Sohbet odaları

serkan
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Güvenli Arkadaşlık
İnsanların, sosyalleşmek için parklara, bahçelere, sokaklara, komşulara, iş arkadaşlarına ve okul arkadaşlarına olan ihtiyaç geçmişe oranla oldukça azalmıştır. İnternetin evlere girerek birlikte, insanların hayatlarına yeni bir sosyalleşme ortamı daha eklenmiş ve bu yeni sosyalleşme ortamı.
Daha Konforlu
Yeni bir insanla tanışmak pek çok kişi için gerginlik vericidir. İnternet bu gerginlik verici cihazın daha kolay atlatılmasını ya da hiç yaşanmamasını sağlar. Günlük işlerin yoğunluğu nedeniyle sosyalleşme fırsatı bulamayan kişiler, internet üzerinden ulaşabilecekleri sohbet siteleri sayesinde, sosyalleşme neden evlerinde soruneyi seçme
Ne Kadar Güvenli?
İnsan yüzünden yemek, içmek ve uyumakla sınırlı değildir. Sohbet etmek, bir gruba ait olmak, bir insanla paylaşımlarda bulunmak, dertleşmek ve sevgi de yaşı yaşantılarına devam edebilmesi için ihtiyaç duydukları şeylerdir. Sohbet düğmeleri aracılııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı
Nasıl Güvende Olursunuz?
İnternet üzerinden tanışılan olanlar, olduklarını söyledikleri kişi çıkmayabilecekleri asla unutulmuyor. Kişiler niyetlerinin ne olduğunu, her zaman olduğunu söylemelidir. Bunu, kimse, bir başkasının vakit kaybetmesine ya da hayal kırıklığına uğramasına yol açmamış. Yeni tanışılan kişilerle ev adresi ya da hesap bilgileri gibi içindir doğrudan zarar görmesine neden olur, kişisel bilgiler paylaşılmıyor.
Sohbet Ederken Garip Davranışlar
Sohbet etmek için bir iletişim içerir. Bazen yapılan garip davranışlarında soğukluk oluşmasına ve dikkatinizin dağılmasına neden olabilmektedir.
Sohbet Ederken Yapılmaması gereken Garip Davranışlar
1.Telefon İle İlgilenmek
İletişimimi güçlü tutmak için sohbet etmeyi tercih etmelisiniz. Yeni tanıştığınız kişi için garip bir davranış olabiliyor.
2.Konu Dışına Çıkmak
Sohbet konusundaki ortak bir konuda konuşuluyor. Sohbet bu ortak konu döner döner bir anda başka konuya geçmek hem karşıdaki kişide umursanmıyor hissi uyandırabilir hem de sohbetin akışını bozabilir.
3.Gözlerini Kaçırmak
Sohbet etmek karşıdaki ile göz kontağı kurmak gerekir iletişim iletişimin büyük çoğunluğunu içerir. Fakat sohbet ettiklerini kaçırmak sohbet akışını bozabilir ve karşıdaki kişide vardır şüphecağınıbilir.
4. aşırı Temasta Bulunmak
Boyutu odaklanmak hem de sohbetin için artırılıyor. Fakat aşırı temasta bulunmak, karşıdakini itip kakarak konuşmak sohbette bulunabilirilecek garip davranışlardandır.
5.Çok Fazla Jest Ve Mimik Kullanmak
Jest ve mimikler sohbetin yapı taşlarını oluşturur. Baş, el, kol, ayak ve bedenin duruşu ile verilen mesajlar jest olarak tanımlanır. Mimik ise onun ve düşüncelerimizin yüzümüzde beliren kımıldanışları, hareketleridir. Çok fazla beden hareketi yani jest ve yüz hareketi yani mimik kullanımı sohbet kullanımına dikkat dağılmaya neden olabilmektedir. Jest ve mimiklerde yeterli dengeyi bulmak sohbeti etkili kılı.
6.Kendi Kendine Konuşmak
Sohbet odaları içinde bazen sessizlikler de vardır. Biraz sessizlik sohbet eden çıktı dinlendirebilir. Bu gibi bazı kendi kendine birisi birisi çok garip görünebilir.
7.Sesli Düşünmek
Karşılıklı sohbetinizin bir yandan dediklerini dinlenmek bir yandan içimizde anlatız ve karşıdaki kişi konuşmanızı bitirince kafamızdaki düşünceleri ona iletiriz. Aynı anda sesli düşünmeorsak?
Etkili Bir Sohbet İçin Gerekli Olan Nedir?
Etkili bir sohbet için gerekli olan şeyler gerekli oldukça basittir. Karşımızdaki kişiyi çok iyi çalışır, nasıl dinlediğimizi çok iyi incelemek, karşımızdaki kişiler duygu ve düşüncelerine önem vermek ve empati yapmak.
