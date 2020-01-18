خدمة EZPocket.Store للتسوق من الانترنت للجزائرين

suividz
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 سبتمبر 2019
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- النقاط
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- محل الإقامة
- bba
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EZPocket هي خدمة للجزائرين تسمح لك بالتسوق و شراء مختلف المنتجات و الخدمات على الانترنت بدون ان تملك بطاقات دفع الكترونية مثل فيزا او بايبال
حيث يمكنك التسوق من Aliexpress,Ebay,GearBest,Zaful,Asos ..و مختلف المواقع العالمية.
و ايضا طلب خدمات من ترويج صفحات و منشورات الفيسبوك , انستقرام و شحن العاب PUBG و بطاقات قوقل ..
كل هذا بدون امتلاك بطاقة Visa, الدفع يكون عبر البريد الجاري الجزائري CCP .
طريقة الطلب :
1- تختار المنتج الذي تود شرائه من مختلف المواقع مثل : aliexpress,gearbest,ebay,banggood... و باقي المواقع .
2- سجل في موقع EZPocket على الرابط EZPOCKET تسوق,ادفع,استلم
3- ضع الطلب و قم بدفع المستحقات عبر البريد الجاري الجزائري CCP
و سيتم معاجلة شحن طلبك و تزويدك برقم التتبع و صورة للعملية .
الموقع EZPocket متوافق مع الهاتف ايضا , عن قريب تطبيق اندرويد ان شاء الله
للاتصال او الاستفسار:
عبر الموقع: EZPOCKET تسوق,ادفع,استلم
عبر بريد صفحة الفيسبوك: EZPocket
عبر البريد الالكتروني: contact@ezpocket.store
عبر الهاتف: 0556902749