AIRDROP Round 2 تحصل على 9$ الى 25$ من عملة GE في اكبر منصة

SUISSE
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 24 أوت 2016
- المشاركات
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- النقاط
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السلام عليكم.
تحصل على $9 الى 25 $ من عملة GE حسب سعر سوق ..موجودة في اكبر في منصة على موقع Coinmarketcap بنسبة حجم تداول يصل الى $1,328,308,413.. فقط تقوم بي اشتراك تليغرام + عمل متابعة تويتر و ريتويت +فيسبوك....كل ما تقوم بي اشتراك تزيد في ربح ... محفظة من نوع ERC20 ولصقها في تلغرام....على كل احالة تربح 70 GE ..ايردروب ينتهي 1 مارس 2020 ...عملة توزع شهر بعد انتهاء ايردروب.
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لتسجيل من رابط منصة فضلا و ليس امرا من هنا
شكرا .
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