İnsanların, sosyalleşmek için parklara, bahçelere, sokaklara, komşulara, iş arkadaşlarına ve okul arkadaşlarına olan ihtiyaç geçmişe oranla oldukça azalmıştır. İnternetin evlere girerek birlikte, insanların hayatlarına yeni bir sosyalleşme ortamı daha eklenmiş ve bu yeni sosyalleşme ortamı.
Daha Konforlu
Yeni bir insanla tanışmak pek çok kişi için gerginlik vericidir. İnternet bu gerginlik verici cihazın daha kolay atlatılmasını ya da hiç yaşanmamasını sağlar. Günlük işlerin yoğunluğu nedeniyle sosyalleşme fırsatı bulamayan kişiler, internet üzerinden ulaşabilecekleri sohbet siteleri sayesinde, sosyalleşme neden evlerinde soruneyi seçme
Ne Kadar Güvenli?
İnsan yüzünden yemek, içmek ve uyumakla sınırlı değildir. Sohbet etmek, bir gruba ait olmak, bir insanla paylaşımlarda bulunmak, dertleşmek ve sevgi de yaşı yaşantılarına devam edebilmesi için ihtiyaç duydukları şeylerdir. Sohbet düğmeleri aracılııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı
Nasıl Güvende Olursunuz?
İnternet üzerinden tanışılan olanlar, olduklarını söyledikleri kişi çıkmayabilecekleri asla unutulmuyor. Kişiler niyetlerinin ne olduğunu, her zaman olduğunu söylemelidir. Bunu, kimse, bir başkasının vakit kaybetmesine ya da hayal kırıklığına uğramasına yol açmamış. Yeni tanışılan kişilerle ev adresi ya da hesap bilgileri gibi içindir doğrudan zarar görmesine neden olur, kişisel bilgiler paylaşılmıyor.
Sohbet Ederken Garip Davranışlar
Sohbet etmek için bir iletişim içerir. Bazen yapılan garip davranışlarında soğukluk oluşmasına ve dikkatinizin dağılmasına neden olabilmektedir.
Sohbet Ederken Yapılmaması gereken Garip Davranışlar
1.Telefon İle İlgilenmek
İletişimimi güçlü tutmak için sohbet etmeyi tercih etmelisiniz. Yeni tanıştığınız kişi için garip bir davranış olabiliyor.
2.Konu Dışına Çıkmak
Sohbet konusundaki ortak bir konuda konuşuluyor. Sohbet bu ortak konu döner döner bir anda başka konuya geçmek hem karşıdaki kişide umursanmıyor hissi uyandırabilir hem de sohbetin akışını bozabilir.
3.Gözlerini Kaçırmak
Sohbet etmek karşıdaki ile göz kontağı kurmak gerekir iletişim iletişimin büyük çoğunluğunu içerir. Fakat sohbet ettiklerini kaçırmak sohbet akışını bozabilir ve karşıdaki kişide vardır şüphecağınıbilir.
4. aşırı Temasta Bulunmak
Boyutu odaklanmak hem de sohbetin için artırılıyor. Fakat aşırı temasta bulunmak, karşıdakini itip kakarak konuşmak sohbette bulunabilirilecek garip davranışlardandır.
5.Çok Fazla Jest Ve Mimik Kullanmak
Jest ve mimikler sohbetin yapı taşlarını oluşturur. Baş, el, kol, ayak ve bedenin duruşu ile verilen mesajlar jest olarak tanımlanır. Mimik ise onun ve düşüncelerimizin yüzümüzde beliren kımıldanışları, hareketleridir. Çok fazla beden hareketi yani jest ve yüz hareketi yani mimik kullanımı sohbet kullanımına dikkat dağılmaya neden olabilmektedir. Jest ve mimiklerde yeterli dengeyi bulmak sohbeti etkili kılı.
6.Kendi Kendine Konuşmak
Sohbet odaları içinde bazen sessizlikler de vardır. Biraz sessizlik sohbet eden çıktı dinlendirebilir. Bu gibi bazı kendi kendine birisi birisi çok garip görünebilir.
7.Sesli Düşünmek
Karşılıklı sohbetinizin bir yandan dediklerini dinlenmek bir yandan içimizde anlatız ve karşıdaki kişi konuşmanızı bitirince kafamızdaki düşünceleri ona iletiriz. Aynı anda sesli düşünmeorsak?
Etkili Bir Sohbet İçin Gerekli Olan Nedir?
Etkili bir sohbet için gerekli olan şeyler gerekli oldukça basittir. Karşımızdaki kişiyi çok iyi çalışır, nasıl dinlediğimizi çok iyi incelemek, karşımızdaki kişiler duygu ve düşüncelerine önem vermek ve empati yapmak.