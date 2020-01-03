مشاركتي في مسابقة متميزون

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
إنضم
1 أوت 2008
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السلام عليكم ورحمة الله.
وددت ان اشارك برسمة سريعة وخفيفة في مسابقة مميزون قبل انتهاء الآجال رسم عبارة ( أهل اللمة متميزون دائما )

أهل اللمة هم دائما الشمعة التي تضيء المنتدى بتميزهم ومثابرتهم وحضورهم الفعال والمفيد.
IMG_20200102_171406.jpg
مشاهدة المرفق 119671

بعض التعديل ببرنامج ألوان:
IMG_20200103_121409.JPG
مشاهدة المرفق 119672

في أمان الله.
 
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