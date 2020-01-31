اساليب تطوير الذات لعام 2020 - أفضل 9 مهارات تطوير الذات

تحليل النفس والانفتاح على الاخرين يكون عبر عدة خطوات هي:​

تحليل النفس وتحديد مواطن القوة والضعف.

فهم الشخص لسلوكه وحالته العاطفية ومحاولة ربطها بالآخرين.

محاولة التغلب على نقاط الضعف ان تمكن الفرد من تحديدها.

التغير هو جوهر التنية الذاتية، فالايمان بضرورة التغير هو السبيل للنجاح، لذلك يجب على الفرد أن يكون منفتحا على الآخرين ومحاولة تقبل النصائح بعقلية ايجابية وصدر رحب.

يجب على كل فرد ضبط سلوكه أولا من خلال التغيير في العمليات الشخصية مثل التحكم في الغضب وعدم الاندفاع أو التهور.

مشاركو الغير كل شيء غير مناسب، لذلك على الفرد أن يشارك ما يراه مناسبا له مشاركته، لكي يكون هذا الانفتاح فعالا، مثل: مشاركة المشاكل الزوجية هذا غير مناسب.





ادارة الوقت:





لقراءة المزيد عن الموضوع تفضلوا بزيارة الموضع من رابطه الاصلي من هنا ​ ادارة الوقت يساعد على التركيو في تحقيق الاهداف في الوقت المطلوب وعدم الانشغال بأمور أخرى، كما يقلل من العناصر التي قد تؤدي لتضييع الوقت مثل: التخطسط غير السليم، الارهاق والفشل، تأجيل العمل. يمكن القول عن الانفتاح بأنه فعال إذا أدرك الشخص مايمكن أن يحققه الانفتاح للآخرين من نتائج رائعة، فالذين يمارسون الانفتاح فقط عن طريق استدعاء اسماء الاخرين أو اعطاء تنفيس لمشاعرهم لا يمكن ان يكون هذا الانفتاح فعالا.

في البداية هذا الموضوع مأخوذ من موقع مكتبة الالهام، فقد أعجبني الاساليب التي تم نشرها فيها فقررت أن افيدكم بها في مقال اليوماساليب تطوير الذات التي سننشرها في موضوع اليوم أغلبها مأخوذة من برنامج "هنري سيمز" الذي ذكرناه سابقا والذي وجه تقريبا للمدراء والموظفين وكيف تطوير أذاء الموظفين وتحقيق الاهداف المأمولة، لكن رغمرهذا يبقى من أهم برامج تطوير الذات التي يتوجب علينا تعلمها سواء كنت موظفا أو مديرا أو شخصا يبحث عن التغيير وبناء شخصية قوية.ويكمكنك تحقيق الكشف عن الذات عن طريق تحليل النفس ثم الانفتاح، وهذا من أهم العناصر في برنامج "هنري سيمز" وسنقوم بتوضيح فكرة هذا البنامج بدقة شديدة، وان حققت هذه المرحلة فقد تكون قد قطعت شوطا كبيرا من أجل تطوير الذات والثقة بالنفس.