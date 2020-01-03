مشاركتي في مسابقة متميزون

فريد أبوفيصل
:: عضو شرفي ::
السلام عليكم ورحمة الله.
وددت ان اشارك برسمة سريعة وخفيفة في مسابقة مميزون قبل انتهاء الآجال رسم عبارة ( أهل اللمة متميزون دائما )
أهل اللمة هم دائما الشمعة التي تضيء المنتدى بتميزهم ومثابرتهم وحضورهم الفعال والمفيد.
مشاهدة المرفق 119671
بعض التعديل ببرنامج ألوان:
مشاهدة المرفق 119672
في أمان الله.
وددت ان اشارك برسمة سريعة وخفيفة في مسابقة مميزون قبل انتهاء الآجال رسم عبارة ( أهل اللمة متميزون دائما )
أهل اللمة هم دائما الشمعة التي تضيء المنتدى بتميزهم ومثابرتهم وحضورهم الفعال والمفيد.
مشاهدة المرفق 119671
بعض التعديل ببرنامج ألوان:
مشاهدة المرفق 119672
في أمان الله.