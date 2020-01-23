باركناا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 23 جانفي 2020
- المشاركات
- 18
- النقاط
- 2
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
لعملاق للصيانة بمصراكبر مركز صيانة اجهزة سيلتال بمصر
0235682820 // 0235699066 || 01096922100 || 0235710008
0235700994 // 01220261030 ||01095999314 ||01154008110 \\ 01207619993 \\ 01223179993 \\ 01092279973 \\ 01023140280 || 01210999852
توكيل سيلتال الاسكندرية ، توكيل سيلتال المنصورة ، توكيل سيلتال المحلة الكبرى ، توكيل سيلتال الدقهلية
توكيل سيلتال الاسماعيلية ، توكيل سيلتال السويس ، توكيل سيلتال القليوبية ، توكيل سيلتال الشرقية
توكيل سيلتال البحيرة، توكيل سيلتال المنوفية ، توكيل سيلتال طنطا ، توكيل سيلتال بنها
صيانة سيلتال شبرا مصر ، صيانة سيلتال شبرا الخيمة ، صيانة سيلتال الرحاب ، صيانة سيلتال الدقهلية ،
نبذه عن تاريخ الشركة :
0235682820 // 0235699066 || 01096922100 || 0235710008
0235700994 // 01220261030 ||01095999314 ||01154008110 \\ 01207619993 \\ 01223179993 \\ 01092279973 \\ 01023140280 || 01210999852
توكيل سيلتال الاسكندرية ، توكيل سيلتال المنصورة ، توكيل سيلتال المحلة الكبرى ، توكيل سيلتال الدقهلية
توكيل سيلتال الاسماعيلية ، توكيل سيلتال السويس ، توكيل سيلتال القليوبية ، توكيل سيلتال الشرقية
توكيل سيلتال البحيرة، توكيل سيلتال المنوفية ، توكيل سيلتال طنطا ، توكيل سيلتال بنها
صيانة سيلتال شبرا مصر ، صيانة سيلتال شبرا الخيمة ، صيانة سيلتال الرحاب ، صيانة سيلتال الدقهلية ،
نبذه عن تاريخ الشركة :