أفضل مواقع وتطبيقات قياس سرعة الانترنت

موبيزيلات
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أفضل مواقع و تطبيقات قياس سرعة الانترنت لديك في 2020
نحن الآن في عصر الأنترنت , و أصبح الملايين من الأشخاص الآن في احتياج يومي للانترنت سواء للعمل او للألعاب او للعديد من الأغراض الأخرى و مما لا شك فيه ان الكثير منا في حاجة إلى معرفة سرعة الانترنت الحقيقية التي تصل إلينا, و التأكد من أن السرعة تصل كاملة , و في أحيان أخرى نرغب في معرفة سرعة الإنترنت لتحديد سبب مشكلة انخفاض السرعة او حتي للتأكد من أن مشاكل سرعة الإنترنت تم حلها أو العديد من الأسباب الأخرى التي قد تدفعنا إلى القيام بـ قياس سرعة النت .
و توجد العديد من المواقع المختلفة و التطبيقات الخاصة بالهواتف التي من شأنها تحديد سرعة الأنترنت , و لكن ليست كل هذه التطبيقات و المواقع تعطي أرقام دقيقة لسرعة التحميل والرفع التي نمتلكها , لذلك في مقالة اليوم سوف نقوم بتوفير الوقت لك و عرض أفضل تلك المواقع و التطبيقات لتستطيع قياس سرعة النت لديك بشكل سهل و بسيط .
أفضل مواقع و تطبيقات قياس سرعة الانترنت لديك في 2020
موقع Speedtest by Ookla : يعتبر هذا الموقع هو الأكبر و الأضخم في مجال قياس سرعة الأنترنت لديك و يتميز بأنه دقيق في القياس كما انه مجاني , و ايضاً الموقع يعمل على كافة المنصات حيث انه يمكن تشغيله من المتصفح او إضافته علي إضافات بعض المتصفحات الشهيرة مثل جوجل كروم و اوبرا و فايرفوكس , بالإضافة لوجود تطبيق خاص به على الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد , و ايضاً متوافر لهواتف آيفون .
يمكن للموقع معرفة مزود الأنترنت لديك و تحديد مكانك لقياس سرعة الأنترنت لديك بدقة .
لزيارة الموقع أضغط هنا .
لتحميل التطبيق الخاص بالموقع من متجر جوجل اضغط هنا .
لتحميل التطبيق الخاص بالموقع من متجر آبل اضغط هنا .
موقع SpeedSmart : يتميز هذا الموقع بأنه يقدم واجهة إستخدام سهلة و بسيطة لقياس سرعة الأنترنت لديك , بالإضافة إلى أنه يقوم بالكثير من الاختبارات السريعة التي من شأنها تحديد السرعة بشكل دقيق , و يتوفر على المتصفح من خلال الموقع كما أنه متوفر على أجهزة الأندرويد و الآيفون .
لزيارة الموقع أضغط هنا .
لتحميل التطبيق الخاص بالموقع من متجر جوجل اضغط هنا .
لتحميل التطبيق الخاص بالموقع من متجر آبل اضغط هنا .
موقع Google Fiber Speed Test : يأتي هذا الموقع بدون إعلانات تماماً و هو أحدي المواقع الخاصة بالشركة الكبيرة جوجل , و يستطيع قياس و تحديد سرعة الأنترنت لديك بشكل دقيق مع مختلف مقدمي خدمات الانترنت , و يتميز بسهولة إستخدامه و بتصميمه الرائع .
لزيارة الموقع أضغط هنا .
موقع Fast : يقدم هذا الموقع إمكانية معرفة سرعة الأنترنت لديك بشكل سهل و هو مقدم من Netflix و يقوم بعمل إختبار لسرعة الانترنت من خلال سيرفرات نيتفليكس الخاصة , و تستطيع من خلال الموقع معرفة إذا كانت سرعة الأنترنت لديك تسمح لك بتشغيل محتويات الموقع ام لا .
لزيارة الموقع أضغط هنا .
موقع Speedof.me : يتميز هذا الموقع بأنه يعمل بتصميم لغة HTML5 الجديدة و هو متوافق مع كل الأنظمة سواء الويندوز او الماك او حتى على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد أو الايفون .
تستطيع من خلال هذا الموقع الرائع عمل مقارنة بين السرعة الحالية و السرعة السابقة التي قمت بقياسها و عمل رسم بياني لسرعة التحميل والرفع .
لزيارة الموقع اضغط هنا .
بالطبع أى تطبيق للموبايل قمنا بذكره في الأعلى فهو يعمل على نوع موبايل مهما كان سعره لأن بعض الأشخاص يعتقدون أنه يجب أن تكون اسعار الموبايلات عالية لكى تعمل التطبيقات ولكننا جمعنا لكم تطبيقات خفيفة جدا على أى هاتف ذكي .
