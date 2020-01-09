وسيط تحويل وارسال الأموال من الجزائر الى جميع دول العالم

M

Mouradalg007

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أكتوبر 2019
المشاركات
5
النقاط
3
العمر
45
محل الإقامة
Qatar
الجنس
ذكر
وسيط تحويل وارسال الأموال من الجزائر الى جميع دول العالم ، تحويل واستقبال من PayPal
ودفع جميع مشترياتكم الى المتاجر الالكترونية ***
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
من يريد تحويل اَي مبلغ من الجزائر الى أي بلد في العالم لذويهم أو اصدقائهم هذا ممكن.​
جزائري مقيم في قطر استطيع تحويل مبالغ الى ذويكم او معارفكم خارج الجزائر عن طريق وأستون يونيون موني غرام او اكسبرس موني من قطر

فقط عليك دفع المبلغ بحوالة بريدية الى حساب اخي في الجزائر وانا ارسل المبلغ بعملة البلد الذي سترسل له عن طريق حوالك واسترن يونيون او موني غرام أو إكسبريس موني
(Western Union, Money Gram, Express Money)

تعطيني اسم وبلد المرسل اليه

وبعد التحويل اليه اعطيك الرقم السري MTCN وتقوم بسحب المبلغ ببطاقة التعريف بنفس اسم المرسل إليه

ولدينا أيضا خدمة شحن رصيد PayPal
ايضا التحويل من حساب بنكي الى خر من والى الجزائر
للاستفسار والاتصال هذا رقم الموبايل واتساب ، فايبر، أيمو، تليغرام

0097433531223

السرية مضمونة في تعاملاتكم البنكية في التحويل والاستقبال
سلامي وتحياتي
مراد
 
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