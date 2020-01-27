التطوير الأدارى

union69

union69

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 جانفي 2020
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
21
محل الإقامة
مصر
الجنس
أنثى
الخطة التدريبية في مجال التطوير الاداري(2020)


تقدم شركة الأتحاد للتدريب والأستشارات مجموعة متميزة من أقوى البرامج التدريبية فى مجال التطوير الوظيفي والتي تتولي تصميم وتنفيذ للاهداف و وضع الاستراتيجيه المناسبه لتحقيق القوى البشرية العامله والتمكن من تحقيق الطموح في الوظيفه والترقي وتحقيق أهدافك الوظيفية



لمزيد من التفاصيل عن البرنامج

يرجي التواصل



Call \ WhatsApp : +201554442355

للتسجيل مباشرة في البرنامج



تتشرف شركة الأتحاد للتدريب والاستشارات بتقديم دوراتها علي يد نخبة من أقوى المدربين فى مجال التطوير الوظيفي على المستوي العالمي فى قاعات خمس نجوم لضمان راحة المتدرب هذا الى جانب أمكانية تفصيل الدورة بما يتناسب مع إحتياجاتك التدريبية المتناسبة مع مؤسستك

لمزيد من التفاصيل عن البرنامج

يرجي التواصل



Call \ WhatsApp : +201554442355

للتسجيل مباشرة في البرنامج

 
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