سارعوا إيردروب يمكن سحبه في الحين

Achraf17

Achraf17

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 جوان 2017
المشاركات
47
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
الجزائر
السلام عليكم

العملة جديدة BBK سيتم طرحها قريبا ويتم تداولها مقابل البيتكوين و الإيثريوم
وهي الان يتم التوزيع المجاني تعطيك 100 رمز BBK بقيمة 1 $
و سيتم إدراجها قريبا في منصة YoBit.Net

تستطيع الان الربح منه احالات ويعطيك 25 BBK رمز بقيمة 0.25 $ مقابل لكل إحالة Refer

اغتنمو الفرصة!" سارعوا لم يتبقى الكثير للعرض فهده هي فرصتكم الدهبية لا تتعوض

للتسجيل في الموقع الرسمي للعملة من خلال الرابط التالي
AirDrop IEO
 
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