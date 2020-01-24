افضل شركة رش مبيدات بجدة

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من هي بوابة سوهو للخدمات المنزلية ؟
بوابة سوهو للخدمات المنزلية تعد من احدى من الشركات رائدة في مجال خدمات التنظيف ومكافحة الحشرات حيث تقدم مجموعة من خدماتها المتعدده مثل خدمات تنظيف الفلل و جلي الرخام و تنظيف الحوائط و خدمات مكافحة الحشرات
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ولنا سابقة اعمال جيده فى كل مجال من هذه المجالات حيث اننا فى مجال تنظيف الفلل وقدمنا الخدمه في كل من ج , مكة , الرياض , ابها ,نجران , خميس مشيط ,عرعر
وكان هدفنا الاساسى فى تقديم هذه الخدمة التى لها طبيعه خاصه هو محاولة انجاز المهمة فى اسرع وقت حتى لانسبب قلق لاصحاب المكان وفى نفس الوقت كان لدينا هدف اسمى وهو تامين المكان
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بحيث لانتسبب فى اروائح او انبعثات ضارة على الكبار والاطفال كما تقدم الشركه خدمة جلى وتلميع الرخام حيث قمنا بتقديم الخدمة فى عدد الفلات والفنادق فى عموم الامارات
ايضا لنا خبرة واسعة فى تقديم الخدمات العامه فى مجال تنظيف الحوائط والارضيات وتنظيف السلالم وتنظيف الحدائق وتنظيف خزانات المياه وتنظيف المسابح وتنظيف واجهات الزجاج ايضا فى تقديم هذه نسابق الزمن حتى نوفر لعملاؤنا سبل الراحة والامان لانه عادة ما يستخدم مواد كيميائيه لذلك نراعى جيدا تقديم خدماتنا الاخذ فى الاعتبار تامين الاماكن التى نعمل بها جيدا قبل وبعد تنفيذ خدماتنا
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ايضا فى مجال ابادة الحشرات كان لنا سابقة اعمال لاباس بها فى مجال ابادة الحشرات بكل انواعها مثل التخلص من الذباب والقضاء على الفئران والتخلص من العناكب والقضاء على الصراصير ومحاربة الحشرة الفضيه والقضاء على البق ومحاربة النمل ومكافحة النمل الابيض مع تقديم كل هذه الخدماة بامانه ويسر
في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية .
كما تقدم بوابة سوهو للخدمات المنزلية خدماتها المتعدده والمتمثله فى
تنظيف الفلل و جلي الرخام و تنظيف الحوائط و خدمات مكافحة الحشرات والافات
باستخدام احدث التقنيات وتستعين بافضل المعدات والادوات المشهود بجودتها العالية في كافة خدمات التنظيف ومكافحة وابادة الحشرات
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