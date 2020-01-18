خدمة EZPocket.Store للتسوق من الانترنت للجزائرين

S

suividz

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 سبتمبر 2019
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
22
محل الإقامة
bba
الجنس
ذكر


EZPocket هي خدمة للجزائرين تسمح لك بالتسوق و شراء مختلف المنتجات و الخدمات على الانترنت بدون ان تملك بطاقات دفع الكترونية مثل فيزا او بايبال
حيث يمكنك التسوق من Aliexpress,Ebay,GearBest,Zaful,Asos ..و مختلف المواقع العالمية.
و ايضا طلب خدمات من ترويج صفحات و منشورات الفيسبوك , انستقرام و شحن العاب PUBG و بطاقات قوقل ..
كل هذا بدون امتلاك بطاقة Visa, الدفع يكون عبر البريد الجاري الجزائري CCP .



طريقة الطلب :
1- تختار المنتج الذي تود شرائه من مختلف المواقع مثل : aliexpress,gearbest,ebay,banggood... و باقي المواقع .
2- سجل في موقع EZPocket على الرابط EZPOCKET تسوق,ادفع,استلم
3- ضع الطلب و قم بدفع المستحقات عبر البريد الجاري الجزائري CCP
و سيتم معاجلة شحن طلبك و تزويدك برقم التتبع و صورة للعملية .



الموقع EZPocket متوافق مع الهاتف ايضا , عن قريب تطبيق اندرويد ان شاء الله



للاتصال او الاستفسار:
⬅ عبر الموقع: EZPOCKET تسوق,ادفع,استلم
⬅ عبر بريد صفحة الفيسبوك: EZPocket
⬅ عبر البريد الالكتروني: contact@ezpocket.store
⬅ عبر الهاتف: 0556902749
 
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