نحن الآن في عصر الأنترنت , و أصبح الملايين من الأشخاص الآن في احتياج يومي للانترنت سواء للعمل او للألعاب او للعديد من الأغراض الأخرى و مما لا شك فيه ان الكثير منا في حاجة إلى معرفة سرعة الانترنت الحقيقية التي تصل إلينا, و التأكد من أن السرعة تصل كاملة , و في أحيان أخرى نرغب في معرفة سرعة الإنترنت لتحديد سبب مشكلة انخفاض السرعة او حتي للتأكد من أن مشاكل سرعة الإنترنت تم حلها أو العديد من الأسباب الأخرى التي قد تدفعنا إلى القيام بـ قياس سرعة النت .
و توجد العديد من المواقع المختلفة و التطبيقات الخاصة بالهواتف التي من شأنها تحديد سرعة الأنترنت , و لكن ليست كل هذه التطبيقات و المواقع تعطي أرقام دقيقة لسرعة التحميل والرفع التي نمتلكها , لذلك في مقالة اليوم سوف نقوم بتوفير الوقت لك و عرض أفضل تلك المواقع و التطبيقات لتستطيع قياس سرعة النت لديك بشكل سهل و بسيط .
أفضل مواقع و تطبيقات قياس سرعة الانترنت لديك في 2020
موقع Speedtest by Ookla : يعتبر هذا الموقع هو الأكبر و الأضخم في مجال قياس سرعة الأنترنت لديك و يتميز بأنه دقيق في القياس كما انه مجاني , و ايضاً الموقع يعمل على كافة المنصات حيث انه يمكن تشغيله من المتصفح او إضافته علي إضافات بعض المتصفحات الشهيرة مثل جوجل كروم و اوبرا و فايرفوكس , بالإضافة لوجود تطبيق خاص به على الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد , و ايضاً متوافر لهواتف آيفون .
يمكن للموقع معرفة مزود الأنترنت لديك و تحديد مكانك لقياس سرعة الأنترنت لديك بدقة .
لزيارة الموقع أضغط هنا .
لتحميل التطبيق الخاص بالموقع من متجر جوجل اضغط هنا .
لتحميل التطبيق الخاص بالموقع من متجر آبل اضغط هنا .
موقع SpeedSmart : يتميز هذا الموقع بأنه يقدم واجهة إستخدام سهلة و بسيطة لقياس سرعة الأنترنت لديك , بالإضافة إلى أنه يقوم بالكثير من الاختبارات السريعة التي من شأنها تحديد السرعة بشكل دقيق , و يتوفر على المتصفح من خلال الموقع كما أنه متوفر على أجهزة الأندرويد و الآيفون .
لزيارة الموقع أضغط هنا .
لتحميل التطبيق الخاص بالموقع من متجر جوجل اضغط هنا .
لتحميل التطبيق الخاص بالموقع من متجر آبل اضغط هنا .
موقع Google Fiber Speed Test : يأتي هذا الموقع بدون إعلانات تماماً و هو أحدي المواقع الخاصة بالشركة الكبيرة جوجل , و يستطيع قياس و تحديد سرعة الأنترنت لديك بشكل دقيق مع مختلف مقدمي خدمات الانترنت , و يتميز بسهولة إستخدامه و بتصميمه الرائع .
لزيارة الموقع أضغط هنا .
موقع Fast : يقدم هذا الموقع إمكانية معرفة سرعة الأنترنت لديك بشكل سهل و هو مقدم من Netflix و يقوم بعمل إختبار لسرعة الانترنت من خلال سيرفرات نيتفليكس الخاصة , و تستطيع من خلال الموقع معرفة إذا كانت سرعة الأنترنت لديك تسمح لك بتشغيل محتويات الموقع ام لا .
لزيارة الموقع أضغط هنا .
موقع Speedof.me : يتميز هذا الموقع بأنه يعمل بتصميم لغة HTML5 الجديدة و هو متوافق مع كل الأنظمة سواء الويندوز او الماك او حتى على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد أو الايفون .
تستطيع من خلال هذا الموقع الرائع عمل مقارنة بين السرعة الحالية و السرعة السابقة التي قمت بقياسها و عمل رسم بياني لسرعة التحميل والرفع .
لزيارة الموقع اضغط هنا .
بالطبع أى تطبيق للموبايل قمنا بذكره في الأعلى فهو يعمل على نوع موبايل مهما كان سعره لأن بعض الأشخاص يعتقدون أنه يجب أن تكون اسعار الموبايلات عالية لكى تعمل التطبيقات ولكننا جمعنا لكم تطبيقات خفيفة جدا على أى هاتف ذكي .