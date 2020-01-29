صورة من قلب الحدث live اللمة لسنة 2020

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,562
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هذا الموضوع هو نسخة ثانية من فكرة الاخت @سكون الفجر

تجدون العدد الأول على الرابط

www.4algeria.com

صورة من قلب الحدث!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أنتم عشيرة اللمة الجزائرية 🥰 إن شاء الله تكونوا بخير وعال العال .. اجتني فكرة حلوة كتير وان شاء الله تعجبكم والفكرة واضحة من عنوانها ;) من قلب الحدث كل عضو يدخل رح يحط صورة صغنونة هيك وعليها اسمو ضروري جداً وحقوق المنتدى وتكون من قلب الحدث، أي من قلب...
www.4algeria.com www.4algeria.com


المطلوب:

هو التقاط صور حية من عين المكان
أو قلب الحدث

ومشاركتنا إياها

لنتشارك معكم أجمل الصور من عالمكم الحقيقي

;)

Live
اللمة
من خلال هذا الموضوع أهلا وسهلا
بابداعاتكم وصوركم الحية


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