقة المتوسطة هي المكان الذي ينمو فيه الهيكل العظمي والعضلات، ويتشكل فيه القلب والدورة الدموية

أما الطبقة الثالثة، فتتضمن ما يصبح الرئتين والأمعاء والجهاز البولي.



يحيط بالجنين الكيس الأمنيوسي، وهو كيس مليء بالسوائل يوسّد الجنين ويحميه. لا تزال المشيمة في المراحل الأولى من التطور. وبمجرد أن تتشكّل بالكامل في الأسبوع العاشر من الحمل تقريباً، ستزوّد طفلك بالأوكسيجين وجميع المواد الغذائية التي يحتاج إليها. حتى ذلك الحين، يوفّر له كيس الجنين الصغير جميع هذه المغذيات.

ملاحظة: يقول الخبراء إن كل جنين يتكوّن بطريقة مختلفة حتى وهو داخل الرحم

يبلغ طول طفلك حوالي 0.5 سنتيمتراً وهو بحجم بذرة السمسم تقريباً، ويبدو أقرب إلى فرخ الضفدع منه إلى الشكل الآدمي. لن يكون بطنك بارزاً حتى الآن، لكن تحدث تغيرات كبيرة داخل رحمك. تشكّل الآن الأنبوب العصبي الذي سيصل دماغ طفلك بحبله الشوكي، وهو على وشك أن يمرّ بطفرة نمو هي الأولى من مجموعة طفرات.



قلب طفلك الصغير هو أول جهاز يتطور ويؤدي وظيفته. ومع أنه يحتوي الآن فقط على غرفة واحدة بدل الغرف الأربع التي تمثّل الشكل النهائي للقلب مكتمل النمو، فهو يخفق بالفعل بمعدل 100 نبضة تقريباً في الدقيقة الواحدة.



تقابل هذه التطورات الداخلية تغيّرات في الخارج أيضاً. بدأت تظهر البراعم الناتئة، والتي ستنمو لتشكل لاحقاً ذراعي طفلك. تحت الفتحة التي ستشكّل فم طفلك فيما بعد، توجد ثنيات صغيرة حيث يتكوّن العنق والفكّ السفلي في النهاية.

الآن بعد أن أكملت ستة أسابيع من الحمل، يبلغ حجم جنينك حجم حبة العدس. لا يمكنك سماع الجنين بعد، لكن القلب (الذي انقسم إلى تجويفين: الأيمن والأيسر) ينبض حوالي 150 مرة في الدقيقة أي ضعف نبضات قلبك.



لو تمكّنت من النظر إلى أحشائك، لوجدت أن رأس الجنين أكبر من جسمه وهو محني على المكان الذي سيصبح صدره. تتكوّن قسمات وجه الجنين حالياً مع ظهور نقطتين سوداوين مكان العينين وفتحتين مكان الأنف وتجويفين مكان الأذنين. كما بدأ لسانه وحباله الصوتية بالتشكّل.



تستمر في النمو البراعم الناتئة التي ستتحول إلى ذراعين وساقين. لا تزال عضلات وأنسجة طفلك العظمية تنمو وهي مغطاة بطبقة رقيقة من الجلد. في الواقع هذه البشرة رقيقة جداً بحيث يمكنك أن تري من خلالها.

ا/د هيثم التحيوى مدير مركز ايليت لرعاية الخصوبة