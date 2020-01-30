دورة أدارة الشئون القانونية وكلا من ارباب العمل ( المؤسسات ) والمهندسين والمقاولين و المحامين

يهدف إلي تطوير عقود المقاولات وتحديد العلاقات بين كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس وحفظ الحقوق بينهما ومعرفة التزامات كلا منهما في تنفيذ الأعمال التي بينهم وأيضا نشر العقد بين المؤسسات لأنه يعتبر من العقود الدولية الخاضعة لمنظمة دولية الغير حكومية .

المستفيدون: