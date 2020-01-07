لفات حجاب بحسب شكل الوجه

salma-ahmed
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ما هي لفات الحجاب الأنسب لوجهِك؟ هل صودف ووقفتِ يومًا أمام المرآة لوقت طويل، من دون التوصل إلى لفة الحجاب الأنسب لكِ ؟ هل تقلقكِ فكرة عدم اختيار لفة تُظهر جمالية وجهِك ؟
لاختيار ربطة الحجاب المناسبة، بالصور، عددًا من الخيارات التي توضح لكِ ما هي اللفة الأنسب لشكل وجهكِ، وتبيّن جماليتها
للوجه المثلث على شكل قلب:
1- اختاري الربطة الفضفاضة.
2- لا ترتدي الحجاب المثبّث بإحكام، لأنّه يُسلّط الضوء على جبينك العريض.
3- اعتمدي طريقة لفّ الوشاح أو الشيلة حول فكّك.
4- غطّي جبينك ليبدو ذقنك الرفيع أعرض.
للوجه الطويل:
1- تجنّبي إحكام الربطة حول وجهك .
2- ارتدي الغطاء القطنيّ تحت حجابك، لكي تُخفّفي من طول الوجه، ولكي تُعطيه مظهراً دائريّاً.
3- اكشفي عظام وجنتيك قدر الإمكان، لتجعلي وجهك يبدو ممتلئاً بعض الشيء.
4- استخدمي الحجاب ذا الكشكشة والزخرفة على الجانبين، ليبدو وجهك عريضاً.
5- لا تكشفي عنقك، فذلك يزيد من طول الوجه.
6- لا تعتمدي الربطة الشينيون التي تستخدم فيها إضافات تحت الحجاب لرفعه إلى الأعلى، لأنّها تُضفي مزيداً من الطول على الوجه.
7- ارتداء حجاب الأميرة لا يُناسبك أبداً، لذا لا تُجرّبي أبداً اختياره.
للوجه البيضويّ:
1. تُلائمك جميع الربطات، بما فيها الخليجيّة والتركيّة .
2. يمكنك ارتداء الغطاء القطنيّ تحت الحجاب، بحيث يغطّي جبينك.
3. لا مشكلة لديك في ربط الحجاب ربطة تكشف عظام وجنتيك.
4. يمكنك ارتداء حجاب الأميرة، فهو مناسب، ولا مشكلة في اختياره.
5. يُمكنك تغطية جبهتك وعظام خديك، فذلك مناسب لك.
6. احذري فقط من اختيار الربطة الإسبانيّة، في حال كنت من ذوات القوام الممتلئ،لأنّها ستبرز عيوب جسمك.
للوجه المربّع :
1. تجنّبي الحجاب الضيّق، المقيّد تحت الذقن، فهو يُظهر الفكّ أعرض، ويجرّده من ملامح الأنوثة.
2. قومي بلف غطاء الرأس (شيلة ،إيشارب) حول الذقن لتخفي عرض الوجه.
3. تجنّبي تغطية جبهتك وعظام خديك.
4. احرصي على تغطية جانبي الفكّ، لأنّ ذلك يُخفّف من عرض الوجه.
5. ضعي اللفة بطريقة تُعطي وجهك شكلاً مستديراً، ما يمنح وجهك إطلالة جميلة.
6. ربطة الحجاب التركيّة التي تلفّ حول الرقبة لا تُناسبك .
للوجه المستدير:
1. ننصحك بألا ترتدي الغطاء القطنيّ تحت الحجاب، حتّى لا يُغطّي جبينك.
2. ليبدأ حجابك عند خطّ الشعر.
3. ضعي حجابك بالقرب من عظام الخدّين.
4. اعطي وجهك شكلاً بيضويّاً.
5. لا تظهري ذقنك، خاصّة إن كنت من ذوات الذقن المزدوج.
6. ربطة الحجاب المصريّة المسمّاة بالربطة الإسبانيّة لا تُناسبك، وإنّما تُناسب صاحبات الرقبة الطويلة والنحيفة.
نصائح عامّة:
للوجه الصغير:
ننصحك بالربطة الهندية التي تلفّ بطريقة عشوائيّة، واستعملي فيها غطاءين للرأس فقط، واحد من الشيفون أو الحرير والثاني من قماش التول، فارتداء أكثر من طرحة بشكل طبقات، يُعطي الوجه حجما كبيراً لا يُناسبك.
