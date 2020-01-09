وصفات متنوعة لرمضان 2020

مرويتا سا

مرويتا سا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 جانفي 2020
المشاركات
9
النقاط
3
العمر
29
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
في هاته القناة ستجدون كل أنواع الطبخ في مجال : الحلويات الفرنسية، المعجنات الكرواصون و العجينة المورقة، الحلويات الجزائرية و العالمية التقليدية منها و العالمية، أشكال و فواكه بعجينة اللوز، بيزا و كيش، خبز و بريوش، المثلجات، اليوغورت و الأجبان و وصفات أخر

DZ4Link.com | Earn money on short links

Earn money for each visitor to your shortened links with DZ4Link share your links on the Internet! and Get paid!
bit.ly bit.ly

DZ4Link.com | Earn money on short links

Earn money for each visitor to your shortened links with DZ4Link share your links on the Internet! and Get paid!
bit.ly bit.ly
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top