سارعوا إيردروب يمكن سحبه في الحين

السلام عليكم



العملة جديدة BBK سيتم طرحها قريبا ويتم تداولها مقابل البيتكوين و الإيثريوم

وهي الان يتم التوزيع المجاني تعطيك 100 رمز BBK بقيمة 1 $

و سيتم إدراجها قريبا في منصة YoBit.Net



تستطيع الان الربح منه احالات ويعطيك 25 BBK رمز بقيمة 0.25 $ مقابل لكل إحالة Refer



اغتنمو الفرصة!" سارعوا لم يتبقى الكثير للعرض فهده هي فرصتكم الدهبية لا تتعوض



للتسجيل في الموقع الرسمي للعملة من خلال الرابط التالي