للذقن المزدوج:
لا تكشفي تحت أيّ ظرف عن رقبتك، لأنّها ستسلّط الضوء على الدّهون الزائدة
لاختيار ربطة الحجاب المناسبة، بالصور، عددًا من الخيارات التي توضح لكِ ما هي اللفة الأنسب لشكل وجهكِ، وتبيّن جماليتها
للوجه المثلث على شكل قلب:
1- اختاري الربطة الفضفاضة.
2- لا ترتدي الحجاب المثبّث بإحكام، لأنّه يُسلّط الضوء على جبينك العريض.
3- اعتمدي طريقة لفّ الوشاح أو الشيلة حول فكّك.
4- غطّي جبينك ليبدو ذقنك الرفيع أعرض.
للوجه الطويل:
1- تجنّبي إحكام الربطة حول وجهك .
2- ارتدي الغطاء القطنيّ تحت حجابك، لكي تُخفّفي من طول الوجه، ولكي تُعطيه مظهراً دائريّاً.
3- اكشفي عظام وجنتيك قدر الإمكان، لتجعلي وجهك يبدو ممتلئاً بعض الشيء.
4- استخدمي الحجاب ذا الكشكشة والزخرفة على الجانبين، ليبدو وجهك عريضاً.
5- لا تكشفي عنقك، فذلك يزيد من طول الوجه.
6- لا تعتمدي الربطة الشينيون التي تستخدم فيها إضافات تحت الحجاب لرفعه إلى الأعلى، لأنّها تُضفي مزيداً من الطول على الوجه.
7- ارتداء حجاب الأميرة لا يُناسبك أبداً، لذا لا تُجرّبي أبداً اختياره.
للوجه البيضويّ:
1. تُلائمك جميع الربطات، بما فيها الخليجيّة والتركيّة .
2. يمكنك ارتداء الغطاء القطنيّ تحت الحجاب، بحيث يغطّي جبينك.
3. لا مشكلة لديك في ربط الحجاب ربطة تكشف عظام وجنتيك.
4. يمكنك ارتداء حجاب الأميرة، فهو مناسب، ولا مشكلة في اختياره.
5. يُمكنك تغطية جبهتك وعظام خديك، فذلك مناسب لك.
6. احذري فقط من اختيار الربطة الإسبانيّة، في حال كنت من ذوات القوام الممتلئ،لأنّها ستبرز عيوب جسمك.
للوجه المربّع :
1. تجنّبي الحجاب الضيّق، المقيّد تحت الذقن، فهو يُظهر الفكّ أعرض، ويجرّده من ملامح الأنوثة.
2. قومي بلف غطاء الرأس (شيلة ،إيشارب) حول الذقن لتخفي عرض الوجه.
3. تجنّبي تغطية جبهتك وعظام خديك.
4. احرصي على تغطية جانبي الفكّ، لأنّ ذلك يُخفّف من عرض الوجه.
5. ضعي اللفة بطريقة تُعطي وجهك شكلاً مستديراً، ما يمنح وجهك إطلالة جميلة.
6. ربطة الحجاب التركيّة التي تلفّ حول الرقبة لا تُناسبك .
للوجه المستدير:
1. ننصحك بألا ترتدي الغطاء القطنيّ تحت الحجاب، حتّى لا يُغطّي جبينك.
2. ليبدأ حجابك عند خطّ الشعر.
3. ضعي حجابك بالقرب من عظام الخدّين.
4. اعطي وجهك شكلاً بيضويّاً.
5. لا تظهري ذقنك، خاصّة إن كنت من ذوات الذقن المزدوج.
6. ربطة الحجاب المصريّة المسمّاة بالربطة الإسبانيّة لا تُناسبك، وإنّما تُناسب صاحبات الرقبة الطويلة والنحيفة.
نصائح عامّة:
للوجه الصغير:
ننصحك بالربطة الهندية التي تلفّ بطريقة عشوائيّة، واستعملي فيها غطاءين للرأس فقط، واحد من الشيفون أو الحرير والثاني من قماش التول، فارتداء أكثر من طرحة بشكل طبقات، يُعطي الوجه حجما كبيراً لا يُناسبك.
للذقن المزدوج:
لا تكشفي تحت أيّ ظرف عن رقبتك، لأنّها ستسلّط الضوء على الدّهون الزائدة