Ali Mohamed ali
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 38
- النقاط
- 3
- العمر
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
هل تدري أنك كطالب او باحث في اي جامعه.. راك مضيع حوالي 5000$ ؟؟
من أول حقوق الطالب او الدكتور الجامعي في أي جامعة عالمية محترمة هو ما يعرف ( بالايميل الجامعي )
ما فائدته ؟؟
قد يقول البعض ( أنا عندي ايميل على الجيمل أو على الهوتميل أو على الياهو لماذا ساحتاج ايميل يحمل اسم جامعتي ؟؟؟ )
الاجابة ببساطة ... هناك مواقع علمية عالمية كثيرة تقدم (خدمات "مجانية") لكل من يملك ايميل جامعي ( باعتبارهم نخبة اكاديمية ) ، فقد تحتاج لتحميل نسخة مدفوعة من برنامج مشهور وليس لديك المال لشرائه ... لكن باستعمال ايميلك الجامعي فانك ستستطيع الحصول على نسخة مجانية منه مخصصة للطلبة والباحثين
ثانيا الفرق بين إيميل Google - Yahoo - Hotmail وبين الإيميل الجامعي..
ان شكل الايميل الجامعي راح يحمل اسم جامعتك في الاخير ، فمثلا
الايميل الجامعي الخاص باساتذة جامعة سيدي بلعباس هو على الشكل التالي :
prénon.nom@mail.univ-sba.dz
ثالثا .. لاا تنسى أن Google - Yahoo - Hotmail
كلها شركات ( تجارية ) لا تلتزم في الكثير من الاحيان بالخصوصيات الاكاديمية
كيف أفتح الإيميل الجامعي الخاص بي ؟
في كل جامعة توجد وحدة Information Technology ( خلية خاصة بالاعلام الالي تابعة لكليتك أو جامعتك ) اسأل عنها أين توجد واذهب اليهم هم المسؤولون عن فتح حسابات الايميل الجامعي لكل منتسبي تلك الجامعة
تعطيهم شهادة تثبت انتسابك للجامعة ( عادة شهادة تسجيل ، تكفي ) وراح يفتحولك الايميل الجامعي
مثال بسيط : شركة ميكروسوفت من خلال تسجيل ايميلك الجامعي على هذا الرابط .. تقدم لك كل برامجها المدفوعة .... مجانا .... على هذا الرابط
تقدر تحملهم من هنا.
متنساش تعمل Student Account.(حساب خاص بطالب جامعي ). ادخل عبر Log in بأي ايميل خاص بشركة Microsoft.. مثل Hotmail - Outlook - Windows Live.. المهم انه خاص بMicrosoft.. ومتنساش تعمل Verification من الإيميل نفسه وهكذا تقدر تحمل كل حاجة متاحة في الـSoftware Catalog.
للمهندسين والمعماريين ...
ما رأيكم بAutodesk اشهر من نار على علم طبعا.. واجهتم سابقا مشكلة شرائه واستعمال نسخة قانونية منه ؟؟ أليس كذلك ؟؟
هل كنت تعلم أن شركته تقدم نسخة مجانية منه للطلبة والباحثين عبر استعمال ايميلهم الجامعي ؟؟؟
وتقدم أكثر من ذلك ... فهي تقدم كل مجموعتها ...
(Maya - 3D Max - Inventor Professional - Autocad)
تقدر تحملهم من هنا.
لست في حاجة لمنتوجات Microsoft و Autodesk و ما رأيكم بمنتوجات شركة JetBrains ؟؟؟ أكثر من يستعمل منتجاتها هم المبرمجون ... .. و ما اكثر المبرمجين
الشركة تقدم منتجات وبرامج حاسوبية و ادوات ثمنها يصل لأكثر من 300$ لن تدفع دولار واحد باستعمال الأيميل الجامعي خاص بك وذلك بالدخول عبر هذا الرابط وتحميل اي برنامج تحتاجه في دراستك ومشروع تخرجك
كل تلك الشركات لا تهمك ؟؟ ما رأيك بمنتجات شركة Adobe..؟؟؟ تقدر تحصل على برامجها الأصلية من غير ما تقعد تحمل الكراك وتحوس على السيريال في مواقع مشبوهة ..
و خصومات تصل الى 70% - 60%.
تقدر تحملهم من هنا.
صديقي تعرف شركة Amazon.com من لا يعرفها ؟؟ أكبر شركة عالمية مخصصة في البيع و الشراء عبر الانترنت .. هذه الشركة تقدم خدمات مجانية للطلبة والباحثين والاكادميين الجامعيين فقط عبر تسجيلك باستعمال ايميلك الجامعي
ممكن تكتشفها بنفسك من هنا.
راح تشوف حاجات وبرامج وادوات اول مرة في حياتك تشوفها.. قيمة البرامج علي الموقع تصل تقريبا اكتر من 1500$ سنويا.. كل اللي عليك هو ان تدخل للموقع باستعمال الايميل الجامعي الخاص بك وراح تقدر تنزل اللي انت محتاجه في الوقت الحالي.
