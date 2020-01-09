وصفات متنوعة لرمضان 2020

مرويتا سا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 8 جانفي 2020
- المشاركات
- 9
- النقاط
- 3
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
في هاته القناة ستجدون كل أنواع الطبخ في مجال : الحلويات الفرنسية، المعجنات الكرواصون و العجينة المورقة، الحلويات الجزائرية و العالمية التقليدية منها و العالمية، أشكال و فواكه بعجينة اللوز، بيزا و كيش، خبز و بريوش، المثلجات، اليوغورت و الأجبان و وصفات أخر
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