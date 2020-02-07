سارعوا إيردروب يمكن سحبه في الحين

السلام عليكم
العملة جديدة BBK سيتم طرحها قريبا ويتم تداولها مقابل البيتكوين و الإيثريوم
وهي الان يتم التوزيع المجاني تعطيك 100 رمز BBK بقيمة 1 $
و سيتم إدراجها قريبا في منصة YoBit.Net
تستطيع الان الربح منه احالات ويعطيك 25 BBK رمز بقيمة 0.25 $ مقابل لكل إحالة Refer
اغتنمو الفرصة!" سارعوا لم يتبقى الكثير للعرض فهده هي فرصتكم الدهبية لا تتعوض
للتسجيل في الموقع الرسمي للعملة من خلال الرابط التالي
AirDrop IEO
العملة جديدة BBK سيتم طرحها قريبا ويتم تداولها مقابل البيتكوين و الإيثريوم
وهي الان يتم التوزيع المجاني تعطيك 100 رمز BBK بقيمة 1 $
و سيتم إدراجها قريبا في منصة YoBit.Net
تستطيع الان الربح منه احالات ويعطيك 25 BBK رمز بقيمة 0.25 $ مقابل لكل إحالة Refer
اغتنمو الفرصة!" سارعوا لم يتبقى الكثير للعرض فهده هي فرصتكم الدهبية لا تتعوض
للتسجيل في الموقع الرسمي للعملة من خلال الرابط التالي
AirDrop IEO