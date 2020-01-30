NoorAhmed101
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الشبو الرحلة القصيرة المؤدية للموت حيث أن الشبو يعتبر من أخطر المواد المخدرة في عالم المخدرات أولا قبل أي شئ علينا التحدث عن ما هو الشبو فهو مادة شبيهة بالزجاج مادة كريستالية تستهدف هرمونات المخ وتستنزفها مع الوقت وفي سطورنا التالية سنتعرف على أسباب انتشار وأضرار ذلك المخدر.
اسباب ادمان الشبو :
الإحساس بالنشوة السريعة فور تناول الجرعة المخدرة
العدوى التي تصيب كل من في المكان حيث يتزايد الفضول في تعاطي ذلك المخدر
استمرار مفعول الجرعة لعدد من الايام قد يصل الى شهر
رخص ثمن المخدر مقارنة بمواد أخرى مخدرة
بعد أن تعرفنا على أسبابه سنتحدث عن اضراره في النقاط التالية .
أضرار تعاطي الشبو :
زيادة في معدل التنفس
تأثير على عدد ضربات القلب
ارتفاع في ضغط الدم
فقدان الشهية بشكل كبير
الحركات الغير ارادية وفقدان السيطرة على الاعصاب
الأرق والقلق الدائم
بعد أن تعرفنا على اضراره نأتي الى الامر المحير لجميع من يريد اتخاذ خطوة العلاج وهي ما هي افضل مصحة علاج ادمان للشبو وكيف لي أن أختار دون أن القي بحياتي الى من يقوم بالتجربة عليها حيث انه لا يوجد مجال للتجربه لذا سنتعرف على معايير اختيار مصحات علاج الادمان.
https://www.hopeeg.com/drugs-addiction-treatment/"
معايير اختيار افضل مصحات علاج الادمان :
ترخيص المصحة لدى وزارة الصحة
عدم وجود قوائم انتظار
العناية الطبية المستمرة من المنزل والمصحة
إتاحة وجود برامج علاجية تتناسب مع كل مريض
جلسات علاج نفسي وتأهيل سلوكي بشكل مستمر
الإقامات الفندقية الكاملة
الجلسات العلاجية النفسية الفردية
الرعاية المستمرة يوميا بالمصحة
رعاية طبية بعد التعافي لمدة كبيرة حتى يمنع الانتكاس
المصدر : معايير اختيار مصحة لعلاج الإدمان
اسباب ادمان الشبو :
الإحساس بالنشوة السريعة فور تناول الجرعة المخدرة
العدوى التي تصيب كل من في المكان حيث يتزايد الفضول في تعاطي ذلك المخدر
استمرار مفعول الجرعة لعدد من الايام قد يصل الى شهر
رخص ثمن المخدر مقارنة بمواد أخرى مخدرة
بعد أن تعرفنا على أسبابه سنتحدث عن اضراره في النقاط التالية .
أضرار تعاطي الشبو :
زيادة في معدل التنفس
تأثير على عدد ضربات القلب
ارتفاع في ضغط الدم
فقدان الشهية بشكل كبير
الحركات الغير ارادية وفقدان السيطرة على الاعصاب
الأرق والقلق الدائم
بعد أن تعرفنا على اضراره نأتي الى الامر المحير لجميع من يريد اتخاذ خطوة العلاج وهي ما هي افضل مصحة علاج ادمان للشبو وكيف لي أن أختار دون أن القي بحياتي الى من يقوم بالتجربة عليها حيث انه لا يوجد مجال للتجربه لذا سنتعرف على معايير اختيار مصحات علاج الادمان.
https://www.hopeeg.com/drugs-addiction-treatment/"
معايير اختيار افضل مصحات علاج الادمان :
ترخيص المصحة لدى وزارة الصحة
عدم وجود قوائم انتظار
العناية الطبية المستمرة من المنزل والمصحة
إتاحة وجود برامج علاجية تتناسب مع كل مريض
جلسات علاج نفسي وتأهيل سلوكي بشكل مستمر
الإقامات الفندقية الكاملة
الجلسات العلاجية النفسية الفردية
الرعاية المستمرة يوميا بالمصحة
رعاية طبية بعد التعافي لمدة كبيرة حتى يمنع الانتكاس
المصدر : معايير اختيار مصحة لعلاج الإدمان