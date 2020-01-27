التطوير الأدارى

union69
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 جانفي 2020
- المشاركات
- 1
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- 2
- العمر
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- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
الخطة التدريبية في مجال التطوير الاداري(2020)
تقدم شركة الأتحاد للتدريب والأستشارات مجموعة متميزة من أقوى البرامج التدريبية فى مجال التطوير الوظيفي والتي تتولي تصميم وتنفيذ للاهداف و وضع الاستراتيجيه المناسبه لتحقيق القوى البشرية العامله والتمكن من تحقيق الطموح في الوظيفه والترقي وتحقيق أهدافك الوظيفية
لمزيد من التفاصيل عن البرنامج
يرجي التواصل
Website : www.uniontraining.net
Email : marketing@uniontraining.net
Call \ WhatsApp : +201554442355
للتسجيل مباشرة في البرنامج
تتشرف شركة الأتحاد للتدريب والاستشارات بتقديم دوراتها علي يد نخبة من أقوى المدربين فى مجال التطوير الوظيفي على المستوي العالمي فى قاعات خمس نجوم لضمان راحة المتدرب هذا الى جانب أمكانية تفصيل الدورة بما يتناسب مع إحتياجاتك التدريبية المتناسبة مع مؤسستك
لمزيد من التفاصيل عن البرنامج
يرجي التواصل
Website : www.uniontraining.net
Email : marketing@uniontraining.net
Call \ WhatsApp : +201554442355
للتسجيل مباشرة في البرنامج