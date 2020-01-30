دورة أدارة الشئون القانونية وكلا من ارباب العمل ( المؤسسات ) والمهندسين والمقاولين و المحامين

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سارة العطار

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 جانفي 2020
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
26
محل الإقامة
مصر
الجنس
أنثى

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FIDIC

https://www.powr.io/plugins/form-builder/view/21394670?mode=page

فى كلا من سلطنة عمان – الامارات – مصر - تركيا – ماليزيا – قطر – السعودية – الولايات المتحدة – المملكة المتحدة – المغرب – تونس – الاردن- فرنسا – لبنان – اندونيسيا – لندن





for Register for this Course



Sarah el atar



WhatsApp :00201010509827



E-mail : sarah@skygulftraining.com



Blogger : https://sarahskygulf.blogspot.





العقود و المطالبات والتحكيم وفق عقود الفيديك

FIDIC

الأهداف:

يهدف إلي تطوير عقود المقاولات وتحديد العلاقات بين كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس وحفظ الحقوق بينهما ومعرفة التزامات كلا منهما في تنفيذ الأعمال التي بينهم وأيضا نشر العقد بين المؤسسات لأنه يعتبر من العقود الدولية الخاضعة لمنظمة دولية الغير حكومية .

المستفيدون:

أدارة الشئون القانونية وكلا من ارباب العمل ( المؤسسات ) والمهندسين والمقاولين و المحامين .



للتسجيل معاناا ..

for Register for this Course



Sarah el atar



WhatsApp :00201010509827



E-mail : sarah@skygulftraining.com



Blogger : sky gulf training



Twitter : Twitter / Account Suspended



Linked in : https://www.linkedin.com/in/sarah-el-atar-b16427189/



website

www.skygulftraining.com





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