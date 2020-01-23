بدون إجابة مركز صيانة سيلتال 01223179993 سيلتال الغربية 01600378400 خدمة سيلتال

ب

باركناا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 جانفي 2020
المشاركات
18
النقاط
2
العمر
31
محل الإقامة
مصر
الجنس
أنثى
لعملاق للصيانة بمصراكبر مركز صيانة اجهزة سيلتال بمصر

0235682820 // 0235699066 || 01096922100 || 0235710008

0235700994 // 01220261030 ||01095999314 ||01154008110 \\ 01207619993 \\ 01223179993 \\ 01092279973 \\ 01023140280 || 01210999852

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