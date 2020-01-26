ياسمين بن وهيبة
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 جانفي 2020
- المشاركات
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- النقاط
- 2
- العمر
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- محل الإقامة
- عنابة
- الجنس
- أنثى
ل شيء يرحب بك كل شيء يتبسم ويتوهج فرحاً بقدومك كل شيء ينمق عبارات الترحيب ويصوغ كلمات الحب لوجودك كل شيء ينتظر مشاركاتك وقلمك الرائع وأبداعاتك كل شيء يردد حياك الله. أشرقت الأنوار بقدومك وتدفق النهر في أطلالك وغردت الطيور بك فيا أهلاً ويا سهلاً بالقلب نبعثر التراحيب ونزف أستقبالنا معطر بالورد والكادي مملؤء بالحب والشوق والمشاعر. يا مرحبا باللي طلته علينا مثل ضيال قمر سيل المطر فواح الزهر. نستقبلك بباقات من الأقحوان والياسمين ونصافحك والحّب أكفنا لنهديك أجمل معانينا ونغرف من همس الكّلام أعذبه ومن قوافي.. القصيد أجز له ننتظر رسم احساسك وبوح قلمك، ورقي فكرك أهلاً بك من هنا لحد السماء. مرحباً.. مع كل شروق شمس وغروبها، مرحباً.. عدد نجوم السماء اللامعة في الأفق، مرحباً.. حين تتلاطم أمواج البحر، مرحباً.. عند سقوط قطرات الندى على الزهر. لو علمت الدار بمن زارها فرحت وأستبشرت ثم باست موضع القدمين وأنشدت بلسان الحال قائلة أهلاً وسهلاً بأهل الجود والكرم. هلا باللي ملك قلبي هلا باللي فداه الروح هلا باللي شغل فكري هلا باللي هواه البوح. هلا باللي يبيني مليون ترحيب.. واللي ما بغاني ما هو بهمي.. ومنهو يقدرني وقايم بالمواجيب أفداه بعيوني وعمري ودمي حنين. يا مرحبا وسهلاً بضيف لفانا، يزهي بك الأدب العربي وينثر لك أزهار يسقيك من نبع المشاعر وفانا، لين الهلا تثمر على غصونك أطيار. يا مرحبا من قلب واحساس وضمير ترحيب مثل العسل قدر وقار من اصغر متابع.. ولا فيكم صغيرّ لين الكبير.. وكلكم عندي كبار. هلا مليون ما غرد الطير وإهتزت أغصان الهوى من حنينه هلا يا ضيفنا دون تأخير، خير التراحيب إنطلق مسرجينه إسمك تفتّق من حروفه نواوير صافحك وطناً وعطّر يمينه باقي تشاركنا بخير وعلى خير نصنع من اللاشيء دره ثمينه. اللي يتابعني عسى الله يحييه يا مرحبا مثل المطر في هطوله ومن صد عني جعل ربي يهنييه كلن يبي ذوقه ويتبع ميوله. مرحبا باللي يجينا هلت الفرحة علينا نشدت الأشواق فينا مرحباً بكم مرحباً. مرحبا بكل الضيوف يوم نادى غير عادي مرحبا فوق الألوف. هلا وغلا مرحبا بضيفنا عدد ما خطته الأقلام من حروف وبعدد ما أزهر بالأرض زهور مرحبا ممزوجة.. بعطر الورد.. ورائحة البخور. بكل حب واحترام وشوق نستقبلك ونفرش طريقك بالورد ونعطر حبر الكلمات بالمسك والعنبر وننتظر الإبداع مع نسمات الليل وسكون لتصل همسات قلمك إلى قلوبنا وعقولنا. مرحبا بك بين بساتين وأزهار وجودنا ورحيق التواصل وشهد المحبه والإخلاص منور بتواجدك معنا ويسعدنا تواصلك. الذوق حلو والقلم يكتب مفهومك نشهد عليه وتشهد عليك ملائكة كتوفك يا هلا ومرحبا بك. ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء وجودنا فيا أهلاً وسهلاً بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك. عانقت جدران وجودنا عطر قدومك وتزينت مساحاته بأعذب عبارات الود والترحيب ومشاعر الأخوة والإخلاص كفوفنا ممدودة لكفك لنخضبها جميعاً بالتكاتف في سبيل زرع بذور الأخلاقيات الراقية ولا نلبث إن نجني منه. أهلاً بمن أتى بتحية وسلام يريد الترحيب بأحلى الكلام يريد أن نعلن له الإنضمام إلى كوكبة أصدقائنا الكرام. مرحباً بك عدد ما خطته الأقلام من حروف وبعدد ما أزهر بالأرض زهور مرحباً ممزوجة بعطر الورد ورائحة البخور. بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة.. نقول لك أهلاً وسهلاً. نحن سعداء بتشريفك، فأهلاً بك عطراً فوّاحاً ينثر شذاه في كلّ الأرجاء، وأهلاً بك قلماً راقياً وفكراً واعياً نشتاق لنزفه، وكلنا أملٌ بأن تجد هنا، ما يسعدك ويطيّب خاطرك، في إنتظار هطول سحبة إبداعك، نتمنى لك التوفيق ومزيداً من التوهج، تحيّاتي وتقديري. يا ضيفنا حياك ربي وبياك إزدادت مدرستنا نوراً بلقياك يا ضيفنا يا ما حنا أنتظرناك حياك ربي يا هلا وطاب ممشاك. أشرق النور وبانا مرحبا بمن أتانا أيها الزائر أهلاً لك في القلب مكاناً. بقلوب تفيض برحيق المحبة وأفئدة تنبض بالموده وكلمات مفعمة بروح الآخوة.. نحييك أخي العزيز.. أهلاً بعدد ما نثرت من حروف.. نوري ضئيل يتبدد مع نورك الساطع.. وقلمي ضعيف يتهاوى أمام قلمك الرائع.. وإن كتبت موضوع عبر طيور الحب.. فإنك كتبت لحن كلماتك في قلب الحب.. لتتجول بين أرجاء مجالسنا.. وتتحفنا بما تخطه أناملك وتنثره بيننا.. فتفيدنا بنقاء كلماتك وعذوبة أسلوبك.. فا أهلاً بك بعدد ما أنزلته السماء من قطرات.. ولك منا أجمل حب وعلى الحب نحب كل محب.. تقبل خالص تحياتنا القلبية المعطرة برشفة حب. حي الله هذه الوجوه رؤيتها تزيد الأفراح، نسماتها تداوي الجروح، وعبيرها فواح، تنثره الرياح، على القمم في الليل في الصباح. بين الضلوع مديت لك مجلس غلا وخليت لك بأقصى روحي مساحات وقلت مرحب هلا باللي ملك كلي وحرفي والأبيات. حياك من لا أجتنا لافي الدار دارك وأنت ضمن الجماعة ما قصروا لأخوان والكل وافي بك رحبوا ترحيب يطرب سماعه. يا مرحبا ترحيبة ترفع الرأس نفخر ونذكر في وجود النشامة ترحيبة من قلب شعور وأحساس. هلا والله مرحباً بالنور مرحباً بالفجر الجديد يا هلا ومرحبا بك إن شاء الله. اهلاً بك عدد ما هلت الأمطار هلا بك عدد ما طارت الأطيار هلا بك كل ما مر تذكار هلا بك كثر ما في الأرض أشجار هلا بك كثر ما في الدنيا أسرار. مرحبا بك كثر النجوم الساطعة وكثر الورود الفائحة التي تفوح بأزكى العطور وكثر ما تكتب الأقلام من الحروف والعبارات.
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