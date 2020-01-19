تقويم شهر جانفي في اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي مع الحل

بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على اشرف المرسلينوعلى من تبعه من احسان الى يوم الديناقدم لكم اليومتقويم شهر جانفي في مادة اللغة العربية مع الحلللسنة الرابعة ابتدائيالتحميل من