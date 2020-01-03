مشاركتي في مسابقة متميزون

السلام عليكم ورحمة الله.وددت ان اشارك برسمة سريعة وخفيفة في مسابقة مميزون قبل انتهاء الآجال رسم عبارة ( أهل اللمة متميزون دائما )أهل اللمة هم دائما الشمعة التي تضيء المنتدى بتميزهم ومثابرتهم وحضورهم الفعال والمفيد.بعض التعديل ببرنامج ألوان:في أمان الله.