منحة تركيا بدراسة 2020

بداية التسجيلات لواحدة من أكثر المنح الدراسية شهرة و انتشارا عبر العالم و هي المنحة التركية

مميزات المنحة التركية

الأوراق المطلوبة :

آخر أجل للتقديم يوم 20 فيفري 2020.

تقريبا كل التخصصات متوفرة في التسجيل | جميع خطوات التسجيل تكون عبر موقع المنحة على الانترنتميزات المنحة أنها ممولة بالكامل وتغطي كافة التكاليف من أقساط الجامعة إلى بدل سكن وتأمين صحي، وتغطية تكاليف السفر والفيزا للمتقدمين من خارج تركيا، بالإضافة إلى راتب شهري.الراتب الشهري المقدم للطلبة :الليسانس : 800 ليرة تركيالماجستير : 1100 ليرة تركيالدكتوراه : 1600 ليرة تركيالبحوث : 3000 ليرة تركيمن مميزاتها ايضا انها لا تحتوي على شرط لغة ( لا تتطلب أي لغة ) كما تتيح الفرصة لأي طالب يدرس السنة الأخيرة في مرحلة ما ان يسجل للمرحلة التي تليها ، مثلا :من يدرس السنة الثالثة ثانوي يمكنه التسجيل لدراسة الليسانسو من يدرس السنة الثالة ليسانس يمكنه التسجيل للماسترشرط العمر :البكالوريوس : 21 سنة او اقلالماجستير : 30 سنةالدكتوراة : 35 سنةالبحوث : 45 سنةيحصل الطالب المقبول في المنحة على تذاكر سفر مجانية من البلد الذي يقيم فيه إلى تركيا ومن تركيا إلى بلده بعد إنتهاء الدراسة بشكل نهائي.سيحصل الطلاب الحاصلين على المنحة على سنة كاملة لدراسة اللغة التركية دون أي رسوم.يحصل الطالب على إقامة طالب طول مدة الدراسة.توفر الدولة للطالب السكن المجاني طول فترة الدراسة مع مصاريف السكن | سيحصل طلاب الدراسات العليا ( الماستر و أكثر ) على 550 ليرة اضافية شهريا اذا لم يرد الإقامة في الاقامة الجامعيةتقدم الدولة للطالب تأمين صحي مجاني طول فترة الدراسة.سيحصل الطلاب الحاصلون على المنحة على بطاقة تمنحهم حق التنقل بالمواصلات بسعر شبه مجاني.1) شهادة المؤهل التعليمي :شهادة الثانوية للمتقدمين للبكالوريوس, أو شهادة الجامعة للمتقدمين للماجستير, أو شهادة الجامعة والماجستير للمتقدمين للدكتوراه.في حال لم تكن شهادة التخرج جاهزة أو تبقى على تخرج المتقدم عدة أشهر, فيمكن تقديم إفادة رسمية مختومة تفيد بذلك ترفع إلى الموقع عوضًا عًن شهادة التخرج.2) كشف الدرجات التعليمي الذي يوضح درجات الطالب :بالنسبة لخريجي الثانوية هو نفسه كشف نقاط شهادة البكالورياوبالنسبه لخريجي الجامعة والماجستير فهو الكشف الدرجات خلال سنوات الدراسة.3) رسالة توصية [ واحدة أو اكثر ] من مدرس أو مدير في العمل أو من مؤسسة : ترفع رسالة التوصية إلى الموقع بالإضافة إلى ضرورة إدخال البريد الإلكتروني للشخص الكاتب للتوصية, حيث ستصل إليه رسالة تطلب منه التأكيد بأنه الشخص الذي قام بكتابة التوصية .4) وثيقة إثبات هوية كجواز سفر أو بطاقة التعريف.وثائق مطلوبة لبعض الجامعات أو التخصصات فقط :1) شهادة امتحان معتمد للغة الإنجليزية, في حال كانت الجامعة التي تم اختيارها تطلب شهادة اللغةالشهادات المعتمدة هي شهادة التوفل TOEFL .إن لم تكن شهادة اللغة متوفرة اثناء التقديم, فيجب تجهيزها حتى موعد المقابلة.2 ) شهادة امتحان كفاءة [ مهارات ] معتمد, في حال كانت الجامعة التي تم اختيارها تتطلب ذلك.تطلب هذه الشهادة GMAT أو GRE وفي الغالب للطلاب المتقدمين للدراسات العليا, كشهادة امتحانفي حال كانت الشهادة المطلوبة غير متوفرة أثناء فترة التقديم, فيجب تجهيزها حتى موعد المقابلة.اشياء تزيد كثيرا في نسبة القبول :1 )شهادة اليوس ، السات ( امتحانات للطلبة الأجانب الذين يريدون الدراسة في تركيا )2 ) شهادات مشاركة في دورات تدريب أو تأهيل أو ندوات.3 ) شهادات تكريم في أي مجال .4 ) شهادات مشاركة في أنشطة تطوعية خدمية .5 ) أي شهادة أو وثيقة أو جائزة أخرى حصل عليها المتقدم سوى في المدرسة أو العمل .6 ) شهادات خبرة في أعمال سابقة انتظم فيها المتقدم.