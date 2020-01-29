صورة من قلب الحدث live اللمة لسنة 2020

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 46,562
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الموضوع هو نسخة ثانية من فكرة الاخت @سكون الفجر
تجدون العدد الأول على الرابط
المطلوب:
هو التقاط صور حية من عين المكان
أو قلب الحدث
ومشاركتنا إياها
لنتشارك معكم أجمل الصور من عالمكم الحقيقي
Live
اللمة
من خلال هذا الموضوع أهلا وسهلا
بابداعاتكم وصوركم الحية
Welcome
هذا الموضوع هو نسخة ثانية من فكرة الاخت @سكون الفجر
تجدون العدد الأول على الرابط
صورة من قلب الحدث!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أنتم عشيرة اللمة الجزائرية 🥰 إن شاء الله تكونوا بخير وعال العال .. اجتني فكرة حلوة كتير وان شاء الله تعجبكم والفكرة واضحة من عنوانها ;) من قلب الحدث كل عضو يدخل رح يحط صورة صغنونة هيك وعليها اسمو ضروري جداً وحقوق المنتدى وتكون من قلب الحدث، أي من قلب...
www.4algeria.com
المطلوب:
هو التقاط صور حية من عين المكان
أو قلب الحدث
ومشاركتنا إياها
لنتشارك معكم أجمل الصور من عالمكم الحقيقي
Live
اللمة
من خلال هذا الموضوع أهلا وسهلا
بابداعاتكم وصوركم الحية
Welcome