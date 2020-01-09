وسيط تحويل وارسال الأموال من الجزائر الى جميع دول العالم ، تحويل واستقبال من PayPal

ودفع جميع مشترياتكم الى المتاجر الالكترونية ***

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

من يريد تحويل اَي مبلغ من الجزائر الى أي بلد في العالم لذويهم أو اصدقائهم هذا ممكن.​

جزائري مقيم في قطر استطيع تحويل مبالغ الى ذويكم او معارفكم خارج الجزائر عن طريق وأستون يونيون موني غرام او اكسبرس موني من قطرفقط عليك دفع المبلغ بحوالة بريدية الى حساب اخي في الجزائر وانا ارسل المبلغ بعملة البلد الذي سترسل له عن طريق حوالك واسترن يونيون او موني غرام أو إكسبريس موني(Western Union, Money Gram, Express Money)تعطيني اسم وبلد المرسل اليهوبعد التحويل اليه اعطيك الرقم السري MTCN وتقوم بسحب المبلغ ببطاقة التعريف بنفس اسم المرسل إليهولدينا أيضا خدمة شحن رصيد PayPalايضا التحويل من حساب بنكي الى خر من والى الجزائرللاستفسار والاتصال هذا رقم الموبايل واتساب ، فايبر، أيمو، تليغرام0097433531223السرية مضمونة في تعاملاتكم البنكية في التحويل والاستقبالسلامي وتحياتيمراد