دورة أدارة الشئون القانونية وكلا من ارباب العمل ( المؤسسات ) والمهندسين والمقاولين و المحامين

سارة العطار
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 جانفي 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
[url=https://www.0zz0.com][/URL]
FIDIC
https://www.powr.io/plugins/form-builder/view/21394670?mode=page
فى كلا من سلطنة عمان – الامارات – مصر - تركيا – ماليزيا – قطر – السعودية – الولايات المتحدة – المملكة المتحدة – المغرب – تونس – الاردن- فرنسا – لبنان – اندونيسيا – لندن
for Register for this Course
Sarah el atar
WhatsApp :00201010509827
E-mail : sarah@skygulftraining.com
Blogger : https://sarahskygulf.blogspot.
العقود و المطالبات والتحكيم وفق عقود الفيديك
FIDIC
الأهداف:
يهدف إلي تطوير عقود المقاولات وتحديد العلاقات بين كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس وحفظ الحقوق بينهما ومعرفة التزامات كلا منهما في تنفيذ الأعمال التي بينهم وأيضا نشر العقد بين المؤسسات لأنه يعتبر من العقود الدولية الخاضعة لمنظمة دولية الغير حكومية .
المستفيدون:
أدارة الشئون القانونية وكلا من ارباب العمل ( المؤسسات ) والمهندسين والمقاولين و المحامين .
للتسجيل معاناا ..
for Register for this Course
Sarah el atar
WhatsApp :00201010509827
E-mail : sarah@skygulftraining.com
Blogger : sky gulf training
Twitter : Twitter / Account Suspended
Linked in : https://www.linkedin.com/in/sarah-el-atar-b16427189/
website
www.skygulftraining.com
خصم خاص للمجموعات والهيئات الحكومية
https://www.powr.io/plugins/form-builder/view/21394670?mode=page
فى كلا من سلطنة عمان – الامارات – مصر - تركيا – ماليزيا – قطر – السعودية – الولايات المتحدة – المملكة المتحدة – المغرب – تونس – الاردن- فرنسا – لبنان – اندونيسيا – لندن
for Register for this Course
Sarah el atar
WhatsApp :00201010509827
E-mail : sarah@skygulftraining.com
Blogger : https://sarahskygulf.blogspot.
العقود و المطالبات والتحكيم وفق عقود الفيديك
FIDIC
الأهداف:
يهدف إلي تطوير عقود المقاولات وتحديد العلاقات بين كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس وحفظ الحقوق بينهما ومعرفة التزامات كلا منهما في تنفيذ الأعمال التي بينهم وأيضا نشر العقد بين المؤسسات لأنه يعتبر من العقود الدولية الخاضعة لمنظمة دولية الغير حكومية .
المستفيدون:
أدارة الشئون القانونية وكلا من ارباب العمل ( المؤسسات ) والمهندسين والمقاولين و المحامين .
للتسجيل معاناا ..
for Register for this Course
Sarah el atar
WhatsApp :00201010509827
E-mail : sarah@skygulftraining.com
Blogger : sky gulf training
Twitter : Twitter / Account Suspended
Linked in : https://www.linkedin.com/in/sarah-el-atar-b16427189/
website
www.skygulftraining.com
خصم خاص للمجموعات والهيئات الحكومية