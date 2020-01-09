وسيط تحويل وارسال الأموال من الجزائر الى جميع دول العالم ، تحويل واستقبال من PayPal ودفع جميع مشترياتكم الى المتاجر الالكترونية

Mouradalg007
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 5
- النقاط
- 3
- العمر
- 45
- محل الإقامة
- Qatar
- الجنس
- ذكر
وسيط تحويل وارسال الأموال من الجزائر الى جميع دول العالم ، تحويل واستقبال من PayPalجزائري مقيم في قطر استطيع تحويل مبالغ الى ذويكم او معارفكم خارج الجزائر عن طريق وأستون يونيون موني غرام او اكسبرس موني من قطر
ودفع جميع مشترياتكم الى المتاجر الالكترونية ***
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
من يريد تحويل اَي مبلغ من الجزائر الى أي بلد في العالم لذويهم أو اصدقائهم هذا ممكن.
ودفع جميع مشترياتكم الى المتاجر الالكترونية ***
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
من يريد تحويل اَي مبلغ من الجزائر الى أي بلد في العالم لذويهم أو اصدقائهم هذا ممكن.
فقط عليك دفع المبلغ بحوالة بريدية الى حساب اخي في الجزائر وانا ارسل المبلغ بعملة البلد الذي سترسل له عن طريق حوالك واسترن يونيون او موني غرام أو إكسبريس موني
(Western Union, Money Gram, Express Money)
تعطيني اسم وبلد المرسل اليه
وبعد التحويل اليه اعطيك الرقم السري MTCN وتقوم بسحب المبلغ ببطاقة التعريف بنفس اسم المرسل إليه
ولدينا أيضا خدمة شحن رصيد PayPal
ايضا التحويل من حساب بنكي الى خر من والى الجزائر
للاستفسار والاتصال هذا رقم الموبايل واتساب ، فايبر، أيمو، تليغرام
0097433531223
السرية مضمونة في تعاملاتكم البنكية في التحويل والاستقبال
سلامي وتحياتي
مراد