تقدر تحملهم من هنا.
للطلبة المهتمين بدورات التعليمية عبر الانترنت ... برنامج RipTiger هو برنامج سهل جداً في استخدامه يقوم تلقائيا بتحميل اي فيديو توشفه علي الـBrowser تاعك واي مواد متعلقه بالفيديو.
تقدر تحمله من هنا.
للناس لي تحب تدير موقع خاص بها تنشر فيها ابحاثها او اوراقها او نشاطها العلمي خلال كل مراحل الجامعة موقع WestHost يقوم باعطائك سنة كاملة استضافة مجانيه تقدر تستفيد منها في اي وقت.
كل التفاصيل من هنا.
عانيتم من رداءة عروض التقديم باستعمال برنامج powerpoint ?
هل تعرف Prezi عملاق الـPresentations ؟؟ سيتيح لك عروض رائعة بشكل مبدع و جذاب
لا تملك المال لشراء البرنامج التجريبي ؟.. تخيل انك تقدر تمتلك البرنامج الأصلي من خلال الإيميل الجامعي من هنا.
نروحو لمن يريد أن يكمل دراسته في الخارج
هناك بعض الطلبات تلغى لان اصحابها يستعملون ايميلات تجارية ...
بينما ايميل الجامعة فهو معتمد علي مستوي الجامعات يعني ممكن تسجل على اي موقع جامعة وتقدر تتعلم اون لاين. وايضا تقدر تقدم على اى منحة
مثلا موقع Research Gate.. ( هو يشبه الفيسبوك لكنه مخصص فقط للطلبة والاكادميين الجامعيين ) هو وموقع LinkedIn ... التسجيل فيهما يكون فقط باستعمال الايميل الجامعي
كلا الموقعين الاخيرين يعتبران شيئين هامين جدا للطالب والاستاذ الجامعي .. لانهما يربطانك بكل الباحثين في جميع التخصصات من جميع أنحاء العالم.. وتقدر تسأل أسئلة في أي مجال وراح تلقي اللي يرد عليك من أي مكان في العالم في نفس تخصصك. ...
( شفت شحال من حاجة راك حارم روحك منها وما قالولكش عليها ؟؟؟ )
.. ادعوا لنا دعوة خير في ظهر الغيب .. ولا تنسى .. ""زكاة العلم نشره ""
من أول حقوق الطالب او الدكتور الجامعي في أي جامعة عالمية محترمة هو ما يعرف ( بالايميل الجامعي )
ما فائدته ؟؟
قد يقول البعض ( أنا عندي ايميل على الجيمل أو على الهوتميل أو على الياهو لماذا ساحتاج ايميل يحمل اسم جامعتي ؟؟؟ )
الاجابة ببساطة ... هناك مواقع علمية عالمية كثيرة تقدم (خدمات "مجانية") لكل من يملك ايميل جامعي ( باعتبارهم نخبة اكاديمية ) ، فقد تحتاج لتحميل نسخة مدفوعة من برنامج مشهور وليس لديك المال لشرائه ... لكن باستعمال ايميلك الجامعي فانك ستستطيع الحصول على نسخة مجانية منه مخصصة للطلبة والباحثين
ثانيا الفرق بين إيميل Google - Yahoo - Hotmail وبين الإيميل الجامعي..
ان شكل الايميل الجامعي راح يحمل اسم جامعتك في الاخير ، فمثلا
الايميل الجامعي الخاص باساتذة جامعة سيدي بلعباس هو على الشكل التالي :
prénon.nom@mail.univ-sba.dz
ثالثا .. لاا تنسى أن Google - Yahoo - Hotmail
كلها شركات ( تجارية ) لا تلتزم في الكثير من الاحيان بالخصوصيات الاكاديمية
كيف أفتح الإيميل الجامعي الخاص بي ؟
في كل جامعة توجد وحدة Information Technology ( خلية خاصة بالاعلام الالي تابعة لكليتك أو جامعتك ) اسأل عنها أين توجد واذهب اليهم هم المسؤولون عن فتح حسابات الايميل الجامعي لكل منتسبي تلك الجامعة
تعطيهم شهادة تثبت انتسابك للجامعة ( عادة شهادة تسجيل ، تكفي ) وراح يفتحولك الايميل الجامعي
مثال بسيط : شركة ميكروسوفت من خلال تسجيل ايميلك الجامعي على هذا الرابط .. تقدم لك كل برامجها المدفوعة .... مجانا .... على هذا الرابط
تقدر تحملهم من هنا.
متنساش تعمل Student Account.(حساب خاص بطالب جامعي ). ادخل عبر Log in بأي ايميل خاص بشركة Microsoft.. مثل Hotmail - Outlook - Windows Live.. المهم انه خاص بMicrosoft.. ومتنساش تعمل Verification من الإيميل نفسه وهكذا تقدر تحمل كل حاجة متاحة في الـSoftware Catalog.
للمهندسين والمعماريين ...
