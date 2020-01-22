ما هى أهمية الاستضافات الرسمية لايميلات البريد الالكترونى والمواقع للشركات والمشاريع ؟

esraa 3hand
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 24 فيفري 2019
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- العمر
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- محل الإقامة
- القاهره
- الجنس
- أنثى
قبل الخوض فى نقاش الاستضافات الرسمية والمجانية وانواعها ،ينبغى علينا ان نعرف أهمية عمل ايميلات للموظفين على مستوى الهرم الوظيفى داخل الشركة وكوسيلة تواصل بين الشركة وعملائها فهو امر لابد منه لانه يدل على مدى احترافية ومصداقية الشركة وللحرص على أمن وبيانات العملاء وبتخصيص قسم بريدى لكل قسم فى الشركة قسم خاص بالمبيعات وأخر بالموارد البشرية وخدمة العملاء فهى وسيلة تواصل ,هنحتاج سيرفر استضافة للايميلات ويوجد استضافات مجانية واخرى رسمية ولكن لاينصح فى عالم الاعمال بالاستضافات المجانية وعشان نفرق مابينهم يوجد بعض الامور تتميز بها الاستضافات الرسمية مثل انخفاض عدد العملاء على السيرفر - دعم شهادات حماية الssl للاستضافة-خدمة النسخ الاحتياطى-تقنية الكاش- الدعم الفنى للاستضافة وهذا الأمر فى غاية الأهمية -وقت التحميل وسرعته -وجهوزية المواقع كل هذه الأمور غير موجوده فى الاستضافات المجانية .