نظم الكيان
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“نظم الكيان” تقدم برامج أودو Odoo ERP وخدمات تقنية المعلومات الأخرى لجميع الشركات
نظام أودو Odoo ERP ، هو نظام برمجي لإدارة موارد وأفرع المؤسسات والشركات المختلفة، مثل: (المحاسبة، المبيعات، المشتريات، إدارة المشاريع، الموارد البشرية، الأصول، تقارير العمل، متابعة العُملاء Crm، وإدارة المتاجر الإلكترونية).
وأودو Odoo ERP بالأساس هو منصة رئيسية ومجموعة من الوحدات البرامجية التي يمكن الاختيار من بينها، وإضافة أو حذف المناسب وغير المناسب لطبيعة عمل واحتياجات المؤسسات والشركات.
ويتميز نظام أودو Odoo ERP بأن مصدره قابل للتعديل والإضافة، بحيث يمكن تعديله ليكون مناسبًا لجميع المؤسسات: (المالية ــ الصناعية ــ الزراعية ــ التجارية ــ الطبية ــ الخيرية).
ويتيح نظام أودو Odoo ERP أمكانية ربط بيانات العمليات المختلفة التي تتم داخل المؤسسات وتصعيدها للمختصين، ويتميز كذلك بأنه نظام متكامل ويعمل بطريقة تلقائية تسجل جميع العمليات في لحظات حدوثها، كما يمكن من خلاله استخدام قاعدة بيانات موحدة لمتابعة جميع أنشطة المؤسسات وربطها ببعضها.
وتوفر شركة نظم الكيان لتقنية المعلومات نظام أودو Odoo ERP ، للعملاء أصحاب الطموح لتؤسس معهم مجتمعات أعمال جديدة حديثة لا سقف للطموح فيها.
ونظم الكيان شركة تأسست عام 2010 لتقديم خدمات تقنية المعلومات، إيمانًا من الشركة بأهميتها في تطوير مجتمعات إدارة الأعمال والمشروعات، وتغيير الطرق القديمة الخاصة بحفظ السجلات والأنظمة المحاسبية وأنظمة الموارد البشرية، ومتابعة العمُلاء، وأنظمة إدارة المخازن.
وتمتلك الشركة رؤية واضحة وعصرية لتحقيق أهدافها وتطلعاتها، والمتمثلة في تطبيق أحدث نظريات الخدمات الإلكترونية التي تساعد على قيادة وإدارة المؤسسات بأكثر الطرق والأساليب دقة.
فبجانب خدمات نظام أودو Odoo ERP ، تقدم الشركة العديد من الخدمات التقنية الأخرى، مثل:
1- تصميم المواقع الإلكترونية:
تقوم شركة نظم الكيان بتصميم المواقع الإلكترونية التي تتميز بالسهولة والجاذبية وتحقق بالوقت نفسه الغرض من إنشائها، وتكون مهيئة لكي تتفاعل وتتأقلم مع محركات البحث مثل جوجل لتضع العملاء دائمًا بالصدارة وتتيح لهم فرص أفضل في الظهور.
وتتنوع أهداف المواقع التي تقوم نظم الكيان بتصميمها، فمنها التجارية والخدمية وحتى الشاملة، وذلك بعدة لغات مختلفة، مستعينة بخبرات مهندسي البرمجيات بالشركة ورؤيتهم الفريدة لإيجاد الحلول التي تتناسب مع احتياجات جميع فئات وتخصصات العملاء.
2- تصميم التطبيقات الذكية:
يزيد بشكل يومي عدد الذين يستخدمون أجهزة الهواتف الذكية حول العالم، وأثر ذلك طرديًا على لجوء الجمهور للتطبيقات المختلفة كحل سريع للوصول للخدمات، وبات الملايين يعتمدون عليها لمعرفة عروض الشركات وأخبارها، كما صارت إحدى وسائل التواصل الفعال بين الشركات وعملائها.
وتفيد كذلك التطبيقات الذكية في تعزيز العلامات التجارية، وزيادة ظهور الشركات بشكل أكبر، وما يعنيه ذلك من زيادة للمبيعات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسات والشركات.
3- التسويق الإلكتروني:
التسويق الإلكتروني هو أحد فروع علوم وفنون التسويق. وهو أداة قوية في عصر المعلومات استطاعت أن تتفوق على أدوات ووسائل التسويق الأخرى وتتخطاها من ناحية قدرتها على تحقيق الأهداف التسويقية النهائية.
ويتميز التسويق الإلكتروني برخص سعر حملاته الإعلانية والترويجية بالمقارنة مع وسائل الإعلام والاتصال الأخرى، كما يتيح أمكانية التركيز على عملاء محددين من فئات عمرية ووظيفية معينة، وفي مناطق جغرافية محددة، وهذه الميزة لا تتوفر في وسائل الإعلان التقليدية.
وأيضًا يمكن للقائمين على إدارة وتنفيذ حملات التسويق الإلكتروني أن يقدموا لأصحاب الشركات والمؤسسات تقارير شاملة ووافية عن تلك الحملات للتعرف من خلالها على المميزات والعيوب، ونقاط القوة والضعف.
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شركة نظم الكيان لتقنية المعلومات ( شركة سعودية رسمية مقرها جدة ) وهي وكيل رسمي لشركة اودو في السعودية
الموقع الالكتروني www.entity.sa
البريد الالكتروني : odoo@entity.sa
جوال و واتساب : 0545050210
جوال و واتساب : 0566646407
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الموقع الالكتروني www.entity.sa
البريد الالكتروني : odoo@entity.sa
جوال و واتساب : 0545050210
جوال و واتساب : 0566646407
CRM, odoo jeddah , odoo ksa, odoo saudi, ODOO, ODOO ERP, أودو, الاستشارات التقنية, البرامج المحاسبية, تصميم تطبيقات الكترونية, تصميم مواقع الكترونية, تقنية معلومات, نقاط البيع , اودو السعودية , اودو جدة , اودو في السعودية