ما رأيكم بAutodesk اشهر من نار على علم طبعا.. واجهتم سابقا مشكلة شرائه واستعمال نسخة قانونية منه ؟؟ أليس كذلك ؟؟
هل كنت تعلم أن شركته تقدم نسخة مجانية منه للطلبة والباحثين عبر استعمال ايميلهم الجامعي ؟؟؟
وتقدم أكثر من ذلك ... فهي تقدم كل مجموعتها ...
(Maya - 3D Max - Inventor Professional - Autocad)
تقدر تحملهم من هنا.
Autodesk Student Community | Free Software & Resources for Education
Autodesk supports the student community by providing students, educators and institutions free access to 3D design software, learning tools, programs and competitions.
goo.gl
الشركة تقدم منتجات وبرامج حاسوبية و ادوات ثمنها يصل لأكثر من 300$ لن تدفع دولار واحد باستعمال الأيميل الجامعي خاص بك وذلك بالدخول عبر هذا الرابط وتحميل اي برنامج تحتاجه في دراستك ومشروع تخرجك
For Students: Free Professional Developer Tools by JetBrains
JetBrains is a cutting-edge software vendor specializing in the creation of intelligent development tools, including IntelliJ IDEA – the leading Java IDE, and the Kotlin programming language.
goo.gl
كل تلك الشركات لا تهمك ؟؟ ما رأيك بمنتجات شركة Adobe..؟؟؟ تقدر تحصل على برامجها الأصلية من غير ما تقعد تحمل الكراك وتحوس على السيريال في مواقع مشبوهة ..
و خصومات تصل الى 70% - 60%.
تقدر تحملهم من هنا.
صديقي تعرف شركة Amazon.com من لا يعرفها ؟؟ أكبر شركة عالمية مخصصة في البيع و الشراء عبر الانترنت .. هذه الشركة تقدم خدمات مجانية للطلبة والباحثين والاكادميين الجامعيين فقط عبر تسجيلك باستعمال ايميلك الجامعي
ممكن تكتشفها بنفسك من هنا.
راح تشوف حاجات وبرامج وادوات اول مرة في حياتك تشوفها.. قيمة البرامج علي الموقع تصل تقريبا اكتر من 1500$ سنويا.. كل اللي عليك هو ان تدخل للموقع باستعمال الايميل الجامعي الخاص بك وراح تقدر تنزل اللي انت محتاجه في الوقت الحالي.
تقدر تحملهم من هنا.
GitHub Student Developer Pack
The best developer tools, free for students. Get your GitHub Student Developer Pack now.
goo.gl
للطلبة المهتمين بدورات التعليمية عبر الانترنت ... برنامج RipTiger هو برنامج سهل جداً في استخدامه يقوم تلقائيا بتحميل اي فيديو توشفه علي الـBrowser تاعك واي مواد متعلقه بالفيديو.
تقدر تحمله من هنا.
Free RipTiger license for .EDU students and faculty
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goo.gl
كل التفاصيل من هنا.
Web Hosting Services & Free Domian from $4/month | WestHost
WestHost is a website hosting packages provider. We offer affordable shared web hosting services. Check out our hosting packages and host with WestHost today!
goo.gl
هل تعرف Prezi عملاق الـPresentations ؟؟ سيتيح لك عروض رائعة بشكل مبدع و جذاب
لا تملك المال لشراء البرنامج التجريبي ؟.. تخيل انك تقدر تمتلك البرنامج الأصلي من خلال الإيميل الجامعي من هنا.
Pricing Plans and Options | Prezi
Decisions, decisions. Which Prezi plan is right for you? Compare plans to find the features and pricing options you need to be a better presenter.
goo.gl
نروحو لمن يريد أن يكمل دراسته في الخارج
هناك بعض الطلبات تلغى لان اصحابها يستعملون ايميلات تجارية ...
بينما ايميل الجامعة فهو معتمد علي مستوي الجامعات يعني ممكن تسجل على اي موقع جامعة وتقدر تتعلم اون لاين. وايضا تقدر تقدم على اى منحة
مثلا موقع Research Gate.. ( هو يشبه الفيسبوك لكنه مخصص فقط للطلبة والاكادميين الجامعيين ) هو وموقع LinkedIn ... التسجيل فيهما يكون فقط باستعمال الايميل الجامعي
كلا الموقعين الاخيرين يعتبران شيئين هامين جدا للطالب والاستاذ الجامعي .. لانهما يربطانك بكل الباحثين في جميع التخصصات من جميع أنحاء العالم.. وتقدر تسأل أسئلة في أي مجال وراح تلقي اللي يرد عليك من أي مكان في العالم في نفس تخصصك. ...
ResearchGate | Find and share research
Access 130+ million publications and connect with 15+ million researchers. Join for free and gain visibility by uploading your research.
goo.gl
( شفت شحال من حاجة راك حارم روحك منها وما قالولكش عليها ؟؟؟ )
.. ادعوا لنا دعوة خير في ظهر الغيب .. ولا تنسى .. ""زكاة العلم نشره ""