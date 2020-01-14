اعلان :سلسلة من قصص القرآن الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قصص القرآن هي القصص التي أخبر بها الله في القرآن عن أحوال الأمم الماضية، والنبوات السابقة، والحوادث الواقعة ‘ وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي، وتاريخ الأمم، وذكر البلاد والديار. وتتبع آثار كل قوم، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق.

فكرة السلسلة:

سأقوم كل فترة بوضع لمحة عن قصة من قصص القرآن الكريم وأطلب منكن بعض الأسئلة ومن تقدم أفضل ايجابة تكون فائزة العدد

انتظرونا مع أول عدد