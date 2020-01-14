اعلان :سلسلة من قصص القرآن الكريم

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,508
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قصص القرآن هي القصص التي أخبر بها الله في القرآن عن أحوال الأمم الماضية، والنبوات السابقة، والحوادث الواقعة ‘ وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي، وتاريخ الأمم، وذكر البلاد والديار. وتتبع آثار كل قوم، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق.

فكرة السلسلة:

سأقوم كل فترة بوضع لمحة عن قصة من قصص القرآن الكريم وأطلب منكن بعض الأسئلة ومن تقدم أفضل ايجابة تكون فائزة العدد

انتظرونا مع أول عدد
 
آخر تعديل:
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,866
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلسلة رائعة ومفيدة في نفس الوقت
راح اكون من المشاركات باذن الله
يارب يكون تفاعل من قبل الاعضوات
مشكورة اختي سلطانة على الفكرة الجميلة جدا
 
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