يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن
البرنامج المتكامل في اعداد قادة فرق الاطفاء
كما اننا نقدم دورات في كافة المجالات ومنها :
برامج الامن والسلامة والصحة المهنيه
دورات التأمين
دورات الجودة والانتاج
دورات المشتريات و المخازن و اللوجيستك
دورات الشحن و الجمارك ودورات الموانيء
دورات الملاحة والموانئ
البرامج الطبية
دورات سلامة الغذاء
دورات البيئة
برامج المحاسبة
دورات السكرتارية و إدارة المكاتب والمهارات الذاتية
دورات العلاقات العامة والاعلام
دورات الموارد البشرية والتدريب
دورات إدارة التسويق
دورات إدارة المشاريع
دورات القيادة والإدارة
برامج الهندسة
دورات التصوير الفوتوغرافي
دورات التطوير الإداري في الجامعات
دورات القانون العقود والمناقصات
دورات البورصة و التحليل المالي
دورات إدارة الأستثمار العقاري
دورات تقنية المعلومات
يوجد تخفيضات كبيرة جدا بالرسوم للحجز المبكر والمجموعات والجهات والهيئات الحكومية
اماكن انعقاد الدورات
دبـــي - ماليزيا - القاهرة – الإسكندرية – بيروت - تركيا - لندن - باريس - فيينا - شرم الشيخ – فرانكفورت وكثير من دول العالم
المادة العلمية:
وهي مكتوبة على شرائح تعليمية باستخدام برنامج Power Point كوسائل مساعدة .
الحوارات والنقاشات الموجهة.
ورش العمل ومشاركة المتدربين .
نموذج استطلاع الراي.
قاعات التدريب بفنادق 5 نجوم.
يوفر مركز العالمية للتدريب :
خصومات خاصة للمجموعات
خصومات خاصة للتسجيل المبكر
تمنح الشهادات سواء باللغة العربية او اللغه الانجليزية علي حسب رغبة العميل
الدورات التدريبية تنفذ باللغتين : العربية أو الإنجليزية حسب تفضيلكم
القاعة التدريبية على مستوى فندقي 5 نجوم
خصومات في العديد من الفنادق و تسهيلات في السكن
للـــــــــــتــــــــــواصـــــــــل
ا/شيماء مجدي
www.alamtatc.com
جوال –واتس أب :
00201555558308-00201111781090
shaimaa@alamyatc.com
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