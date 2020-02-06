د محمد العوضي يهاجم علي الكيالي :"ما يفعله خبط في العلم و القرآن"

الدكتور محمد العوضي يهاجم علي منصور الكيالي في رد قوي منه على مقاطعه الذي يناقش فيها الإعجاز العلمي في القران الكريم، وجاء هذا الرد من دكتور محمد العوضي في لقائه في برنامج وراء الشمس على اليوتيوب